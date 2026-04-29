Anne Hathaway en medio del debate de las ‘esposas tradicionales’: Internet estalla por adaptación de un libro repleto de polémica

Anne Hathaway protagonizará y producirá la adaptación de 'Yesteryear', que aborda el fenómeno de las 'tradwives'

La adaptación cinematográfica de la novela Yesteryear (que se publicará dentro de muy poco por la editorial AdN) ha generado intensos debates en internet debido a su polémica visión sobre la figura de la “tradwife” y ha situado de nuevo a Anne Hathaway en el centro de la conversación pública sobre las dinámicas de género en Estados Unidos.

La actriz, que además de protagonizar la película también asumirá labores de producción a través de su compañía Somewhere Pictures, enfrenta con este proyecto una de las discusiones más divisivas del momento, en una época marcada por discursos misóginos y una fuerte polarización cultural en torno a la identidad femenina.

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La novela original, publicada por Caro Claire Burke, sitúa a su protagonista Natalie, una influencer defensora del modelo tradicional femenino, en el año 1855 tras un viaje temporal que transforma radicalmente su existencia. El dato diferencial respecto a este fenómeno es que Amazon MGM Studios adquirió en julio de 2024 los derechos de adaptación tras una puja muy disputada. Además, la adaptación estará a cargo de la guionista Hannah Friedman, ganadora de un Emmy, con la producción aún en fase preliminar y sin director confirmado.

El fenómeno de las ‘tradwives’ en la actualidad

El término ‘tradwife’ ha alcanzado notoriedad en los últimos años. En un ensayo para el periódico británico The Guardian, Burke lo define como mujeres que optan por un reparto doméstico tradicional –cocinar, limpiar, criar hijos– bajo una estética retro idealizada, aunque esta imagen no se ajuste a la realidad vivida por la mayoría. Según la autora, se trata de una tendencia surgida en foros ‘incel’ que se ha extendido al universo influencer y se utiliza tanto como aspiración como provocación, alimentando la controversia online.

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Tradwives, mujeres que asumen los roles de género que se les ha impuesto históricamente (Infobae España)

La trama de Yesteryear evita el retrato generalista de la sociedad estadounidense y centra todo el relato en Natalie, una mujer cuya imagen cuidada en redes –marido atractivo, casa perfecta y 6 hijos pequeños– esconde un entramado de trabajo invisible y riqueza que sostiene una existencia vacía.

El giro argumental, en el que la protagonista es forzada a vivir en la América de mitad del siglo XIX sin los privilegios modernos, actúa como castigo personal por sus propias decisiones y como reflejo de una pesadilla ‘autoinfligida’: la vida que promovía resulta ser, en esa versión histórica, una condena de la que no puede escapar.

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Más allá de la crítica superficial a los valores familiares conservadores, la novela se adentra de forma aguda en el conflicto interno de su única protagonista, sin construir un sistema opresivo a gran escala como en otros relatos ‘distópicos’ populares.

El impacto de la novela ‘Yesteryear’ en redes

Las reacciones al libro y al proyecto cinematográfico han inundado plataformas como TikTok, Instagram, Threads, YouTube, Goodreads y Reddit. Una parte de los lectores interpreta la obra como una denuncia del patriarcado, mientras que otros rechazan su desenlace y acusan a Burke de dureza narrativa.

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Abundan también los comentarios que instrumentalizan el argumento –y la implicación de Anne Hathaway como productora– en el enfrentamiento político-cultural estadounidense. La mayoría de las discusiones giran, en realidad, en torno a la idea general del libro más que a su desarrollo concreto, distorsionando su mensaje y alimentando la controversia antes siquiera de que la película comience su producción efectiva.

Portada de 'Yesteryear', de Caro Claire Burke (Editorial AdN)

En el plano comercial, Yesteryear registra buenos datos tras aparecer de forma recurrente en clubes de lectura y listados de ventas. La comparación con otras ficciones como Black Mirror o proyectos ‘distópicos’ literarios –El cuento de la criada de Margaret Atwood y Vox de Christina Dalcher– surge de inmediato, aunque la novela de Burke se distancia por su enfoque introspectivo: en lugar de crear un mundo alternativo completamente opresivo, describe la deriva de una única conciencia atrapada por sus propias construcciones sociales.

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La oleada de comentarios en redes también ilustra cómo el libro ha sido percibido tanto como “un ataque de izquierdas hacia las mujeres conservadoras” como un simple meme que ‘banaliza’ el sufrimiento. Esta dinámica ha configurado un ciclo de promoción peculiar, más cercano a la pugna política que al análisis literario, y deja en el aire si la adaptación cinematográfica logrará trasladar la complejidad de Yesteryear al público de sala.

El proyecto aún carece de fecha oficial de estreno y no hay un calendario definitivo de producción, aunque la implicación de Anne Hathaway y la operación financiera de Amazon MGM Studios lo sitúan en un lugar destacado dentro de la agenda de grandes estrenos futuros.

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Este estado preliminar refuerza el interés mediático por la figura de Hathaway, especialmente por su versatilidad entre producciones de prestigio y superproducciones comerciales que alimentan el debate sobre el papel de la mujer en la industria del cine contemporáneo.

La recepción dividida y la intensidad de las reacciones anticipan que la adaptación de Yesteryear podría seguir polarizando a los públicos tanto en Estados Unidos como en otros mercados. “El contenido ‘tradwife’ es fundamentalmente performativo. Se trata de construir una imagen de la vida doméstica que pueda ser consumida, compartida y deseada, más que de reflejar la realidad vivida por la mayoría de las mujeres”, ha afirmado la propia Caro Claire Burke en el periódico británico The Guardian.

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