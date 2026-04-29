España Cultura

Anne Hathaway en medio del debate de las ‘esposas tradicionales’: Internet estalla por adaptación de un libro repleto de polémica

La actriz, que estrena esta semana ‘El diablo viste de Prada 2′, protagonizará y producirá la adaptación de ‘Yesteryear’, la novela de Caro Claire Burke que ha incendiado las redes

Guardar
Anne Hathaway protagonizará y producirá la adaptación de 'Yesteryear', que aborda el fenómeno de las 'tradwives'
Anne Hathaway protagonizará y producirá la adaptación de 'Yesteryear', que aborda el fenómeno de las 'tradwives'

La adaptación cinematográfica de la novela Yesteryear (que se publicará dentro de muy poco por la editorial AdN) ha generado intensos debates en internet debido a su polémica visión sobre la figura de la “tradwife” y ha situado de nuevo a Anne Hathaway en el centro de la conversación pública sobre las dinámicas de género en Estados Unidos.

La actriz, que además de protagonizar la película también asumirá labores de producción a través de su compañía Somewhere Pictures, enfrenta con este proyecto una de las discusiones más divisivas del momento, en una época marcada por discursos misóginos y una fuerte polarización cultural en torno a la identidad femenina.

PUBLICIDAD

La novela original, publicada por Caro Claire Burke, sitúa a su protagonista Natalie, una influencer defensora del modelo tradicional femenino, en el año 1855 tras un viaje temporal que transforma radicalmente su existencia. El dato diferencial respecto a este fenómeno es que Amazon MGM Studios adquirió en julio de 2024 los derechos de adaptación tras una puja muy disputada. Además, la adaptación estará a cargo de la guionista Hannah Friedman, ganadora de un Emmy, con la producción aún en fase preliminar y sin director confirmado.

El fenómeno de las ‘tradwives’ en la actualidad

El término ‘tradwife’ ha alcanzado notoriedad en los últimos años. En un ensayo para el periódico británico The Guardian, Burke lo define como mujeres que optan por un reparto doméstico tradicional –cocinar, limpiar, criar hijos– bajo una estética retro idealizada, aunque esta imagen no se ajuste a la realidad vivida por la mayoría. Según la autora, se trata de una tendencia surgida en foros ‘incel’ que se ha extendido al universo influencer y se utiliza tanto como aspiración como provocación, alimentando la controversia online.

PUBLICIDAD

Tradwives, mujeres que asumen los roles de género que se les ha impuesto históricamente (Infobae España)
Tradwives, mujeres que asumen los roles de género que se les ha impuesto históricamente (Infobae España)

La trama de Yesteryear evita el retrato generalista de la sociedad estadounidense y centra todo el relato en Natalie, una mujer cuya imagen cuidada en redes –marido atractivo, casa perfecta y 6 hijos pequeños– esconde un entramado de trabajo invisible y riqueza que sostiene una existencia vacía.

El giro argumental, en el que la protagonista es forzada a vivir en la América de mitad del siglo XIX sin los privilegios modernos, actúa como castigo personal por sus propias decisiones y como reflejo de una pesadilla ‘autoinfligida’: la vida que promovía resulta ser, en esa versión histórica, una condena de la que no puede escapar.

Más allá de la crítica superficial a los valores familiares conservadores, la novela se adentra de forma aguda en el conflicto interno de su única protagonista, sin construir un sistema opresivo a gran escala como en otros relatos ‘distópicos’ populares.

El impacto de la novela ‘Yesteryear’ en redes

Las reacciones al libro y al proyecto cinematográfico han inundado plataformas como TikTok, Instagram, Threads, YouTube, Goodreads y Reddit. Una parte de los lectores interpreta la obra como una denuncia del patriarcado, mientras que otros rechazan su desenlace y acusan a Burke de dureza narrativa.

Abundan también los comentarios que instrumentalizan el argumento –y la implicación de Anne Hathaway como productora– en el enfrentamiento político-cultural estadounidense. La mayoría de las discusiones giran, en realidad, en torno a la idea general del libro más que a su desarrollo concreto, distorsionando su mensaje y alimentando la controversia antes siquiera de que la película comience su producción efectiva.

Portada de 'Yesteryear', de Caro Claire Burke (Editorial AdN)
Portada de 'Yesteryear', de Caro Claire Burke (Editorial AdN)

En el plano comercial, Yesteryear registra buenos datos tras aparecer de forma recurrente en clubes de lectura y listados de ventas. La comparación con otras ficciones como Black Mirror o proyectos ‘distópicos’ literarios –El cuento de la criada de Margaret Atwood y Vox de Christina Dalcher– surge de inmediato, aunque la novela de Burke se distancia por su enfoque introspectivo: en lugar de crear un mundo alternativo completamente opresivo, describe la deriva de una única conciencia atrapada por sus propias construcciones sociales.

La oleada de comentarios en redes también ilustra cómo el libro ha sido percibido tanto como “un ataque de izquierdas hacia las mujeres conservadoras” como un simple meme que ‘banaliza’ el sufrimiento. Esta dinámica ha configurado un ciclo de promoción peculiar, más cercano a la pugna política que al análisis literario, y deja en el aire si la adaptación cinematográfica logrará trasladar la complejidad de Yesteryear al público de sala.

El proyecto aún carece de fecha oficial de estreno y no hay un calendario definitivo de producción, aunque la implicación de Anne Hathaway y la operación financiera de Amazon MGM Studios lo sitúan en un lugar destacado dentro de la agenda de grandes estrenos futuros.

El Diablo Viste A La Moda 2 presenta su último tráiler.

Este estado preliminar refuerza el interés mediático por la figura de Hathaway, especialmente por su versatilidad entre producciones de prestigio y superproducciones comerciales que alimentan el debate sobre el papel de la mujer en la industria del cine contemporáneo.

La recepción dividida y la intensidad de las reacciones anticipan que la adaptación de Yesteryear podría seguir polarizando a los públicos tanto en Estados Unidos como en otros mercados. “El contenido ‘tradwife’ es fundamentalmente performativo. Se trata de construir una imagen de la vida doméstica que pueda ser consumida, compartida y deseada, más que de reflejar la realidad vivida por la mayoría de las mujeres”, ha afirmado la propia Caro Claire Burke en el periódico británico The Guardian.

Temas Relacionados

Anne HathawayCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Karol G abre una nueva tanda de preventa para sus próximos conciertos en España: cómo y cuándo conseguir entradas para el ‘Tropitour’

La venta general tendrá lugar este mismo jueves para todos los que se quedaron sin acceso a la preventa exclusiva de Livenation

Karol G abre una nueva tanda de preventa para sus próximos conciertos en España: cómo y cuándo conseguir entradas para el ‘Tropitour’

Anne Hathaway desmiente los rumores sobre modelos despedidas por su talla en ‘El diablo viste de Prada 2′: “Hay mucha desinformación por ahí”

La actriz defiende que nunca hubo despidos, sino contrataciones de modelos con tallas inclusivas

Anne Hathaway desmiente los rumores sobre modelos despedidas por su talla en ‘El diablo viste de Prada 2′: “Hay mucha desinformación por ahí”

Tom Hanks explica los cambios de Woody para ‘Toy Story 5′, calva incluida: “Algo se tenía que desgastar”

El actor echa la vista atrás con motivo del estreno este verano de la quinta entrega de la saga en la que vuelve a prestar su voz al vaquero

Tom Hanks explica los cambios de Woody para ‘Toy Story 5′, calva incluida: “Algo se tenía que desgastar”

El director de ‘Leaving Neverland’ critica ‘Michael’: “Describen a Jackson como un ángel que quería ser bueno con los niños, no tener sexo con ellos”

El cineasta Dan Reed compartió sus impresiones tras visionar el biopic que acaba de llegar a cines

El director de ‘Leaving Neverland’ critica ‘Michael’: “Describen a Jackson como un ángel que quería ser bueno con los niños, no tener sexo con ellos”

Sally Field dice que supo que Julia Roberts sería una estrella cuando hizo la audición para ‘Magnolias de acero’: “Ahí está”

La actriz ganadora de dos Oscar protagonizó en 1989 esta película donde se descubrió el talento de la que se convertiría en uno de los grandes iconos del Hollywood moderno

Sally Field dice que supo que Julia Roberts sería una estrella cuando hizo la audición para ‘Magnolias de acero’: “Ahí está”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Guardiola presenta su nuevo equipo en Extremadura con Vox: Óscar Fernández será vicepresidente y Juan José García se queda con Agricultura

María Guardiola presenta su nuevo equipo en Extremadura con Vox: Óscar Fernández será vicepresidente y Juan José García se queda con Agricultura

Un tribunal reconoce como indefinida a una técnico de prevención de riesgos que trabajó 20 años como interina de la Comunidad de Madrid

Un aprendiz de cocina cesado por empezar una pelea en el trabajo no logra que la Justicia reconozca su despido como nulo: es improcedente y será indemnizado

Airbus transformará 30 aviones en el nuevo sistema de entrenamiento de combate del Ejército del Aire

Juicio a Ábalos y Koldo por el ‘caso mascarillas’, en directo |Aldama apunta a Pedro Sánchez: asegura que se reunió con él y que el presidente le dio las gracias

ECONOMÍA

El IPC cae dos décimas en abril hasta el 3,2% gracias a las rebajas fiscales a electricidad y combustibles

El IPC cae dos décimas en abril hasta el 3,2% gracias a las rebajas fiscales a electricidad y combustibles

Iberdrola y Naturgy mejoran resultados en un primer trimestre marcado por la guerra en Oriente Medio

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 29 de abril

Banco Santander gana un 60% más en el primer trimestre gracias a la venta de su filial en Polonia

Xavi Abat, abogado: “Si estás de baja por depresión y vas al cine, no te pueden despedir”

DEPORTES

La elegancia de Sinner y el huracán Jódar se miden por el pase a semifinales del Mutua Madrid Open

La elegancia de Sinner y el huracán Jódar se miden por el pase a semifinales del Mutua Madrid Open

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open