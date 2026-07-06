‘Cuando Frank conoció a Carlitos’: el exitoso musical de Argentina llega a Madrid para recrear el encuentro entre dos gigantes de la música

Imágenes del musical 'Cuando Frank conoció a Carlitos'. (Varas Otero)

El musical argentino Cuando Frank conoció a Carlitos, uno de los fenómenos teatrales de los últimos años en Buenos Aires, desembarcará en Madrid el próximo invierno con Oscar Lajad y Alan Madanes, los protagonistas originales de la obra, al frente del elenco. La pieza, escrita por Raúl López Rossi y Gustavo Manuel González y producida por Héctor Caballero, recrea un encuentro imaginario entre dos leyendas de la música: Carlos Gardel y Frank Sinatra, con Nueva York y los años 30 como escenario.

La trama se sitúa en la intimidad de los estudios de la NBC: Carlos Gardel, ya consagrado como ídolo internacional del “tango canción”, termina una audición y se refugia en su camarín escapando de un amorío que quiere dejar atrás. Un golpe en la puerta interrumpe su soledad y aparece un adolescente de andar errático que sueña con ser artista: un joven Frank Sinatra de apenas 19 años, ansioso por absorber cada palabra del cantor argentino. Entre consejos, anécdotas y confesiones, los dos artistas construyen una complicidad que la ficción imagina eterna, aunque nunca haya podido comprobarse que ese encuentro haya existido realmente.

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“La historia está basada en una leyenda urbana que circula desde hace tiempo en Internet y recorre mucho de los temas comunes a ambos artistas: las mujeres, los amigos, el barrio, el juego, el lunfardo, las buenas y las malas compañías”, explica Raúl López Rossi. “Todo eso entremezclado con lo mejor del repertorio gardeliano, interpretado en el estilo y el idioma del Morocho y en el estilo y el idioma de la Voz”.

Fragmento del musical 'Cuando Frank conoció a Carlitos'. (Leandro Martínez / Fernando Lurie)

De la pandemia a la calle Corrientes

La idea de Cuando Frank conoció a Carlitos nació en 2019 como una idea teatral a pequeña escala, pero la pandemia obligó a los autores y productores a reinventarlo. Así surgió primero como un telefilm, dirigido por Karina Insausti, con Oscar Lajad y Pablo Turturiello en los papeles principales, que sería estrenado en la plataforma Disney+ en agosto de 2023.

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Más adelante, en julio de 2024, ya sin restricciones sanitarias, la obra recuperó su formato original y llegó al Teatro Presidente Alvear, sala del Complejo Teatral de Buenos Aires destinada a espectáculos musicales, con dirección general de Natalia del Castillo y dirección musical de Nico Posse. En esa nueva etapa, Alan Madanes tomó el rol de Sinatra.

El éxito de público llevó a la producción a trasladar la obra al Teatro Astral en septiembre de ese año, en medio de una temporada que sumó diez nominaciones a los Premios Hugo de Argentina (prestigiosos premios de teatro). Semanas después, la ceremonia coronó al musical con siete estatuillas, entre ellas la de mejor musical del año.

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Pero el reconocimiento no se quedaría ahí: en noviembre de 2024, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró a la obra de Interés Cultural, distinción votada por unanimidad entre todos los bloques políticos.

Oscar Lajad (izquierda) y Lucas Gerson en 'Cuando Frank conoció a Carlitos'. (Varas Otero)

Dos actores, dos construcciones distintas

Lajad, que lleva más de dos décadas interpretando a distintas versiones de Gardel en otras obras, construyó a su personaje a partir de testimonios de quienes lo conocieron en vida: amigos, colegas, gente que compartió con él los años previos a su muerte en el accidente de Medellín. Buscó alejarse de la imitación y apoyarse en su capacidad interpretativa, sin recurrir a una caracterización física marcada.

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Madanes, en cambio, enfrentó el desafío de encarnar a un Sinatra poco conocido por el gran público: el joven anterior a la fama, del que existen pocos registros y mucho margen para la construcción actoral. Ambos intérpretes cantan tangos clásicos —Yira, yira, A media luz, El día que me quieras— alternando español e inglés, acompañados por bailarines y un ensamble musical en vivo.

Con más de cien funciones realizadas en distintas salas porteñas y una convocatoria que superó los 150.000 mil espectadores, Cuando Frank conoció a Carlitos suma ahora una etapa internacional cuyo paso Madrid marca el primer desembarco de la obra fuera de la Argentina desde su paso por la pantalla de Disney+. López Rossi se muuestra confiado con que el éxito se mantenga. “Gardel y Sinatra son figuras mundialmente reconocidas, a todos les gustan las buenas historias bien contadas y, modestamente, el tango sigue siendo una música que despierta emociones y pasiones en todas partes”.

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