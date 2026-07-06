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‘Cuando Frank conoció a Carlitos’: el exitoso musical de Argentina llega a Madrid para recrear el encuentro entre dos gigantes de la música

Tras ganar múltiples premios y aglutinar a más de 150.000 espectadores, la pieza que recrea un encuentro imaginario entre Carlos Gardel y un joven Frank Sinatra se estrenará en España la próxima temporada

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Imágenes del musical 'Cuando Frank conoció a Carlitos'.
Imágenes del musical 'Cuando Frank conoció a Carlitos'. (Varas Otero)

El musical argentino Cuando Frank conoció a Carlitos, uno de los fenómenos teatrales de los últimos años en Buenos Aires, desembarcará en Madrid el próximo invierno con Oscar Lajad y Alan Madanes, los protagonistas originales de la obra, al frente del elenco. La pieza, escrita por Raúl López Rossi y Gustavo Manuel González y producida por Héctor Caballero, recrea un encuentro imaginario entre dos leyendas de la música: Carlos Gardel y Frank Sinatra, con Nueva York y los años 30 como escenario.

La trama se sitúa en la intimidad de los estudios de la NBC: Carlos Gardel, ya consagrado como ídolo internacional del “tango canción”, termina una audición y se refugia en su camarín escapando de un amorío que quiere dejar atrás. Un golpe en la puerta interrumpe su soledad y aparece un adolescente de andar errático que sueña con ser artista: un joven Frank Sinatra de apenas 19 años, ansioso por absorber cada palabra del cantor argentino. Entre consejos, anécdotas y confesiones, los dos artistas construyen una complicidad que la ficción imagina eterna, aunque nunca haya podido comprobarse que ese encuentro haya existido realmente.

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“La historia está basada en una leyenda urbana que circula desde hace tiempo en Internet y recorre mucho de los temas comunes a ambos artistas: las mujeres, los amigos, el barrio, el juego, el lunfardo, las buenas y las malas compañías”, explica Raúl López Rossi. “Todo eso entremezclado con lo mejor del repertorio gardeliano, interpretado en el estilo y el idioma del Morocho y en el estilo y el idioma de la Voz”.

Fragmento del musical 'Cuando Frank conoció a Carlitos'. (Leandro Martínez / Fernando Lurie)

De la pandemia a la calle Corrientes

La idea de Cuando Frank conoció a Carlitos nació en 2019 como una idea teatral a pequeña escala, pero la pandemia obligó a los autores y productores a reinventarlo. Así surgió primero como un telefilm, dirigido por Karina Insausti, con Oscar Lajad y Pablo Turturiello en los papeles principales, que sería estrenado en la plataforma Disney+ en agosto de 2023.

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Más adelante, en julio de 2024, ya sin restricciones sanitarias, la obra recuperó su formato original y llegó al Teatro Presidente Alvear, sala del Complejo Teatral de Buenos Aires destinada a espectáculos musicales, con dirección general de Natalia del Castillo y dirección musical de Nico Posse. En esa nueva etapa, Alan Madanes tomó el rol de Sinatra.

El éxito de público llevó a la producción a trasladar la obra al Teatro Astral en septiembre de ese año, en medio de una temporada que sumó diez nominaciones a los Premios Hugo de Argentina (prestigiosos premios de teatro). Semanas después, la ceremonia coronó al musical con siete estatuillas, entre ellas la de mejor musical del año.

Pero el reconocimiento no se quedaría ahí: en noviembre de 2024, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró a la obra de Interés Cultural, distinción votada por unanimidad entre todos los bloques políticos.

Oscar Lajad (izquierda) y Lucas Gerson en 'Cuando Frank conoció a Carlitos'.
Oscar Lajad (izquierda) y Lucas Gerson en 'Cuando Frank conoció a Carlitos'. (Varas Otero)

Dos actores, dos construcciones distintas

Lajad, que lleva más de dos décadas interpretando a distintas versiones de Gardel en otras obras, construyó a su personaje a partir de testimonios de quienes lo conocieron en vida: amigos, colegas, gente que compartió con él los años previos a su muerte en el accidente de Medellín. Buscó alejarse de la imitación y apoyarse en su capacidad interpretativa, sin recurrir a una caracterización física marcada.

Madanes, en cambio, enfrentó el desafío de encarnar a un Sinatra poco conocido por el gran público: el joven anterior a la fama, del que existen pocos registros y mucho margen para la construcción actoral. Ambos intérpretes cantan tangos clásicos —Yira, yira, A media luz, El día que me quieras— alternando español e inglés, acompañados por bailarines y un ensamble musical en vivo.

Con más de cien funciones realizadas en distintas salas porteñas y una convocatoria que superó los 150.000 mil espectadores, Cuando Frank conoció a Carlitos suma ahora una etapa internacional cuyo paso Madrid marca el primer desembarco de la obra fuera de la Argentina desde su paso por la pantalla de Disney+. López Rossi se muuestra confiado con que el éxito se mantenga. “Gardel y Sinatra son figuras mundialmente reconocidas, a todos les gustan las buenas historias bien contadas y, modestamente, el tango sigue siendo una música que despierta emociones y pasiones en todas partes”.

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