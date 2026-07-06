La egocéntrica frase de Haaland tras sus goles a Brasil en el Mundial y la marca histórica que logró

Mundial 2026 - Noruega 2 - Brasil 1

Erling Haaland sigue haciendo historia y este domingo escribió una página dorada en el Mundial 2026. Con un doblete del delantero del Manchester City, Noruega venció 2-1 a Brasil y lo eliminó en los octavos de final en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. Tras el partido, ofreció su propia lectura sobre una capacidad goleadora que, según admitió, ni él mismo termina de comprender. “Si tengo una o dos oportunidades, normalmente terminan en gol. No sé cómo lo hago, pero así es”, afirmó con otra vanidosa declaración.

La explicación que sí encontró fue de otro orden. “Creo que estoy empezando a darme cuenta de que es un don de Dios que la pelota entre justo pegada al poste. Es una locura”, dijo el atacante, que calificó el resultado como “el mejor partido de la historia de Noruega” y destacó la fortaleza mental de su selección para aguantar el envite de los pentacampeones del mundo cuando el partido se ponía cuesta arriba. “Seguimos empujando hacia adelante”, resumió.

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El delantero también dejó un mensaje para las generaciones futuras de su país: “Espero que todos los jóvenes que vean esta entrevista, cuando sean un poco mayores, sientan que jugar para Noruega es lo que más orgullo les dará en toda su vida. Es absolutamente increíble".

Haaland es uno de los goleadores del Mundial con siete gritos, al igual que Messi y Mbappé (REUTERS/Dylan Martinez)

Los dos goles ante Brasil llegaron a los 79 y 90 minutos, sobre el cierre de un partido en el que los sudamericanos dominaron el desarrollo pero no pudieron sostener el resultado. Con esas anotaciones, Haaland llegó a siete tantos en el torneo y se ubicó en lo más alto de la tabla de goleadores, junto al argentino Lionel Messi y al francés Kylian Mbappé.

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El camino del noruego en esta Copa del Mundo arrancó el 16 de junio con un doblete a los 29 y 43 minutos en la victoria por 4-1 sobre Iraq. El 22 de junio volvió a marcar dos veces, a los 48 y 58 minutos, en el triunfo por 3-2 ante Senegal. Tras quedar fuera del equipo en la derrota 4-1 frente a Francia el 26 de junio, reapareció el 30 de ese mes con el gol de la clasificación a los 86 minutos ante Costa de Marfil, también por 2-1. El doblete contra Brasil completó una secuencia de anotaciones en cada uno de los cuatro partidos que disputó.

Esa racha lo convirtió en el decimotercer jugador de la historia en anotar en sus primeros cuatro partidos en una Copa del Mundo, una marca que se remonta a 1930, según informó el periodista de El Gráfico, Silvio Maverino.

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El primero en lograrlo fue el argentino Guillermo Stábile, con goles ante México, Chile, Estados Unidos y Uruguay. Luego se sumaron los húngaros Gyorgy Sarosi (1934-1938) y Sandor Kocis (1954), el brasileño José Leônidas da Silva (1934-1938), el uruguayo Alcides Edgardo Ghiggia (1950), el austríaco Erich Probst (1954) y el francés Just Fontaine, quien en 1958 marcó en seis partidos consecutivos. Más adelante, Ferenc Bene (1966), Gerd Muller (1970), el peruano Teófilo Cubillas Arizaga (1970-1978), el italiano Christian Vieri (1998) y el colombiano James Rodríguez (2014) completaron la lista antes de que el noruego se sumara.

Una tabla presenta una lista de trece futbolistas que anotaron en sus primeros cuatro encuentros disputados en una Copa del Mundo, incluyendo el detalle de sus países, las ediciones de los mundiales y los rivales (Fuente: @Mavegol) (Imagen Ilustrativa Infobae)