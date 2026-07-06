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Por qué la designación del árbitro de Argentina-Egipto no protege la imagen de imparcialidad que debe ofrecer un Mundial

El francés François Letexier será el encargado de impartir justicia en el cruce por los octavos de final en Atlanta

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François Letexier es considerado el segundo mejor árbitro de Francia (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)
François Letexier es considerado el segundo mejor árbitro de Francia (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

La FIFA ha confirmado que el francés François Letexier será el encargado de impartir justicia en el cruce de octavos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto. Desde un análisis estrictamente técnico, la elección es inobjetable: Letexier tiene 37 años, pertenece a la élite de la UEFA y es el segundo mejor árbitro de Francia, solo por detrás de Clément Turpin.

Su estilo dialoguista, su excelente lectura táctica y su capacidad para dar continuidad al juego lo avalan como un juez de plenas garantías. Su perfil responde al tradicional arbitraje europeo: privilegia la continuidad del juego, permite el contacto propio del fútbol moderno, interpreta antes de sancionar y busca intervenir únicamente cuando la acción realmente modifica la justicia deportiva.

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Presenta un desplazamiento promedio cercano a 7,5 kilómetros por encuentro, mantiene un promedio de tres tarjetas amarillas por partido y una expulsión cada dos encuentros, cifras que describen a un árbitro firme, pero alejado del exceso disciplinario. Sin embargo, el verdadero foco del debate no es su incuestionable capacidad, sino la alarmante falta de prudencia de la Comisión de Árbitros de la FIFA.

Esta designación es un error político e institucional que atenta contra la imagen de imparcialidad que debe proteger una Copa del Mundo.

La delgada línea entre el ser y el parecer

En el fútbol de máxima exigencia rige una máxima ineludible: las designaciones no solo deben ser imparciales, sino que también deben parecerlo. Ignorar el contexto geopolítico y deportivo del fútbol actual es, cuanto menos, una negligencia.

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Desde la histórica final de Qatar 2022, Francia y Argentina sostienen una rivalidad futbolística de enorme trascendencia mediática y emocional. Designar un árbitro francés en un partido de eliminación directa de la selección argentina es prender una mecha innecesaria.

Cuestionar esta decisión no implica dudar de la honestidad ni del profesionalismo de Letexier; hacerlo sería una profunda injusticia. El problema radica en la exposición a la que se lo somete. Con decenas de árbitros de primer nivel provenientes de federaciones sin ningún tipo de vínculo o conflicto reciente con los protagonistas, la FIFA optó por asumir un riesgo institucional totalmente evitable.

Las consecuencias de este error de criterio son inmediatas y nocivas:

• Si el árbitro se equivoca a favor de Argentina: el debate y la indignación se instalarán inmediatamente en los medios franceses.

• Si el árbitro se equivoca en contra de Argentina: inevitablemente se despertarán sospechas y teorías conspirativas sobre la nacionalidad del juez.

Un fallo que desprotege al juego

En cualquiera de los dos escenarios, el perjudicado es el fútbol. La FIFA ha colocado a uno de sus mejores activos en una situación de presión extrema y gratuita, donde el foco se desplaza del juego hacia la polémica de su propio origen. Las designaciones arbitrales tienen una misión fundamental: generar confianza universal y proteger la credibilidad de la competencia. Cuando un nombramiento siembra dudas y suspicacias desde el minuto cero, significa que la Comisión de Árbitros ha fallado en su tarea primordial.

Un Mundial no puede permitirse que la conversación previa a un partido de octavos de final gire en torno al pasaporte del árbitro y no al espectáculo deportivo. La dirigencia del fútbol mundial debe revisar estos criterios; la transparencia también es una cuestión de percepción.

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