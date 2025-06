Charlize Theron rememora su peculiar viaje en tren por España: “Fue de lo más extraño”

Charlize Theron pasó una temporada de viaje por España, donde vivió una anécdota para el recuerdo REUTERS/Stephanie Lecocq

Llega el verano y hay mucha gente que se plantea distintos tipos de vacaciones. Están quienes se marchan de crucero, quienes van al pueblo, quienes se escapan a alguna isla o lugar paradisíaco, y quienes aprovechan para coger un tren y recorrer varias ciudades o países. A la espera de que el Gobierno apruebe de nuevo el Verano Joven y miles de españoles puedan transitar por el país o marcharse de interrail por Europa, hay una gran actriz que tiene una experiencia que contar al respecto.

Muchas han sido las estrellas de Hollywood que han visitado España en algún momento de sus vidas, o directamente vivido aquí, como Gwyneth Paltrow. Sin embargo, pocas han tenido un viaje tan curioso como el de Charlize Theron, quien pasó unas vacaciones en nuestro país recorriendo la geografía española en tren. ¿En trenes lujosos? No, en el caso de la sudafricana la experiencia fue algo distinta. “Fue una experiencia de lo más extraña”, rememoraba la actriz de Mad Max: Furia en la carretera en una entrevista. Pero, ¿qué es exactamente lo que le sucedió?"

“Hice un pequeño viaje a España con una de mis mejores amigas. Primero volamos a Barcelona y luego cogimos trenes a lo largo de España”, comenzaba enunciando la sudafricana, quien revelaba que no viajaba precisamente en las locomotoras más lujosas. “Hay algunos trenes bonitos pero a mí me gustan los más sencillos y sucios, esos en los que nadie pensaría jamás que va la ganadora del Oscar Charlize Theron”, bromeaba la actriz de Hancock. “Cogimos un tren que sabíamos que tardaba en torno a 7 horas y pensamos que conseguiríamos algo de comida en el tren, y de repente noté a una persona, una señora local que abría una especie de fiambrera y ahí me di cuenta que se suponía que nosotros debíamos llevar nuestra comida”, reflexionaba Theron.

Charlize Theron como Furiosa, el personaje de 'Mad Max' que tendrá su porpia película

Atravesando el país con el estómago vacío

Paramos en un sitio, y de repente el tren comenzó a avanzar en el sentido contrario de la marcha. Y estábamos en este tren de 7 horas marcha atrás hacia Sevilla sin comida. Una hora hacia adelante, y el resto hacia atrás, no sé por qué lo hacían así. Fue de lo más extraño“, concluía la actriz, quien tiene pendiente de estreno varios proyectos. En el futuro inmediato está la secuela de La vieja guardia, la película que realizó para Netflix en 2020 y que se convirtió en uno de los grandes éxitos de la plataforma.

Además, la sudafricana ha estado rodando estos meses nada menos que con Christopher Nolan, con el que colabora por primera vez en La Odisea, la adaptación de la famosa obra épica griega atribuida a Homero. Poco o nada se sabe, eso sí, de su futura aparición en Marvel, después de dar vida a un misterioso personaje en la escena poscréditos de Doctor Strange en el multiverso de la locura. En cualquier caso, lo que parece claro es que a donde no volverá Theron será a coger un tren en España. O, al menos, no lo hará sin estar preparada para el viaje con algo de comida.