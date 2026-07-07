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La ola de calor deja seis provincias en alerta roja por altas temperaturas: la Aemet avisa de máximas de más de 42 grados

La probabilidad de tormentas que pueden ir acompañadas de rayos y rachas muy fuertes de viento aumenta el riesgo de incendios

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Un ciclista se refresca en la fuente de la Escandalera de Oviedo, este lunes. (Paco Paredes/EFE)
Un ciclista se refresca en la fuente de la Escandalera de Oviedo, este lunes. (Paco Paredes/EFE)

Continúa la ola de calor en España, que durará al menos hasta este jueves y que ya ha dejado alertas en todo el territorio. Este martes, a partir de las 12.00 horas, buena parte del país estará en aviso por altas temperaturas, que llegarán incluso a 42 grados en algunos puntos.

“Se superarán los 38 a 40 grados en amplias zonas del este peninsular, del archipiélago balear, de la meseta norte y también en el centro y sur de la península, destacando sobre todo zonas bajas del nordeste, próximas al valle del Ebro, donde se podrán superar los 42 grados, al igual que en el interior de la Comunidad Valenciana y también en el valle del Guadalquivir", ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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Al igual que ha ocurrido esta jornada, en la madrugada del martes al miércoles se esperan noches tropicales casi generalizadas, incluso algunas tórridas en puntos del Mediterráneo y zonas de interior. Esto ocurrirá en ciudades como Madrid, Zaragoza, Sevilla, Toledo, Cáceres o Jaén.

Una mujer observa el termómetro este lunes en Bilbao. (Luis Tejido/EFE)
Una mujer observa el termómetro este lunes en Bilbao. (Luis Tejido/EFE)

Y es que, de hecho, se esperan ascensos de las temperaturas máximas en el tercio este y en Baleares, así como de las mínimas en la meseta norte, el Cantábrico oriental y el valle del Ebro. También en Canarias los termómetros subirán, siendo de forma notable en las islas más orientales.

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Avisos por calor

Ante esta situación, buena parte del territorio se encuentra en alerta este martes por las altas temperaturas. A continuación, los niveles de peligro:

  • Amarillo (peligro bajo): Almería, Málaga, Ibiza y Formentera, Mallorca, Menorca, León, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Guadalajara, Lugo, Ourense, Gipuzkoa, Bizkaia, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.
  • Naranja (peligro importante): Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Sevilla, Ávila, Burgos, Salamanca, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Barcelona, Girona, Badajoz, Cáceres, Madrid, Murcia, Navarra, Álava, La Rioja, Alicante, Castellón, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.
  • Rojo (peligro extraordinario): Huesca, Teruel, Zaragoza, Lleida, Tarragona y Valencia.
Bañistas este domingo en la playa de la Concha de San Sebastián. (Juan Herrero/EFE)
Bañistas este domingo en la playa de la Concha de San Sebastián. (Juan Herrero/EFE)

La probabilidad de tormentas aumenta el riesgo de incendios

El peligro de incendios en España continúa siendo muy alto o extremo, además de por las altas temperaturas, por la probabilidad de tormentas, con posibles caídas de rayos y rachas muy fuertes de viento. De hecho, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra, País Vasco y La Rioja están en alerta este martes por este motivo.

La Aemet ha explicado que estas tormentas pueden producirse en los sistemas Central e Ibérico, las dos mesetas, la cordillera Cantábrica y el alto Ebro.

Cómo combaten la ola de calor quienes trabajan bajo el sol

El jueves puede continuar la ola de calor

El jueves no se descarta que continúen las condiciones de ola de calor, pues este seguirá siendo muy intenso en buena parte de España. “Después de una nueva madrugada muy cálida en la mayor parte del área mediterránea, centro y sur peninsular, este día en el Cantábrico habrá temperaturas máximas de entre 25 y 30 grados”, ha señalado Del Campo.

Además, “en amplias zonas del resto de la península y de Baleares, nuevamente se alcanzarán más de 36 grados, con más de 40 grados en puntos del centro, del sur, del este peninsular y de Baleares, e incluso más de 42 grados en el interior de la Comunidad Valenciana y valle del Ebro”. Sin embargo, ya este día es probable que se inicie un descenso térmico en el suroeste peninsular.

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