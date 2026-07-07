Le diagnosticaron alzheimer precoz con 40 años y su hijo de 12 acabó cuidándolo: la historia real que conmovió a Italia es ahora una película

Imagen de 'Cosas que no olvidaré'. (Lucia Iuorio)

En diciembre de 2021, el primer ministro de Italia entregó la distinción de “alférez de la República” a Mattia Piccoli, un niño de 12 años que, desde hacía tiempo, dedicaba buena parte de su vida a ayudar a su padre Paolo, diagnosticado con alzheimer precoz con poco más de 40 años. “Estoy feliz por el premio, pero también un poco triste”, confesaba entonces el protagonista de una historia que había conmovido a todo un país, y que ahora llega a los cines en España en forma de película.

Cosas que no olvidaré es la adaptación de la historia real de la familia Piccoli. Alessandro Aronadio, conocido por su éxito en Netflix con Era Ora, dirige esta adaptación en la que destacan, sobre todo, Edoardo Leo (Dieciocho años después) y Teresa Saponangelo (Fue la mano de Dios) en el reparto principal, junto con el debutante Javier Francesco Leoni. A través de ellos, se sigue la historia de una familia en la que los olvidos del padre parecen cada vez más numerosos, pero donde el amor y la felicidad acaban ganando la batalla.

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“Es una historia sobre la importancia de la calidad de los recuerdos y no la cantidad”, afirma Edoardo Leo, quien también es productor de la película. “Lo que llamamos vida a veces nos hace pensar en una fila de recuerdos, pero esta película nos habla de su profundidad”. El intérprete señala cómo, de hecho, nuestro cerebro no está hecho para retener información, sino para eliminarla sistemáticamente. “Lo que ha vivido Paolo es un proceso más rápido de algo que nosotros vivimos diariamente, y si entenemos esto, podemos mejorar la calidad de nuestros recuerdos”.

Tráiler de 'Cosas que no olvidaré', la película basada en hechos reales sobre un hombre con alzheimer precoz a los 40 años y su familia. (PiperFilm / BTeam Pictures)

Reírse pese al olvido y el dolor

La película, como la historia real de Paolo, empieza con un hombre cualquiera, un padre de familia al que, como a la mayoría de las personas, se le olvidan ciertas cosas. El problema llega cuando esos ‘despistes’ se convierten en algo más: señales de que su cerebro, poco a poco, está empezando a fallar, confirmadas con un raro diagnóstico de alzheimer precoz. ¿Cómo decírselo a su mujer, a su hijo? ¿Como, siquiera, afrontar que con 40 años tu vida acaba de anunciarte un lento final? “Cuando leía el guion, cada vez que me olvidaba las llaves o el teléfono decía: ‘Ya está, se acabó’”, confiesa Leo.

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El actor no esconde el miedo que pueden producir este tipo de diagnósticos, pero insiste en que Cosas que no olvidaré es una película que busca subrayar la otra cara de la moneda. “Creo que las películas pueden empujarte a mejorar cosas de tu vida, así como las novelas o el arte en general”. De este modo, la historia de Paolo se cuenta desde una óptica que busca enfatizar “la importancia de los recuerdos”, o lo que es lo mismo (y aquí el título da buena cuenta de ello), no lo que algún día perderemos sino lo que sigue junto a nosotros.

En ese sentido, juega un papel fundamental el hijo de Paolo, Mattia, quien progresivamente se va dando cuenta de que su padre es cada vez menos él mismo. “Tengo miedo”, le confiesa el adulto cuando le revela la enfermedad que le han diagnosticado. “Yo también”, responde el hijo. “A veces tenemos miedo de confesar nuestros temores porque pensamos que vamos a perder la autoridad”, comenta al respecto Leo. “En cambio, hacerlo produce un momento de cercanía. Para Paolo, confesar sus preocupaciones hace que deje de ser un tótem para su hijo, y que pase a convertirse en un ser humano”.

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Imágenes de 'Cosas que no olvidaré'. (Lucia Iuorio)

Lo mejor que podemos darle a nuestros hijos

La película aborda las diferentes conversaciones pendientes que el protagonista debe afrontar antes de que sea demasiado tarde. Una carrera contra el tiempo en el que debe decidir cómo la felicidad que le queda, qué perdonar y qué no, o qué últimas lecciones dejar a su vástago, lo que da lugar a situaciones tan emotivas como hilarantes. “En la película, hacemos muchas referencias al cine de Buster Keaton porque nos parece la metáfora perfecta. Sus personajes se ponían siempre en riesgo para hacerte reír, y en Cosas que no olvidaré es justo lo que hacemos: hablar de dolor y de olvido, pero intentando arrancarte una carcajada o una sonrisa”, explica Leo.

El actor reconoce que producir y protagonizar Cosas que no olvidaré “ha encendido una luz” en él y su forma de considerar la vida y las enfermedades como el alzheimer. “También los que no la padecen viven una vida programada para olvidar paulatinamiente. Eso nos dice que deberíamos potenciar nuestro proceso de darle importancia a lo que recordamos. Es decir, hacerle caso a la felicidad, siempre”. Eso no solo dignificará nuestra propia vida, sino que supondrá acaso el mayor legado que podamos dejarle a nuestros seres queridos. “Los cuidados que Paolo recibe de su hijo son porque él ha sembrado el bien en los sentimientos de su hijo. Es un intercambio muy bonito”.

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Imágenes de 'Cosas que no olvidaré'. (Lucia Iuorio)

Por su parte, Mattia ha vuelto a aparecer en los medios italianos tras el estreno de Per te, un evento que le ha permitido reflexionar con perspectiva sobre todo lo vivido en los últimos cinco años. “A veces no hace falta ir muy lejos para encontrar a alguien que te ayude, incluso puedes encontrarlo entre amigos o familiares, como me pasó a mí”, explicaba en una entrevista en el pódcast La speranza siamo noi. “Al empezar a notar quie papá ya no estaba bien no lo entendía porque era un niño que solo pensaba en jugar. Luego vi el sufrimiento y la tristeza en los ojos de mi madre, y comprendí que tenía que involucrarme y ayudarla”.