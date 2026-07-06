España Deportes

Cuándo, dónde y contra quién juega España el siguiente partido: este es el cruce de cuartos de final

El rival saldrá del encuentro entre Estados Unidos y Bélgica, que arranca este lunes a las 02:00 horas

Guardar
Google icon
Mikel Merino celebra. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Mikel Merino celebra. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

España está más cerca de la final del Mundial 2026. Tras vencer 0-1 a Portugal en un partido agónico, pasa a cuartos de final y espera ahora rival para el próximo viernes 10 de julio a las 21:00 horas en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El combinado de Luis de la Fuente se medirá al ganador del Estados Unidos-Bélgica, el otro cruce de octavos que se disputa este lunes en el Lumen Field de Seattle.

El partido de cuartos está fijado para las 15:00 ET (21:00 en la España peninsular), con el SoFi Stadium de Inglewood como escenario. El recinto, rebautizado como Los Angeles Stadium por la FIFA durante el torneo, ya fue testigo de la goleada española a Austria (3-0) en los dieciseisavos del pasado 2 de julio. La selección regresa así a un estadio en el que dejó una de sus mejores actuaciones del campeonato.

PUBLICIDAD

Aficionados durante el España-Portugal del Mundial de fútbol de 2026
Aficionados de la selección española durante el partido del Mundial de fútbol 2026 entre España y Portugal. (César Vallejo Rodríguez / Europa Press)

El rival saldrá del encuentro entre Estados Unidos y Bélgica, que arranca este lunes a las 02:00 horas (peninsular española) en Seattle. Los norteamericanos, uno de los tres países anfitriones del torneo, buscarán clasificarse para unos cuartos de final por primera vez desde 2002. Los belgas, por su parte, llegan tras eliminar a Senegal en la prórroga (3-2) en los dieciseisavos, con Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois y Jérémy Doku como referencias. Los pronósticos de Opta sitúan las probabilidades de victoria en el tiempo reglamentario en un 37,2% para Estados Unidos y un 36,5% para Bélgica, con un 26,3% de opciones de que el partido llegue a la prórroga.

España llega sólida

España afronta los cuartos como una de las selecciones más sólidas del torneo. La Roja completó la fase de grupos con siete puntos tras empatar ante Cabo Verde (0-0) y ganar a Arabia Saudí (4-0) y Uruguay (1-0), y llegó a los octavos tras el 3-0 a Austria. El portero Unai Simón estableció en ese partido un nuevo récord de minutos sin encajar en la historia del Mundial, con 517 minutos de imbatibilidad, por encima de la marca del italiano Walter Zenga en el torneo de 1990.

PUBLICIDAD

Jugadores de España celebran un gol de Mikel Merino este lunes, en un partido de los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Portugal y España en el estadio AT&T en Arlington (Estados Unidos). EFE/ Kenneth Fernández
Jugadores de España celebran un gol de Mikel Merino este lunes, en un partido de los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Portugal y España en el estadio AT&T en Arlington (Estados Unidos). EFE/ Kenneth Fernández

El máximo goleador del equipo es Mikel Oyarzabal, con cuatro goles en el torneo, dos de ellos ante Austria. Lamine Yamal, que cumplirá 19 años el próximo 13 de julio, atraviesa un proceso de puesta a punto tras la lesión de isquiotibial de abril. De la Fuente ha administrado sus minutos con prudencia, aunque el seleccionador fue claro tras el partido ante Austria: “Tiene mucho que ofrecer; está tranquilo pero motivado porque ve que los demás están dando un gran espectáculo, y él aún no ha llegado del todo, pero llegará”.

Si España supera el escollo de los cuartos, las semifinales esperan el martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Arlington (Texas), donde se enfrentaría al ganador del cruce entre Francia y Marruecos, previsto para el jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston.

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección España Mundial 2026Selección Estados Unidos Mundial 2026Selección Bélgica Mundial 2026España-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así te hemos contado el España-Portugal: Mikel Merino da el pase a cuartos de final a La Roja en un partido agónico

Duelo ibérico en Dallas en el Mundial 2026. Sigue en Infobae el minuto a minuto del choque de octavos de final

Así te hemos contado el España-Portugal: Mikel Merino da el pase a cuartos de final a La Roja en un partido agónico

La nueva generación se carga a la vieja: Lamine Yamal elimina a Cristiano Ronaldo y Haaland a Neymar Jr

Messi se verá las caras en una hipotética semifinal con Haaland y una posible final contra España o Francia

La nueva generación se carga a la vieja: Lamine Yamal elimina a Cristiano Ronaldo y Haaland a Neymar Jr

Los memes más graciosos del partido de Portugal contra España: de las caras de Cristiano Ronaldo al hermano de Lamine Yamal

Las redes han vuelto a ser las protagonistas de un partido en el que La Roja no ha logrado la victoria hasta el último minuto

Los memes más graciosos del partido de Portugal contra España: de las caras de Cristiano Ronaldo al hermano de Lamine Yamal

Rodri brilla ante Portugal y se lleva el MVP de los octavos de final del Mundial 2026

El centrocampista lidera a España con una gran actuación y es reconocido como el mejor jugador del encuentro

Rodri brilla ante Portugal y se lleva el MVP de los octavos de final del Mundial 2026

Las lágrimas de Cristiano Ronaldo tras ser eliminado del Mundial: España frustra la última oportunidad de la estrella lusa de coser la estrella al pecho

El capitán de la selección portuguesa no pudo evitar las lágrimas tras caer eliminados en octavos de final de la cita mundialista

Las lágrimas de Cristiano Ronaldo tras ser eliminado del Mundial: España frustra la última oportunidad de la estrella lusa de coser la estrella al pecho
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia obliga a Extranjería a conceder la residencia permanente a un británico al concluir que ignoró las pruebas de que vivía en España desde antes del Brexit

La Justicia obliga a Extranjería a conceder la residencia permanente a un británico al concluir que ignoró las pruebas de que vivía en España desde antes del Brexit

La Guardia Civil detona una granada de mortero de la Guerra Civil en el Pirineo aragonés: es el tercer explosivo que se encuentra desde 2023 en la misma zona

El juez de guardia permite a Begoña Gómez viajar a Londres para la graduación de su hija, pero le impide acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN en Turquía

La nieta del último presidente de la República renuncia a recuperar la nacionalidad española a través de la ley de nietos por coherencia con el legado de su abuelo

La Justicia multa a una empresa por emplear en una finca agrícola a dos trabajadores en situación irregular que habían suplantado la identidad de otras personas

ECONOMÍA

Cuánto cobrarán los jugadores españoles si pasan los cuartos de final y ganan el Mundial: se repartirán primas históricas

Cuánto cobrarán los jugadores españoles si pasan los cuartos de final y ganan el Mundial: se repartirán primas históricas

Más de 424.000 agricultores podrán cobrar desde ahora la ayuda para fertilizantes: así pueden obtener hasta 92,5 € por hectárea

La maternidad penaliza a largo plazo: el 38% de las madres pausan su trayectoria laboral más de medio año, mientras que los hombres se reincorporan tras la baja

Choque frontal entre el Gobierno y las autonomías del PP por el déficit del 0,1%: rechazan el plan de Hacienda y piden más margen de gasto

El 40% de los trabajadores de oficina españoles agota todas sus vacaciones y concentra sus descansos entre agosto y Navidad

DEPORTES

Así te hemos contado el España-Portugal: Mikel Merino da el pase a cuartos de final a La Roja en un partido agónico

Así te hemos contado el España-Portugal: Mikel Merino da el pase a cuartos de final a La Roja en un partido agónico

La nueva generación se carga a la vieja: Lamine Yamal elimina a Cristiano Ronaldo y Haaland a Neymar Jr

Vídeo resumen del partido del Mundial 2026 entre Portugal y España: La Roja logra pasar a cuartos en el tiempo de descuento

Los memes más graciosos del partido de Portugal contra España: de las caras de Cristiano Ronaldo al hermano de Lamine Yamal

Rodri brilla ante Portugal y se lleva el MVP de los octavos de final del Mundial 2026