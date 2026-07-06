Cuándo, dónde y contra quién juega España el siguiente partido: este es el cruce de cuartos de final

Mikel Merino celebra. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

España está más cerca de la final del Mundial 2026. Tras vencer 0-1 a Portugal en un partido agónico, pasa a cuartos de final y espera ahora rival para el próximo viernes 10 de julio a las 21:00 horas en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El combinado de Luis de la Fuente se medirá al ganador del Estados Unidos-Bélgica, el otro cruce de octavos que se disputa este lunes en el Lumen Field de Seattle.

El partido de cuartos está fijado para las 15:00 ET (21:00 en la España peninsular), con el SoFi Stadium de Inglewood como escenario. El recinto, rebautizado como Los Angeles Stadium por la FIFA durante el torneo, ya fue testigo de la goleada española a Austria (3-0) en los dieciseisavos del pasado 2 de julio. La selección regresa así a un estadio en el que dejó una de sus mejores actuaciones del campeonato.

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Aficionados de la selección española durante el partido del Mundial de fútbol 2026 entre España y Portugal. (César Vallejo Rodríguez / Europa Press)

El rival saldrá del encuentro entre Estados Unidos y Bélgica, que arranca este lunes a las 02:00 horas (peninsular española) en Seattle. Los norteamericanos, uno de los tres países anfitriones del torneo, buscarán clasificarse para unos cuartos de final por primera vez desde 2002. Los belgas, por su parte, llegan tras eliminar a Senegal en la prórroga (3-2) en los dieciseisavos, con Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois y Jérémy Doku como referencias. Los pronósticos de Opta sitúan las probabilidades de victoria en el tiempo reglamentario en un 37,2% para Estados Unidos y un 36,5% para Bélgica, con un 26,3% de opciones de que el partido llegue a la prórroga.

España llega sólida

España afronta los cuartos como una de las selecciones más sólidas del torneo. La Roja completó la fase de grupos con siete puntos tras empatar ante Cabo Verde (0-0) y ganar a Arabia Saudí (4-0) y Uruguay (1-0), y llegó a los octavos tras el 3-0 a Austria. El portero Unai Simón estableció en ese partido un nuevo récord de minutos sin encajar en la historia del Mundial, con 517 minutos de imbatibilidad, por encima de la marca del italiano Walter Zenga en el torneo de 1990.

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Jugadores de España celebran un gol de Mikel Merino este lunes, en un partido de los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Portugal y España en el estadio AT&T en Arlington (Estados Unidos). EFE/ Kenneth Fernández

El máximo goleador del equipo es Mikel Oyarzabal, con cuatro goles en el torneo, dos de ellos ante Austria. Lamine Yamal, que cumplirá 19 años el próximo 13 de julio, atraviesa un proceso de puesta a punto tras la lesión de isquiotibial de abril. De la Fuente ha administrado sus minutos con prudencia, aunque el seleccionador fue claro tras el partido ante Austria: “Tiene mucho que ofrecer; está tranquilo pero motivado porque ve que los demás están dando un gran espectáculo, y él aún no ha llegado del todo, pero llegará”.

Si España supera el escollo de los cuartos, las semifinales esperan el martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Arlington (Texas), donde se enfrentaría al ganador del cruce entre Francia y Marruecos, previsto para el jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston.

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