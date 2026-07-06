Cuánto cobrarán los jugadores españoles si pasan los cuartos de final y ganan el Mundial: se repartirán primas históricas

Mikel Oyarzabal, de España, celebra con sus compañeros el tercer gol contra Austria. REUTERS/Claudia Greco

El Mundial de Fútbol de 2026 será el más lucrativo de la historia. La FIFA ha elevado de forma considerable los premios económicos que recibirán las federaciones participantes y, por primera vez, el campeón ingresará 50 millones de dólares. La cifra ha disparado el interés sobre cuánto podrían ganar los jugadores de la selección española si logran conquistar el torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental que suele pasar desapercibida: los futbolistas no cobran directamente el dinero que reparte la FIFA. El organismo internacional transfiere los premios a las federaciones nacionales y son estas las que, posteriormente, distribuyen las primas entre jugadores y cuerpo técnico conforme a los acuerdos previamente alcanzados.

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En el caso de España, ese reparto ya estaría definido. Según adelantó Marca, los capitanes de la selección y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han pactado un sistema que premia únicamente los grandes éxitos deportivos y deja sin una prima específica las primeras fases del campeonato.

Las primas solo llegan a partir de los cuartos de final

La filosofía del acuerdo es sencilla: cobrar por llegar lejos, no por participar. De acuerdo con la información publicada por Marca, los capitanes Rodri, Unai Simón y Ferran Torres han aceptado que las primas solo entren en juego cuando España alcance los cuartos de final. Eso significa que superar la fase de grupos, los dieciseisavos y los octavos de final no generaría un premio económico extraordinario.

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La selección española ya aplicó una fórmula similar durante la última Eurocopa, en la que los jugadores vincularon buena parte de sus ingresos al rendimiento deportivo en las rondas decisivas. La diferencia ahora radica en la magnitud económica del torneo. El Mundial 2026 cuenta con 48 selecciones por primera vez y una ronda más de eliminatorias. Además, “reparte bastante más dinero que una Eurocopa”, señalan fuentes de Bankinter.

Así vivieron los aficionados el partido de España en el mundial.

Cuánto paga la FIFA por ganar el Mundial

La FIFA ha aprobado una dotación récord para el Mundial 2026: La selección campeona obtendrá 50 millones de dólares, mientras que la subcampeona recibirá 33 millones. El tercer clasificado ingresará 29 millones y el cuarto, 27 millones.

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Fuente: Bankinter

Además, cada selección recibe 1,5 millones de dólares para gastos de preparación. Por tanto, incluso una selección eliminada en la primera fase percibe dinero de la FIFA, aunque ese ingreso corresponde a la federación, no directamente a los futbolistas.

Estos importes corresponden exclusivamente a las federaciones nacionales. Es decir, la RFEF será la encargada de administrar esos recursos y repartir posteriormente las cantidades pactadas con futbolistas, técnicos y resto de integrantes de la expedición.

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El nuevo reparto permite calcular con bastante precisión cuánto recibiría la Federación dependiendo del recorrido de la selección. Si España hubiera sido eliminada en la fase de grupos, habría ingresado 9 millones de dólares y en caso de haber caído antes de los cuartos la cantidad habría ascendido hasta los 15 millones.

El gran salto económico llega precisamente con los cuartos de final, donde el premio alcanza los 19 millones de dólares. A partir de ahí, las cifras aumentan considerablemente hasta llegar a los 50 millones reservados al campeón del mundo.

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No obstante, esos ingresos no pueden interpretarse como un beneficio neto para la Federación. Organizar una participación mundialista implica afrontar importantes costes logísticos, deportivos y organizativos.

No todo el premio acaba en el bolsillo de los futbolistas

Una de las ideas más extendidas es pensar que los 50 millones del campeón se reparten entre los 26 jugadores convocados. La realidad es bastante diferente: “Todavía no hay una cifra oficial publicada por la RFEF”, señalan desde Bankinter.

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La Federación debe afrontar numerosos gastos antes de distribuir cualquier prima: desplazamientos internacionales, vuelos internos, alojamiento, alimentación, seguridad, transporte de material, personal médico, cuerpo técnico, instalaciones deportivas y toda la infraestructura necesaria para mantener concentrada a la selección durante varias semanas. Después, aplica el acuerdo interno de primas.

“Por eso no sería correcto decir que cada jugador cobraría 50 millones divididos entre 26. Esa cuenta daría una cifra muy llamativa, pero no responde a cómo funcionan las primas de una selección”, reconocen las mismas fuentes.

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Fuente: Bankinter

Eurocopa 2024, la mejor referencia

Aunque todavía no existe una cifra oficial sobre las primas del Mundial, sí hay un precedente reciente que sirve para hacerse una idea. Tras conquistar la última Eurocopa, cada jugador de la selección española percibió alrededor de 434.000 euros por levantar el título. Las cantidades fueron creciendo progresivamente en función de las rondas superadas, desde los cuartos de final hasta la gran final.

Como el Mundial distribuye bastante más dinero que el torneo continental, las estimaciones apuntan a que las primas individuales podrían superar ampliamente esa cifra si España consigue proclamarse campeona.

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Diversos cálculos publicados en medios especializados sitúan la posible recompensa por encima de los 600.000 euros brutos por jugador, aunque esa cantidad no ha sido confirmada oficialmente por la Federación.

Un premio importante, pero el ‘chocolate del loro’ para las estrellas

Para la mayoría de los internacionales españoles, las primas de la selección representan un incentivo económico importante, aunque no constituyen su principal fuente de ingresos. Muchos de ellos perciben salarios muy superiores en sus respectivos clubes, especialmente quienes militan en las grandes ligas europeas.

El valor de estas primas reside sobre todo en el componente deportivo y simbólico. Representan el reconocimiento por conquistar uno de los títulos más prestigiosos del fútbol mundial y premian el rendimiento colectivo alcanzado durante el torneo. Precisamente por ello, los internacionales habrían aceptado un sistema más exigente, renunciando a cobrar cantidades destacadas en las primeras rondas para concentrar las recompensas únicamente en caso de alcanzar las fases decisivas.

El delantero de la selección española Mikel Oyarzábal (i) celebra tras marcar el segundo gol del partido del Mundial 2026 entre España y Arabia Saudí, este domingo en Atlanta. EFE/ Lavandeira Jr

El Mundial de 2026 marcará un antes y un después en el apartado económico del fútbol internacional. Nunca antes la FIFA había destinado tantos recursos a premiar a las selecciones participantes ni había reservado 50 millones de dólares para el campeón.

España podría beneficiarse de ese reparto récord si firma un gran campeonato, aunque el dinero no llegará de forma automática al bolsillo de los jugadores. Primero deberá pasar por la RFEF, descontar los gastos derivados de la participación y aplicar el acuerdo interno de primas.

Por ahora, la Federación no ha hecho públicas las cantidades definitivas que recibirán los futbolistas si alcanzan las semifinales, disputan la final o conquistan el título. Lo único que está claro es que, si la selección levanta la Copa del Mundo, los internacionales españoles podrían cobrar las primas más elevadas de la historia del fútbol español, aunque la cifra definitiva dependerá del acuerdo cerrado entre jugadores y Federación.

Según los analistas de Bankinter: “El Mundial 2026 mueve más dinero que nunca, pero no está garantizado que todo ese dinero acabe en primas. Porque entre el premio de la FIFA y el bolsillo de los jugadores hay una realidad menos visible: la logística, los costes y el acuerdo interno de la Federación".