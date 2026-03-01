España Cultura

‘Los domingos’ se impone a ‘Sirat’ en una gala que ha apostado por el compromiso político sin miedo a la censura ideológica

La película de Alauda Ruiz de Azúa consigue 5 galardones y la de Oliver Laxe 6 premios de la Academia de Cine

BARCELONA, 28/02/2026.- La realizadora Alauda Ruiz de Arzua gana el Goya a mejor dirección por su película ´Los Domingos´ durante los Premios Goya en su 40 edición, este sábado en el Auditorio Fórum CCIB de Barcelona. EFE/Alberto Estévez

Ha sido una noche tensa en la que, hasta el último momento, no se sabía si Sirat o Los domingos iba a hacerse con el premio a la mejor película española del año.

Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, fue cogiendo fuelle a lo largo de la gala y consiguió, finalmente, el premio a la mejor actriz para Patricia López Arnaiz, mejor actriz de reparto para Nagore Aranburu, mejor guion y película.

La película Sirat, de Oliver Laxe, una de las grandes protagonistas de la temporada de premios a nivel internacional ha conseguido 6 Premios Goya.

La directora Alauda Ruiz De Azúa celebra el impacto que ha tenido su película, que sigue en cartelera.

Mejor música para Kanding Ray, que reproduce el sonido ‘rave’ y que es uno de los aspectos protagonistas de la película, así como el mejor sonido, que ha ido a parar al equipo íntegramente femenino que ha hecho historia tanto en los Oscar como en los Goya. Y más mujeres, Laia Ateca por la mejor dirección de arte.

Además, Oriol Maymó ha ganado el premio a la mejor dirección de producción y Cristóbal Fernández el de mejor montaje, uno de los aspectos fundamentales para crear el clímax de la película. Y por supuesto, la fotografía de Mauro Herce, que ha estado acompañado a Laxe desde sus inicios.

En el apartado a Mejor actor estaba claro: Jose Ramón Soroiz por Maspalomas, por su interpretación de un anciano que sufre un ictus y tiene que volver al armario después de aceptar que es homosexual. Su discurso ha sido prácticamente hablado en euskera.

La sorpresa de ‘Sorda’

Sorda, de Eva Libertad, ha sido una de las revelaciones de la noche, y ha sido reconocida con el premio a la mejor dirección novel, mejor actor de reparto para Álvaro Cervantes y, quizás lo más importante, para el Goya a la mejor interpretación novel para Miriam Garlo, que perdió la audición cuando era pequeña, convirtiéndose en la primera actriz no oyente en obtener este galardón, que ha dedicado el premio a las mujeres sordas: “Ninguna persona es muda”, ha dicho en uno de los discursos más emocionantes de la noche.

BARCELONA, 28/02/2026.- La actriz Miriam Garlo recibe el Goya a mejor actriz revelación por su trabajo en ´Sorda´, durante la ceremonia de entrega de los Premios Goya en su 40 edición, este sábado en el Auditorio Fórum CCIB de Barcelona. EFE/Quique García

El premio al mejor guion adaptado ha sido para La cena, que reproduce una obra de teatro de José Luis Alonso de Santos en la que un grupo de prisioneros republicanos tiene que servir una cena al dictador Franco.

Una ceremonia contundente a nivel político

La ceremonia de los Goya ha sido contundente a nivel político y la libertad de expresión a la hora de hablar de los conflictos políticos que atraviesan nuestra actualidad.

Ha sido una gala comprometida, haciendo referencia directa a la que tuvo lugar en 2003 con el ‘no a la guerra’ de Irak y en la industria del cine español al completo se ha mojado a la hora de hablar la guerra de Gaza, del auge de la ultraderecha y de el odio y la violencia presente en nuestros días.

Muchos de los discursos de esta 40 edición han estado vinculados a la necedad de no callar ante la represión, la injusticias y la violación de los derechos humanos.

BARCELONA, 28/02/2026.- Los presentadores Rigoberta Bandini (i) y Luis Tosar, durante la ceremonia de entrega de la 40 edición de los Premios Goya celebrada este sábado en el Auditorio Forum CCIB de Barcelona. EFE/Alberto Estévez

Así o ha expresado el director de la Academia de Cine, Fernando Méndez Leite en su discurso de despedida del cargo, que también se ha referido a la persecución de los inmigrantes en Estados Unidos, la represión y encarcelamiento en Irán o Afganistán con respecto a las mujeres o los bombardeos a la población ucraniana.

También Susan Sarandon, el Goya de Honor Internacional de este año, se ha mostrado, ademas de muy emocionada, de lo más activista y comprometida con los tiempos que corren: “Tener esperanza en tiempos difíciles no es una actitud romántica, es una historia de compasión y sacrificio y de bondad. Y lo que decidamos, va a centrar nuestras vidas”, ha dicho refiriéndose al historiador Howard Zinn.

A su vez, Gonzalo Suárez, Goya de Honor a toda su trayectoria se ha referido a Donald Trump como “un personaje que juega al golf con nuestro tiempo tratando de meter la bola en el agujero más negro”. Además, ha hecho referencia al cine como el último reductor con el que soñar despiertos.

La directora y actriz argentina Dolores Fonzi también ha sido contundente en su discurso a la hora de recoger su galardón a la mejor película latinoamericana por Belén: “El mundo se ha convertido en una película de terror. La ultraderecha vino a destruirlo todo y yo vengo del futuro, de un país en el que el presidente puso en venta hasta el agua”.

BARCELONA, 28/02/2026.- El director Albert Serra gana el Goya a mejor película documental por ´Tardes de soledad´, durante la ceremonia de entrega de los Premios Goya en su 40 edición, este sábado en el Auditorio Fórum CCIB de Barcelona. EFE/Alberto Estévez

En el apartado de mejor documental, Albert Serra, el ‘enfant terrible’ del cine español, que por primera vez estaba nominado, ha conseguido el Goya por Tardes de soledad, su aproximación al universo taurino que ya fue galardonado con la Concha de Oro del Festival de San Sebastián.

Uno de los momentos más emotivos de la gala ha sido el de Alba Flores junto a Silvia Pérez Cruz recogiendo el premio a la mejor canción en el documental dedicado a su padre, Flores para Antonio. El “nunca más usar la violencia” de su canción No dudaría, ha resonado en todo el auditorio.

