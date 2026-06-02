Las aerolíneas concuerdan con la CNMC sobre rebajar las tarifas aeroportuarias un 0,59% anual frente al aumento propuesto por Aena

Aviones de Iberia en la T4 del aeropuerto Madrid- Barajas en una imagen de archivo. EFE/ Fernando Alvarado

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha presentado este martes un informe sobre el Documento de Regulación Aeroportuaria correspondiente al periodo 2027-2031 en el que plantea una reducción tarifaria anual del 0,59%, frente al incremento del 3,82% planteado por Aena, una postura que ha sido bien recibida por la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), representante de los operadores aéreos.

Así, el documento presentado por la CNMC pone en duda algunas de las estimaciones de Aena, como las previsiones de tráfico, que las estiman en un aumento del 2,2%, frente al 1,3% previsto por el organismo estatal. Esto supondría que el número de pasajeros alcanzaría los 366,7 millones en 2031, frente a los 346,7 millones estimados.

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Igualmente, ha propuesto reducir los gastos de explotación y ha recomendado disminuir el coste de capital, lo que para ALA certifica que las estimaciones del gestor aeroportuario español requieren de correcciones. “El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General de Aviación Civil, debe tener muy en cuenta esta propuesta de la institución independiente experta en regulación económica y establecer un DORA III de bajada tarifaria, lo que será bueno para todos”, ha afirmado el presidente de ALA, Javier Gándara.

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía sobrevuela la zona del incendio a bordo del avión de coordinación ACOA4, con base en el aeropuerto de Granada

Según ha señalado la Comisión en su informe, esta revisión adapta los ingresos por pasajero a las previsiones de evolución del tráfico aéreo y de los costes y favorece el mantenimiento de la competitividad de los aeropuertos españoles. “Con los ajustes propuestos, el sistema aeroportuario español mantiene su sostenibilidad económica durante el periodo 2027-2031, tal y como se desprende de los análisis de los principales indicadores económico-financieros y ratios de solvencia analizados”, ha indicado la CNMC.

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A pesar de la propuesta de la CNMC, las aerolíneas han considerado que todavía existe mayor margen para reducir las tarifas aeroportuarias, incluso teniendo en cuenta los datos publicados en el informe de la Comisión. “Desde ALA se confía en que la decisión que finalmente se adopte sea equilibrada y basada en parámetros (tráfico, inversiones, costes de capital y operativos) razonables y acordes a criterios objetivos”, ha señalado la asociación en un comunicado.

Una de las claves del informe de la CNMC por las que ha discrepado con los datos aportados por Aena es el plan de inversiones de la estatal por casi 10.000 millones de euros, de los que más del 70% se destinará al aumento de la capacidad para atender el crecimiento del tráfico, al mantenimiento de las instalaciones y al refuerzo de la seguridad de los aeropuertos y pasajeros.

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El organismo considera que Aena puede reducir los gastos de explotación en 741,5 millones de euros y ha considerado que la propuesta realizada por la entidad Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea plantea un crecimiento de costes muy superior al del tráfico, lo cual supondría asumir ineficiencias operativas que no estarían justificadas. “Este informe de la CNMC, aunque no vinculante, es muy relevante debido a la independencia de la institución, así como su gran experiencia de supervisión de los diferentes sectores sometidos a regulación económica”, ha puntualizado ALA.