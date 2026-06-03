España

Qué hay detrás del récord de empleo de mayo y de los 22,3 millones de afiliaciones a la Seguridad Social: España se prepara para el verano (pero no solo)

Este mes fue el segundo que cerró con más trabajadores en 2025, solo detrás de noviembre

Guardar
Google icon
Un camarero y una camarera conversan frente a los clientes en la terraza de un restaurante (REUTERS/Jon Nazca)
Un camarero y una camarera conversan frente a los clientes en la terraza de un restaurante (REUTERS/Jon Nazca)

El número de afiliados a la Seguridad Social ha superado por primera vez los 22,3 millones (22.337.806), tras sumar 231.975 afiliados de media en mayo respecto a abril, mientras que el paro se redujo en 36.323 personas. El quinto mes es generalmente uno de los que presenta mejores resultados de afiliación cada año, impulsado por el aumento de contrataciones vinculadas al inicio de la temporada de verano.

Asimismo, aunque los expertos señalan que “es pronto para decirlo”, los datos apuntan a que en los resultados de este mayo de 2026 para todo el territorio español podría haber influido el acceso a empleos por parte de personas extranjeras beneficiarias de la regularización extraordinaria aprobada el pasado mes de abril, según los expertos.

PUBLICIDAD

Los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones muestran que se trata del segundo mayor aumento para un mes de mayo de la serie, con una afiliación en un nuevo máximo de 22.337.806.

Este mes deja un nuevo máximo de 22,33 millones de afiliados en la Seguridad Social

Sin embargo, la temporalidad ha continuado creciendo respecto a meses previos. En esta ocasión sumaron 751.658 contratos, el 56,78% del total, frente a 572.061 indefinidos, el 43,22%. Por su parte, dentro de los nuevos trabajadores indefinidos destaca el caso de los fijos discontinuos que han representado el 35,3% de todos ellos.

PUBLICIDAD

Las contrataciones en mayo avanzaron especialmente en hostelería (65.772 afiliados más) y actividades administrativas y auxiliares (con 27.381 empleos más).

Además, el empleo entre los extranjeros ha alcanzado los 3.359.548, tras sumar 111.301 afiliados de media en el mes, representando el 15% del total.

Mayo, entre los meses más positivos del año para el empleo

Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), explica a Infobae que “el ciclo de creación de empleo en España es muy estacional y está muy influenciado por el momento del año en el que estemos, porque algunos sectores son muy activos en determinados meses”.

En términos generales, los ciclos más favorables de cara a la creación de empleo suelen ser la primavera por una parte, por el turismo vinculado a Semana Santa, o la campaña de verano, con picos de contrataciones, según el experto.

No obstante, esto también depende del territorio que se tome como referencia. Miguel Ángel Ruiz, secretario de Trabajo y Nuevas Realidades en CCOO de Madrid señala a este medio que en el caso de esta comunidad autónoma, el mes de “octubre suele ser el mes más destacado en incremento relativo respecto al mes anterior, debido a la reactivación de la actividad tras el verano, sobre todo en el sector de enseñanza”, además de los habituales.

“Los peores meses del año suelen ser enero y agosto, precisamente por la bajada en la actividad tras periodos de intenso consumo o porque el periodo vacacional hace que Madrid tenga menos población y actividad de consumo”, apunta.

Ambos expertos coinciden en que generalmente mayo es un buen mes para la creación de empleo al marcar el inicio de la campaña de verano, especialmente para los sectores del turismo, hostelería y ocio. En este periodo se comienzan a reforzar las plantillas de trabajadores y se contrata personal para cubrir el aumento de la demanda.

Además, según Ruiz “hay que tener en cuenta que además es un periodo próximo al cierre del curso escolar y que ello promueve la entrada de personas trabajadoras en el mercado de trabajo, que habitualmente no han tenido empleo anterior y finalizan sus estudios o tienen un periodo vacacional en los mismos”.

Este aumento en mayo respecto a otros meses del que hablan los expertos se puede identificar analizando años previos:

Según las Estadísticas de Afiliación de la Seguridad Social, mayo cerró como el segundo mes con un mayor número de afiliados en España en 2025, con 21.797.994, superior a las semanas de verano y solo mejorado por noviembre, cuando hubo 74.738 más personas trabajando.

Una tendencia similar se observó en 2024, cuando mayo fue el tercer mes que concluyó con un mayor número de afiliados en España en 2024, con un total de 21.219.318. Solo por detrás de junio (21.320.405) y noviembre (21.351.259).

¿Ha influido la regularización extraordinaria de personas extranjeras en estos datos?

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 15 de abril el decreto para la regularización extraordinaria de personas migrantes residentes en el país que entró en vigor un día después y que estará disponible hasta el próximo 30 de junio. El Gobierno estimó que alrededor de 500.000 extranjeros podrían beneficiarse de esta medida, con la que se busca facilitar su integración laboral y administrativa en España.

Según datos aportados por la Abogacía del Estado en el Tribunal Supremo, a fecha de 22 de mayo se habían tramitado 146.675 expedientes, de los que 91.905 habían sido admitidos.

La regularización extraordinaria permite otorgar una autorización de residencia provisional a los beneficiarios que les habilita de forma automática para trabajar en todo el territorio nacional y en cualquier sector.

El Gobierno de España ha aprobado un proceso de regularización extraordinaria que beneficiará a medio millón de migrantes. En este vídeo te explicamos todos los detalles: quiénes pueden solicitarla, los requisitos de residencia y penales, y los plazos para presentar la solicitud.

Sobre si esta medida ha podido influir en el resultado al alza de afiliación para este mes de mayo, el experto de la UCM opina que, “aunque es pronto para decirlo, viendo los datos que tenemos podría pensarse que se apunta en esa dirección”.

Según Sanabria, si se observan los datos de la serie histórica desestacionalizada el crecimiento interanual de trabajadores extranjeros pasó del 6,5% en mayo de 2025 al 9,4% en mayo de 2026. Parte de este repunte, señala, podría explicarse por la regularización de inmigrantes aprobada en abril, que facilita que estas personas puedan ser contratadas y dadas de alta oficialmente en la Seguridad Social.

Este, apunta el experto, “no es el único factor explicativo, pero es un elemento que vendría a sumar a los buenos datos de empleo de este mes”.

Por su parte, el secretario de Trabajo y Nuevas Realidades en CCOO de Madrid considera que “no hay ninguna evidencia que muestre que el proceso de regularización haya causado el ligero aumento de afiliación a la Seguridad Social en la comunidad (que es menor que algún otro año y que está en el promedio de los últimos años)”.

Temas Relacionados

Seguridad Social EspañaEmpleo en EspañaTrabajadores EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Junts se hace fuerte con la oferta de moción de censura de Feijóo: más presión para el Gobierno y primer plano a Waterloo

El Ejecutivo no ve peligrar la legislatura porque lo ve como un “suicidio político”. Además, no ven compatible que el PP sume apoyos de Junts y PNV después de “insultarlos durante ocho años”

Junts se hace fuerte con la oferta de moción de censura de Feijóo: más presión para el Gobierno y primer plano a Waterloo

Guillermo Martínez, maestro parrillero, y el truco para la carne en la barbacoa: “La chuleta tiene que salarse en dos ocasiones; primero en la cara cruda y luego en la cocinada”

En apenas tres años de vida, este asador se ha convertido en uno de los nombres a seguir en el mapa parrillero del norte de España; un imprescindible para los amantes de la cocina a la brasa

Guillermo Martínez, maestro parrillero, y el truco para la carne en la barbacoa: “La chuleta tiene que salarse en dos ocasiones; primero en la cara cruda y luego en la cocinada”

Denuncian un aumento de controles raciales y detenciones en pleno proceso de regularización: “La Policía está a la caza de migrantes”

Además de las trabas burocráticas, las organizaciones sociales advierten que el temor a los arrestos puede condicionar a muchos migrantes a completar los trámites para regularizar su situación

Denuncian un aumento de controles raciales y detenciones en pleno proceso de regularización: “La Policía está a la caza de migrantes”

Cómo se sigue el rastro del dinero en una trama en la que todo parece legal, según los expertos: análisis del caso Plus Ultra de Zapatero

Varios expertos detallan las señales que alertan sobre delitos de blanqueo, fraude fiscal y tráfico de influencias

Cómo se sigue el rastro del dinero en una trama en la que todo parece legal, según los expertos: análisis del caso Plus Ultra de Zapatero

El Estatuto Marco de Mónica García supera su primera prueba e irá al Congreso con los médicos en huelga y sin consenso: qué pasará ahora

La norma, que lleva 23 años sin reformarse, deberá conseguir el sí del Congreso

El Estatuto Marco de Mónica García supera su primera prueba e irá al Congreso con los médicos en huelga y sin consenso: qué pasará ahora
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Junts se hace fuerte con la oferta de moción de censura de Feijóo: más presión para el Gobierno y primer plano a Waterloo

Junts se hace fuerte con la oferta de moción de censura de Feijóo: más presión para el Gobierno y primer plano a Waterloo

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Tercera jornada del juicio al hermano de Pedro Sánchez: una aspirante al puesto en la Diputación de Badajoz afirma que fue avisada por WhatsApp de que la plaza ya estaba adjudicada

La Guardia Civil expedienta y suspende al excapitán de la UCO acusado de revelar información reservada y colaborar con la trama liderada por Leire Díez

¿En qué lengua serán los actos del papa en Barcelona? ¿Hablará León XIV en catalán?: “No vamos a ponernos a decir qué tiene que hacer la Iglesia”

ECONOMÍA

Cómo se sigue el rastro del dinero en una trama en la que todo parece legal, según los expertos: análisis del caso Plus Ultra de Zapatero

Cómo se sigue el rastro del dinero en una trama en la que todo parece legal, según los expertos: análisis del caso Plus Ultra de Zapatero

Las aerolíneas concuerdan con la CNMC sobre rebajar las tarifas aeroportuarias un 0,59% anual frente al aumento propuesto por Aena

Cebolla, lechuga y carne de cerdo, los consumidores pagan hasta seis veces más de lo que recibe el productor por los alimentos

España perdería un 12% de PIB per cápita en 2060 y aumentaría la presión demográfica si no hubiera inmigración

Las CCAA populares rechazan reunirse con Hacienda para abordar la reforma de la financiación autonómica: “Lo que es de todos, se negocia entre todos”

DEPORTES

Eric García habla de su regreso a la selección española para el Mundial: “Yo controlaba lo que dependía de mí, que era jugar y rendir bien. El resto dependía de Luis”

Eric García habla de su regreso a la selección española para el Mundial: “Yo controlaba lo que dependía de mí, que era jugar y rendir bien. El resto dependía de Luis”

El cambio climático amenaza el Uruguay-España del Mundial: el riesgo de jugar con calor extremo se dispara hasta el 70%

“Tendría que estar en la cocina fregando”: los insultos a una árbitra en un partido de juveniles en Alicante

De su relación con Mourinho al “peor partido de mi vida” como árbitro: las confesiones de Mateu Lahoz

El Real Madrid de Florentino en la carrera por Konaté y Dumfries, en medio de la lucha electoral