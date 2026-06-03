Qué hay detrás del récord de empleo de mayo y de los 22,3 millones de afiliaciones a la Seguridad Social: España se prepara para el verano (pero no solo)

Un camarero y una camarera conversan frente a los clientes en la terraza de un restaurante (REUTERS/Jon Nazca)

El número de afiliados a la Seguridad Social ha superado por primera vez los 22,3 millones (22.337.806), tras sumar 231.975 afiliados de media en mayo respecto a abril, mientras que el paro se redujo en 36.323 personas. El quinto mes es generalmente uno de los que presenta mejores resultados de afiliación cada año, impulsado por el aumento de contrataciones vinculadas al inicio de la temporada de verano.

Asimismo, aunque los expertos señalan que “es pronto para decirlo”, los datos apuntan a que en los resultados de este mayo de 2026 para todo el territorio español podría haber influido el acceso a empleos por parte de personas extranjeras beneficiarias de la regularización extraordinaria aprobada el pasado mes de abril, según los expertos.

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Los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones muestran que se trata del segundo mayor aumento para un mes de mayo de la serie, con una afiliación en un nuevo máximo de 22.337.806.

Este mes deja un nuevo máximo de 22,33 millones de afiliados en la Seguridad Social

Sin embargo, la temporalidad ha continuado creciendo respecto a meses previos. En esta ocasión sumaron 751.658 contratos, el 56,78% del total, frente a 572.061 indefinidos, el 43,22%. Por su parte, dentro de los nuevos trabajadores indefinidos destaca el caso de los fijos discontinuos que han representado el 35,3% de todos ellos.

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Las contrataciones en mayo avanzaron especialmente en hostelería (65.772 afiliados más) y actividades administrativas y auxiliares (con 27.381 empleos más).

Además, el empleo entre los extranjeros ha alcanzado los 3.359.548, tras sumar 111.301 afiliados de media en el mes, representando el 15% del total.

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Mayo, entre los meses más positivos del año para el empleo

Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), explica a Infobae que “el ciclo de creación de empleo en España es muy estacional y está muy influenciado por el momento del año en el que estemos, porque algunos sectores son muy activos en determinados meses”.

En términos generales, los ciclos más favorables de cara a la creación de empleo suelen ser la primavera por una parte, por el turismo vinculado a Semana Santa, o la campaña de verano, con picos de contrataciones, según el experto.

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No obstante, esto también depende del territorio que se tome como referencia. Miguel Ángel Ruiz, secretario de Trabajo y Nuevas Realidades en CCOO de Madrid señala a este medio que en el caso de esta comunidad autónoma, el mes de “octubre suele ser el mes más destacado en incremento relativo respecto al mes anterior, debido a la reactivación de la actividad tras el verano, sobre todo en el sector de enseñanza”, además de los habituales.

“Los peores meses del año suelen ser enero y agosto, precisamente por la bajada en la actividad tras periodos de intenso consumo o porque el periodo vacacional hace que Madrid tenga menos población y actividad de consumo”, apunta.

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Ambos expertos coinciden en que generalmente mayo es un buen mes para la creación de empleo al marcar el inicio de la campaña de verano, especialmente para los sectores del turismo, hostelería y ocio. En este periodo se comienzan a reforzar las plantillas de trabajadores y se contrata personal para cubrir el aumento de la demanda.

Además, según Ruiz “hay que tener en cuenta que además es un periodo próximo al cierre del curso escolar y que ello promueve la entrada de personas trabajadoras en el mercado de trabajo, que habitualmente no han tenido empleo anterior y finalizan sus estudios o tienen un periodo vacacional en los mismos”.

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Este aumento en mayo respecto a otros meses del que hablan los expertos se puede identificar analizando años previos:

Según las Estadísticas de Afiliación de la Seguridad Social, mayo cerró como el segundo mes con un mayor número de afiliados en España en 2025, con 21.797.994, superior a las semanas de verano y solo mejorado por noviembre, cuando hubo 74.738 más personas trabajando.

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Una tendencia similar se observó en 2024, cuando mayo fue el tercer mes que concluyó con un mayor número de afiliados en España en 2024, con un total de 21.219.318. Solo por detrás de junio (21.320.405) y noviembre (21.351.259).

¿Ha influido la regularización extraordinaria de personas extranjeras en estos datos?

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 15 de abril el decreto para la regularización extraordinaria de personas migrantes residentes en el país que entró en vigor un día después y que estará disponible hasta el próximo 30 de junio. El Gobierno estimó que alrededor de 500.000 extranjeros podrían beneficiarse de esta medida, con la que se busca facilitar su integración laboral y administrativa en España.

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Según datos aportados por la Abogacía del Estado en el Tribunal Supremo, a fecha de 22 de mayo se habían tramitado 146.675 expedientes, de los que 91.905 habían sido admitidos.

La regularización extraordinaria permite otorgar una autorización de residencia provisional a los beneficiarios que les habilita de forma automática para trabajar en todo el territorio nacional y en cualquier sector.

El Gobierno de España ha aprobado un proceso de regularización extraordinaria que beneficiará a medio millón de migrantes. En este vídeo te explicamos todos los detalles: quiénes pueden solicitarla, los requisitos de residencia y penales, y los plazos para presentar la solicitud.

Sobre si esta medida ha podido influir en el resultado al alza de afiliación para este mes de mayo, el experto de la UCM opina que, “aunque es pronto para decirlo, viendo los datos que tenemos podría pensarse que se apunta en esa dirección”.

Según Sanabria, si se observan los datos de la serie histórica desestacionalizada el crecimiento interanual de trabajadores extranjeros pasó del 6,5% en mayo de 2025 al 9,4% en mayo de 2026. Parte de este repunte, señala, podría explicarse por la regularización de inmigrantes aprobada en abril, que facilita que estas personas puedan ser contratadas y dadas de alta oficialmente en la Seguridad Social.

Este, apunta el experto, “no es el único factor explicativo, pero es un elemento que vendría a sumar a los buenos datos de empleo de este mes”.

Por su parte, el secretario de Trabajo y Nuevas Realidades en CCOO de Madrid considera que “no hay ninguna evidencia que muestre que el proceso de regularización haya causado el ligero aumento de afiliación a la Seguridad Social en la comunidad (que es menor que algún otro año y que está en el promedio de los últimos años)”.