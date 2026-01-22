España Cultura

‘Sirat’ logra dos nominaciones a los Oscar: Oliver Laxe opta a Mejor Película Internacional y Mejor Sonido

Tras su paso por los Critics Choice Awards y los Globos de Oro, la carrera del gallego por Hollywood continúa con la ceremonia que se celebra el 15 de marzo

Gran estatua de Oscar antes
Gran estatua de Oscar antes de un evento para el anuncio de los nominados a la 98.ª edición de los Premios de la Academia, el 22 de enero de 2026. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sirat ha cruzado el desierto... y ha reventado Hollywood. Nunca mejor dicho. El director gallego Oliver Laxe ha conseguido dos nominaciones en la 98ª edición de los Premios Oscar, entre ellas Mejor película internacional. Laxe podría seguir la estela de Jose Luis Garci, Fernando Trueba, Pedro Almodóvar y Alejandro Amenábar y convertirse en el quinto cineasta español en alzarse con esta estatuilla, cuya cita está programada para el próximo 15 de marzo en Los Ángeles. También ha logrado alzarse con la categoría de mejor sonido.

No ha corrido la misma suerte El Fantasma de la Quinta, el cortometraje de animación del director español James A. Castillo centrado en la figura de Francisco de Goya, que finalmente no ha conseguido nominación a mejor corto en esta categoría.

Los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman han anunciado las candidaturas de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood a las 14.30 hora española, en una jornada en la que todas las miradas apuntaban al director español, que ya pasó el corte en cinco categorías -las técnicas y la internacional- el pasado diciembre: mejor película internacional, mejor banda sonora original, mejor sonido, mejor fotografía y a mejor casting, en el primer año de esta candidatura.

Pese a irse de vacío tanto en los Critics Choice Awards como en los Globos de Oro -en ambas optaba a dos estatuillas, incluida la de mejor película internacional-, tanto la Asociación de Críticos Cinematográficos como la de Prensa Extranjera reconocieron a Sirat como merecedora de nominación. Y así lo han vuelto a hacer los más de 10.000 miembros de la Academia de Hollywood en estas dos categorías, aunque Sirat se ha quedado fuera de música original y mejor casting.

La competencia de ‘Sirat’

Ahora, el cineasta gallego nacido en París compite con cuatro títulos muy distintos pero que cuentan con gran respaldo: Valor sentimental, del noruego Joachim Trier, premiado con el Gran Premio del Jurado en Cannes y protagonizado por Renate Reinsve y Stellan Skarsgård, nominado a mejor actor de reparto y el primero en la historia de los premios de la Academia en ser nominado por una cinta internacional.

De la misma manera, Sirat también tiene que batir a El agente secreto, del brasileño Kleber Mendonça Filho, ambientada en la dictadura militar y reconocida en Cannes con los premios a mejor director y mejor actor para Wagner Moura, que hace unas semanas consiguió alzarse con el Globo de Oro a mejor actor por película dramática. Un simple accidente, la Palma de Oro del iraní Jafar Panahi, una obra política de enorme peso simbólico que finalmente competirá representando a Francia; y La voz de Hind, de la tunecina Kaouther Ben Hania, una impactante recreación en tiempo real del rescate de una niña atrapada bajo el fuego en Gaza, que conmovió al Festival de Venecia y se alzó con el Gran Premio del Jurado.

Laxe arrancó su carrera con Sirat el pasado mes de mayo en el Festival de Cannes, que le dio el Premio del Jurado, y ha continuado en los últimos meses con candidaturas en premios que intuían que no iba a pasar desaparecido en la gran gala del cine mundial. Nominado a los Globos de Oro, a los Critics Choice Awards, a los Premios del Cine Europeo (EFA) -donde aquí sí consiguió cinco estatuillas- y ahora a los Oscar, en España, el cineasta también ha conseguido 11 nominaciones a los Goya y a 12 premios Gaudí.

