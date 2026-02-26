España Cultura

Las actrices que compiten por los Premios Goya 2026: de Nora Navas a Patricia López Arnaiz

Repasamos las candidatas al ‘cabezón’ que podrían llevarse en la gala de este sábado

Nora Navas, Patricia López Arnaiz
Nora Navas, Patricia López Arnaiz o Ángela Cervantes son las candidatas al Goya

Si hay una categoría en los Premios Goya que siempre da mucho de lo que hablar, esa es la de interpretación femenina. Desde hace años pocas candidaturas concentran más talento como la de mejor actriz, por la que han ido desfilando algunos de los grandes rostros del cine español. Carolina Yuste, Malena Alterio, Laia Costa, Blanca Portillo o Patricia López Arnaiz son solo algunos de los últimos nombres que se han alzado con este cabezón, y otra ristra de grandes actrices -algunas de ellas viejas conocidas- se presentan para hacer lo propio en esta edición.

Nora Navas, Antonia Zegers, Susana Abaitua, Ángela Cervantes y Patricia López Arnaiz son las representantes de la categoría a Mejor actriz principal de estos Premios Goya 2026, que tienen lugar en Barcelona este próximo sábado 28 de febrero. Es por ello que analizamos las cinco actuaciones de cada una de ellas, así como de las presentes en las categorías paralelas de Actriz de reparto y Actriz revelación, donde sí se atisba una clara favorita.

Nora Navas comiendo una ensalada
Nora Navas comiendo una ensalada cuando preferiría otra cosa en 'Mi amiga Eva', la nueva película de Cesc Gay

Veteranas y favoritas

Patricia López Arnaiz: en una categoría en la que es complicado decidir una favorita, la actriz vasca se ve apoyada en el imparable éxito de su película, Los domingos, la cinta con más nominaciones y en la que da vida a la tía de la protagonista, una joven que empieza a cuestionarse su vida y se plantea meterse a monja. Arnaiz actúa como apoyo emocional pero también como contrapeso a la fe en la religión que se despierta en su sobrina. Es su cuarta nominación, la tercera seguida tras 20.000 especies de abejas y Los destellos, y de ganarlo sería su segundo cabezón tras Ane, la película que la encumbró como la gran actriz que es.

Nora Navas: la otra gran contendiente por el premio, Navas es en realidad la actriz más veterana en los Goya, pues ha ganado en dos ocasiones, con Pan Negro y con Libertad hace tan solo unos años. Este año repite con Mi amiga Eva, en la que le da un toque de humor a la crisis de los cincuenta como una mujer que rompe con todo en su vida y empieza a disfrutar de enamorarse de nuevo.

Susana Abaitua: la tercera en discordia, Abaitua tiene uno de los papeles más complejos pero también la única que cuenta con un gran hándicap: su papel ya fue premiado el año pasado con Carolina Yuste, el de la agente infiltrada de La infiltrada y ahora de Un fantasma en la batalla, la adaptación de Netflix de la agente de la Guardia Civil que se infiltró durante años en ETA.

Andrés Gretrúdix y Susana Abaitua
Andrés Gretrúdix y Susana Abaitua en 'Un fantasma en la batalla', de Agustín Díaz Yanes (Netflix)

Ángela Cervantes: la más joven de la categoría, su papel en La furia fue ampliamente celebrado en el pasado Festival de Málaga, pero su favoritismo se ha ido apagando con la llegada de otros estrenos más potentes. Aun así, su interpretación en La furia como una actriz de teatro que ha sufrido una violación es sin duda una de las grandes actuaciones del año.

Antonia Zegers: la chilena ha tenido un gran recorrido en el cine latinoamericano, apareciendo en películas de Sebastián Lelio o sobre todo Pablo Larraín. Con Los tortuga ha dado el salto al cine español, en una película ampliamente elogiada en la que da vida a Delia, una taxista de la periferia de Barcelona con una hija de 18 años cuya vida está a punto de cambiar.

Imagen de 'Los domingos', la
Imagen de 'Los domingos', la película de Alauda Ruíz de Azúa. (Movistar Plus+)

‘Los domingos’, favorita a revelación y reparto

Con respecto a la categoría de Mejor actriz de reparto, lo cierto es que existe una competición igualo mayor que en la de principal, aunque con una clara favorita de nuevo de la misma película. Nagore Aranburu parte con cierta ventaja por su interpretación como la madre superiora de Los domingos, siendo su primera nominación a los Goya después de haberse convertido en una de las grandes actrices de los últimos años por las series Patria o Querer. Frente a ella están la gallega Myriam Gallego, quien también recibe su primera nominación por Romería, y luego otras tres grandes veteranas como Elvira Mínguez por La cena, Elena Irureta por Sorda y la portuguesa María de Medeiros por Una quinta portuguesa.

La directora Alauda Ruiz De Azúa celebra el impacto que ha tenido su película, que sigue en cartelera.

Algo parecido sucede con la categoría de mejor actriz revelación, de la que en los últimos años han salido intérpretes de la talla de Natalia de Molina, Irene Escolar, Anna Castillo, Bruna Cusí o Eva Llorach, y que este año vuelve a reunir a una gran hornada de prometedoras mujeres. Entre ellas destacan los trabajos de Llúcia García en Romería, Nora Hernández en La cena o Elvira Lara en Los tortuga, pero todo apunta a que el premio saldrá de entre Miriam Garlo como la protagonista de Sorda o Blanca Soroa como la joven de Los domingos, sin duda dos de las interpretaciones del año que bien podrían estar en la categoría de mejor actriz principal de tener más experiencia ambas actrices.

Habrá que esperar a este sábado para ver qué actrices salen finalmente con el cabezón debajo del brazo, y si se confirma la apabullante victoria de Los domingos como se prevé o finalmente son otras las películas que irrumpen en la fiesta. Lo que está claro es que una edición más habrá una gran competición de talento femenino y de aquí saldrán grandes nombres para el futuro del cine español.

