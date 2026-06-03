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Tres cosas habituales que podrían acabar en un problema legal

Conductas cotidianas en herencias, redes sociales y cuentas compartidas pueden derivar en disputas judiciales si no se actúa con precaución

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Afrontar un conflicto legal puede generar preocupación y estrés inesperados
Los problemas legales suelen surgir por desconocimiento o descuidos en situaciones habituales (Magnific)

Las decisiones cotidianas en el ámbito familiar y digital pueden tener repercusiones legales inesperadas. Muchas personas desconocen que acciones aparentemente inocuas pueden derivar en situaciones complejas ante la justicia.

Desde la gestión de herencias hasta el uso de las redes sociales, cuestiones que parecen de rutina esconden riesgos que suelen pasar inadvertidos. La proliferación de consultas jurídicas relacionadas con estos temas indica que se trata de problemáticas habituales, en las que la desinformación o la falta de asesoramiento pueden agravar los conflictos.

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Lucía Menéndez, abogada, advierte en su TikTok (@luciamenendezabogada) sobre tres conductas habituales que pueden terminar en un conflicto judicial, desde decisiones en una herencia hasta publicaciones en redes sociales. “Siempre digo que hay que tener cuidado con mover objetos o dinero de una herencia antes de aceptarla y repartirla, porque puede traerte problemas”, afirma.

Riesgos en herencias y privacidad online

El proceso sucesorio suele implicar trámites y plazos legales que requieren esperar la aceptación y el reparto formal de los bienes. Según explica, una de las situaciones que más ve en consulta aparece tras una muerte en la familia, cuando alguien decide “llevarte o vender cosas de tus padres fallecidos” sin haber formalizado la aceptación y el reparto.

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La letrada señala que esa secuencia puede generar consecuencias si se actúa sobre bienes o dinero antes de que el trámite sucesorio quede ordenado. En estos casos, los desacuerdos familiares y la urgencia por resolver cuestiones patrimoniales pueden llevar a decisiones precipitadas, generando litigios prolongados. Es habitual que surjan disputas entre herederos por el reparto de objetos de valor sentimental o económico, lo que evidencia la importancia de cumplir con los pasos legales previstos.

Otra práctica extendida ocurre en internet cuando se difunden conversaciones privadas. “Publicar capturas de WhatsApp en redes sociales” es, en sus palabras, una conducta frecuente que muchas personas realizan sin medir el alcance legal.

Difundir conversaciones sin consentimiento puede derivar en denuncias o reclamaciones judiciales
La publicación de mensajes privados expone datos sensibles y derechos de intimidad (Magnific)

En la actualidad, la inmediatez con la que se comparten contenidos digitales incrementa la exposición a conflictos legales. La difusión de mensajes privados puede afectar derechos fundamentales como la intimidad y la protección de datos personales, lo que puede derivar en denuncias o reclamaciones judiciales.

Menéndez precisa que el riesgo depende de qué se expone y con qué finalidad. “Compartir conversaciones privadas o enseñar datos personales puede acabar dando problemas legales dependiendo del contenido y uso que se haga de las mismas”, sostiene.

La legislación contempla la protección de la privacidad y establece límites claros respecto a la publicación de información de terceros, lo que obliga a actuar con cautela al compartir capturas de pantalla o datos sensibles en internet.

Cuentas compartidas y conflictos por el dinero

La tercera advertencia apunta a las cuentas bancarias con más de un titular, cuando alguien retira fondos por considerar que le pertenecen. La abogada describe ese razonamiento como habitual: “Sacar dinero de una cuenta compartida porque piensas: como estoy ahí, el dinero también es mío”.

En la práctica, la existencia de varios titulares no implica necesariamente un reparto igualitario de los fondos, ya que pueden existir acuerdos previos o derechos diferenciados sobre el saldo disponible. Sobre ese punto, remarca que figurar en la cuenta no habilita automáticamente a disponer de todo el saldo sin efectos posteriores.

Google, Infobae, Unicef y Clubes Ted se unieron para concientizar acerca de los riesgos online, cómo detectarlos y prevenirlos.

“Ser titular de una cuenta bancaria no significa que puedas disponer de todo el dinero sin consecuencias”, afirma. La gestión de cuentas compartidas puede generar disputas legales si no existe un consenso entre los titulares, especialmente cuando se producen extracciones importantes o movimientos no autorizados.

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