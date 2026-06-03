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Waters SportsPlex, la sede de Cabo Verde en el Mundial 2026: centro de entrenamiento de los Tampa Bay Rowdies con tres campos y modernas instalaciones

El conjunto africano ha elegido como base el complejo deportivo donde entrena el club profesional de fútbol de Tampa, y se alojará en el Grand Hyatt Tampa Bay durante su primera Copa del Mundo

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El centro de entrenamiento cuenta con tres campos y es utilizado habitualmente por los Tampa Bay Rowdies
Vista aérea del Waters SportsPlex, el moderno complejo deportivo de Tampa (Tampa Bay Rowdies)

La selección de Cabo Verde ha elegido Tampa como base para preparar su estreno en el Mundial y entrenará en el Complejo de los Tampa Bay Rowdies durante todo el torneo, una decisión que sitúa a la ciudad de Florida dentro del mapa operativo de la FIFA aunque no vaya a acoger partidos.

Los “Tiburones Azules” llegarán a Tampa el 8 de junio y trabajarán en el Waters SportsPlex de Town ‘N Country desde el inicio del torneo, que arranca el 11 de junio, con la previsión de permanecer allí al menos hasta finales de la fase de grupos y quizá hasta mediados de julio.

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Cabo Verde se ha clasificado por primera vez para una Copa del Mundo y forma parte de los 25 campamentos base instalados en mercados norteamericanos sin encuentros del torneo. De acuerdo con la FIFA, la presencia de selecciones, aficionados y medios en estas comunidades debe generar un impulso socioeconómico y extender el ambiente del campeonato más allá de las sedes oficiales.

La cita de 2026 será además la primera organizada por tres países: Estados Unidos, Canadá y México. También será la primera con 48 selecciones en lugar de 32, un cambio que ha ampliado las plazas africanas de cinco a nueve y ha abierto la puerta a la presencia caboverdiana, coincidiendo con el 50 aniversario de la independencia del país respecto de Portugal.

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Complejo de alto nivel

El equipo se instalará en el Waters SportsPlex, el centro de entrenamiento principal de los Tampa Bay Rowdies, equipo de la segunda división de fútbol, en el noroeste de la ciudad. El recinto dispone de dos campos de césped natural y uno de césped artificial homologado por la FIFA.

Los Rowdies se asentaron de forma permanente en estas instalaciones a mediados de la temporada 2022, tras firmar un acuerdo plurianual. En octubre de 2025, el club anunció que el complejo había sido incorporado al folleto oficial de campamentos base de la FIFA, el documento con el que las federaciones participantes eligen dónde se entrenarán durante la fase de grupos.

El presidente de los Rowdies, Ryan Helfrick, ha señalado en la comunicación del club y en la publicada por la USL Championship que la inclusión del complejo reconocía el trabajo del personal de mantenimiento y operaciones y la calidad de las instalaciones. También sostuvo que albergar a una selección nacional en el torneo más importante del fútbol suponía una oportunidad para proyectar la comunidad a escala internacional, según la nota del club y la información de la competición.

Los jugadores de la selección de Cabo Verde (EFE/Federación Caboverdiana de Fútbol)
Los jugadores de la selección de Cabo Verde (EFE/Federación Caboverdiana de Fútbol)

La infraestructura interior del recinto ha sido modernizada desde 2022, de acuerdo con la USL Championship, que lo describe como uno de los mejores centros de entrenamiento de su campeonato y un destino apto para equipos internacionales. Antes de la designación de Cabo Verde, el complejo ya había recibido al SL Benfica durante el pasado verano y a la selección masculina de Estados Unidos antes de un amistoso ante Uruguay en noviembre.

Un portavoz de los Rowdies ha explicado que se invitará a equipos juveniles locales a asistir a una de las sesiones de entrenamiento, aunque no ha precisado todavía qué actividades estarán abiertas al público. La Asociación Caboverdiana-Estadounidense de Florida también ha informado en Facebook de que el consulado del país está organizando un acto de bienvenida para la llegada del equipo.

Alojamiento frente a la bahía

Por otra parte, el equipo se alojará en el Grand Hyatt Tampa Bay, un hotel frente al mar fundado en 1986 y ubicado en una reserva natural de 14 hectáreas junto a la bahía de Old Tampa. Con 40 años de historia, ha recibido a más de siete millones de huéspedes y es un referente hotelero en la ciudad.

El hotel, ubicado junto a la bahía de Old Tampa, ofrece vistas panorámicas y servicios exclusivos
Vista exterior del Grand Hyatt, el hotel elegido por la selección caboverdiana (Visit Florida)

El establecimiento ofrece habitaciones y villas con vistas, dos piscinas, canchas de tenis, gimnasio 24 horas y una destacada oferta gastronómica que incluye el restaurante Oystercatchers. Además, mantiene colaboraciones con organizaciones comunitarias y ambientales como Tampa Bay Watch y se encuentra a pocos minutos del aeropuerto y del centro de Tampa.

Cabo Verde accedió al Mundial después de terminar primero en el Grupo D de la fase de clasificación de la Confederación Africana de Fútbol. Su debut será el 15 de junio en Atlanta frente a España; después jugará el 21 de junio contra Uruguay en el Hard Rock Stadium de Miami y cerrará el Grupo H el 26 de junio ante Arabia Saudita en Houston.

El archipiélago situado frente a la costa occidental de África tiene una superficie de unos 4.033 kilómetros cuadrados y se convertirá en el país más pequeño que haya participado en una Copa del Mundo. Con poco más de 500.000 habitantes, tendrá además la segunda población más reducida en la historia del torneo, solo por detrás de Islandia en 2018.

El seleccionador Bubista ha resumido el valor simbólico de esa presencia: “El Mundial es una oportunidad increíble para nuestra gente y para África en general. Somos un país pequeño y estamos dando ejemplo, demostrando que, por muy pequeño que seas, puedes lograr algo grande llegando al Mundial”.

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