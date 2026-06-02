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De su relación con Mourinho al “peor partido de mi vida” como árbitro: las confesiones de Mateu Lahoz

El exárbitro siempre fue cuestionado por su forma de dirigir los partidos de fútbol

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Mateu Mundial
Antonio Mateu Lahoz. (REUTERS/Carl Recine)

Antonio Mateu Lahoz siempre ha sido un árbitro distinto. Dentro del campo, por su manera de entender la autoridad. Fuera de él, por una personalidad que nunca rehuyó el debate. Ahora, ya retirado del arbitraje profesional, el valenciano ha repasado algunos de los momentos más intensos de su carrera.

Lo ha hecho en el pódcast Vaya Vaina, donde ha dejado varios reconocimientos inesperados, heridas que tardaron en cerrar y episodios que todavía recuerda con cariño. Entre ellos, su estrecha relación con José Mourinho y el partido que, según admite, le dejó más “tocado” que cualquier otra experiencia sobre un terreno de juego.

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Y es que, si hay una figura que siempre respaldó a Mateu Lahoz, esa fue la del entrenador, a día de hoy, del Benfica, José Mourinho. El exárbitro recordó una conversación que mantuvieron tras un partido de la Liga de Campeones entre el Oporto y el Chelsea en 2015. En aquel encuentro hubo un penalti no señalado a Diego Costa, por aquel entonces delantero del conjunto londinense. En ese entonces, el portugués fue al vestuario a transmitirle un mensaje que nunca olvidaría. “Hoy me has perjudicado, pero estoy seguro de que si sigues arbitrando así, acabarás pitando una final de Champions”, le dijo Mourinho delante de varias personas.

Los años terminaron dando la razón al entrenador portugués. Para Lahoz, aquella confianza estaba relacionada con una forma de arbitrar basada en el diálogo y la cercanía con los futbolistas, un estilo que siempre defendió pese a las críticas. “Nunca he expulsado ni sacado una amarilla por autoridad. De hecho, no me gusta”, ha asegurado.

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El árbitro Mateu Lahoz recordó su cruce con Messi en Argentina-Países Bajos

El día que se sintió más vulnerable

Paradójicamente, el momento más duro de su carrera no llegó en el Mundial de Qatar ni en el polémico Argentina-Países Bajos que desencadenó las críticas de Leo Messi. El episodio que más le marcó ocurrió poco después, cuando regresó a España. Lahoz tenía que pitar el FC Barcelona-Espanyol. “Ese sí que es el peor partido de mi vida, porque no estaba bien psicológicamente”, confesó.

Según explicó, los futbolistas percibieron rápidamente su estado emocional y aprovecharon esa debilidad para presionarle durante el encuentro. “Muchos empezaron a decirme: ‘Menudo Mundial has hecho’. Empezaron a tratarme mal, yendo a lo personal”, relató. Aquel encuentro acabó convirtiéndose en uno de los más difíciles de gestionar de toda su carrera, precisamente porque, por primera vez, sintió que no estaba en plenitud para afrontar un escenario de máxima exigencia.

Mateu Lahoz. (REUTERS/Albert Gea)
Mateu Lahoz. (REUTERS/Albert Gea)

El diálogo como forma de arbitrar

A lo largo de su trayecto, Lahoz construyó una reputación tan reconocible como controvertida. El valenciano nunca ocultó que hablar con los futbolistas formaba parte de su trabajo. Conocer sus nombres, interesarse por su situación personal o intentar rebajar la tensión eran herramientas habituales en su forma de gestionar los partidos. “Si yo iba al diálogo, luego no utilizaba las tarjetas. Y al revés, aunque parezca lo contrario”, explicó.

Pero esa filosofía no siempre fue bienvenida. En 2013 llegó a producirse un episodio insólito dentro del colectivo arbitral, cuando varios compañeros cuestionaron internamente si su estilo perjudicaba a la imagen del grupo. “Tú imagínate esto en un vestuario”, subrayó. Pese a las críticas nunca cambió de manera de arbitrar.

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