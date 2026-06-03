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La nueva película de los Minions tendrá una escena de 15 minutos en su propio idioma: “Si se hiciese en Francia casi podría aspirar al Oscar”

Aunque la película podrá aspirar a la estatuilla de animación, hay quien señala que con un poco más de diálogo y produciéndose en otro país, Illumination podría haberla presentado a Mejor película internacional

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Los Minions tendrán en su nueva película una escena de más de 15 minutos hablada por completo en su propio idioma
Los Minions tendrán en su nueva película una escena de más de 15 minutos hablada por completo en su propio idioma

En la próxima entrega de la franquicia de Gru, mi villano favorito, Minions & Monsters, los célebres personajes amarillos llevarán su característico caos a un nuevo nivel con una secuencia inédita: una escena de más de quince minutos hablada en ‘Minionese’, el peculiar idioma inventado para la saga. La apuesta creativa no solo confirma el espíritu lúdico del universo Minions, sino que también explora los límites de la comunicación visual y sonora en el cine animado contemporáneo.

La película sitúa a los Minions en el Hollywood de los años veinte, donde el grupo intenta rodar una película de monstruos. El resultado es una mezcla de referencias al cine mudo con guiños a títulos clásicos y a la cultura de los monstruos. La dirección está a cargo de Pierre Coffin, creador de los Minions y voz original del ‘Minionese’, quien regresa al rol directivo tras su última participación en Gru, mi villano favorito 3 en 2017. La secuencia hablada íntegramente en ‘Minionese’ ocupa un lugar central en la narrativa, según revela el propio Coffin, quien explica que esta decisión se inspira en las raíces del cine mudo. “Todo lo de los Minions está profundamente influido por las estrellas del cine mudo”, señala Coffin en Empire. La intención es replicar la capacidad de aquel cine para contar historias sin depender del idioma, confiando en la expresividad y la gestualidad de los personajes.

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La inclusión de una secuencia de quince minutos en ‘Minionese’ supone un reto poco común para una superproducción animada. En ese tramo, ningún diálogo se presenta en inglés ni en otro idioma humano reconocible, lo que convierte a la escena en un experimento de comunicación puramente audiovisual. Este segmento, respaldado por la música, los efectos sonoros y la animación, busca conectar con el público global a través del humor físico y la universalidad de las situaciones. Según Coffin, este recurso responde a la esencia misma de los Minions, que siempre han funcionado como personajes comprensibles sin necesidad de traducción literal. “El punto es que no los entiendes cuando hablan, pero aun así los entiendes”, explica el director. Este enfoque refuerza la idea de que el atractivo de los Minions radica en su capacidad para cruzar fronteras culturales a través de un lenguaje propio, caótico y, paradójicamente, universal.

Imagen de 'Minions & Monsters'
Imagen de 'Minions & Monsters'

Un poco más y a los Oscar

Coffin, responsable de dar voz y personalidad a los Minions desde su primera aparición, sostiene que la conexión con el cine mudo es parte fundamental del éxito global de los personajes. La nueva película se adentra en ese legado al ubicarlos en una época en la que la gestualidad y la música eran las principales herramientas narrativas. “Hay un elemento mágico en todo esto”, afirma Coffin sobre el proceso creativo, subrayando la libertad que ofrece el ‘Minionese’ para experimentar con el humor visual y la improvisación. El director también sugiere que el carácter desenfadado y ligeramente insolente de los Minions resulta atractivo en una era marcada por la corrección política. Para Coffin, la capacidad del público para entender a los personajes sin comprender literalmente sus palabras es un reflejo de la universalidad del entretenimiento animado.

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La singularidad de la larga escena en ‘Minionese’ no ha pasado desapercibida en redes sociales. Un usuario de X (antes Twitter) ironizó sobre la posibilidad de que, si la película fuera producida en Francia, podría cumplir los requisitos para competir en la categoría de Mejor Película Internacional en los premios Oscar. La ocurrencia se basa en una interpretación directa de la norma 16 de la Academia, que exige que más del 50 % del diálogo de la película no sea en inglés para ser considerada en esta categoría.

De acuerdo con la normativa oficial, la elegibilidad no depende del reconocimiento oficial del idioma, sino de que los diálogos no sean en inglés. Así, el ‘Minionese’, aunque ficticio, calificaría técnicamente como idioma no inglés. No obstante, la broma subraya el carácter inclasificable del lenguaje de los Minions y la flexibilidad de las reglas para los formatos animados. Esta reflexión humorística ha servido para destacar el carácter disruptivo de la propuesta de Minions & Monsters y el modo en que el cine de animación continúa explorando nuevas formas de narrativa, incluso a través de lenguajes inventados y situaciones poco convencionales.

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