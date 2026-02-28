Previsiones de los Premios Goya 2026: entre ‘Sirat’ y ‘Los domingos, las ‘raves’ y los conventos de monjas

Así fue la lectura de los nominados a los Premios Goya, que contó con Arturo Valls y Toni Acosta.

La 40 edición de los Premios Goya está a punto de desvelar las películas premiadas dentro una temporada de cine español que ha sido especialmente relevante tanto a nivel nacional como internacional, dada la repercusión que algunas de las obras han tenido en el extranjero.

Sirat, de Oliver Laxe, ambientada en una ‘rave’ en el desierto, consiguió en el pasado Festival de Cannes el Premio del Jurado y está nominada en dos categorías de los Premios Oscar, mejor película internacional y mejor sonido. Un acontecimiento cinematográfico que hacía tiempo que no ocurría en nuestro país y que hasta el momento solo había estado reservado a Pedro Almodovar, a Alejandro Amenábar y a J.A. Bayona.

En nuestro país, la película de Laxe también ha despertado un gran interés, pero la sorpresa del año ha sido sin duda Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, con más de 4 millones de euros de recaudación frente a los 2,9 de Sirat, convirtiéndose casi en un fenómeno sociológico por el tema que trata, el de una niña que decide ingresar en un convento de clausura.

Relevo generacional

Entre Los domingos y Sirat seguramente esté la vencedora de esta edición. Está claro que, desde hace unos años, se ha producido un relevo generacional gracias a directores como Rodrigo Sorogoyen, Carla Simón, que este año también está presente con Romería, Pilar Palomero o Clara Roquet.

Es algo que ha contribuido a renovar de forma fundamental a nuestra cinematografía, dotándola de nuevas temáticas y nuevos talentos, de forma que, la categoría de mejor película novel suele ser de las más disputadas.

Imagen de 'Los domingos', la película de Alauda Ruíz de Azúa. (Movistar Plus+)

Los domingos, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, encabeza el listado con trece nominaciones, mientras que Sirat, de Oliver Laxe, ha acumulado once.

Estas cifras subrayan su posición dominante en la carrera por la estatuilla a Mejor Película, donde competirán junto a Maspalomas (Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi), La cena (Manuel Gómez Pereira) y Sorda (Eva Libertad).

En la categoría de Mejor Dirección, el enfrentamiento también parece estar polarizado entre Alauda Ruiz de Azúa y Oliver Laxe, aunque la terna se amplía con la presencia de Carla Simón (Romería), Albert Serra (Tardes de soledad) y la dupla Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga (Maspalomas).

Por lo que respecta a la Mejor Dirección Novel, el consenso apunta a Eva Libertad por Sorda como la opción más sólida, aunque también está ahí Gerard Oms con Muy lejos, Jaume Claret por Extraño río, Gemma Blasco por La furia e Ion de Sosa por Balearic.

Apartados interpretativos

En los apartados interpretativos, la categoría de Mejor Actor Protagonista destaca por la diversidad de trayectorias y el equilibrio entre nombres consolidados y revelaciones.

Jose Ramón Soroiz parte como favorito por su interpretación en Maspalomas (ganó la Concha de Plata en San Sebastián, los Feroz y los Forqué), junto a Mario Casas, que encara un registro muy diferente al habitual en Muy lejos. También optan al premio Miguel Garcés por Los domingos, Manolo Solo por Una quinta portuguesa y Alberto San Juan por la comedia La cena.

Nagore Aranburu y José Manuel Soroiz en 'Maspalomas'

Entre las actrices femeninas, sobresale Patricia López Arnaiz por su interpretación en Los domingos junto Nora Navas por Mi amiga Eva, además de Ángela Cervantes, por La furia, Antonia Zegers, por Los Tortuga y Susana Abaitua por Un fantasma en la batalla.

En el caso de Mejor Actor de Reparto, las previsiones consideran como máximos aspirantes a Kandido Uranga por Maspalomas y Álvaro Cervantes por Sorda, con el primero beneficiado por el reciente Feroz y el segundo por la potencia de su personaje, ya que prácticamente es protagonista.

En Mejor Actriz de Reparto se señala a Nagore Aramburu por Los domingos como la indiscutible favorita, habiendo recogido prácticamente todos los reconocimientos esta temporada, aunque María de Medeiros (Una quinta portuguesa) figura como potencial alternativa. Junto a ellas encontramos a Elena Irureta por Sorda y Elvira Mínguez por La cena.

Presentadores y reconocimientos a toda una carrera

La conducción de la ceremonia estará a cargo de Luis Tosar y Rigoberta Bandini, quienes han asegurado que el evento estará marcado por la música, el humor y una absoluta libertad para abordar cuestiones de actualidad como “el genocidio en Gaza, la guerra en Ucrania o el ICE”. Tosar ha enfatizado que habrá numerosos guiños a la historia acumulada de los premios a lo largo de cuatro décadas.

La edición contará, además, con la presencia de Susan Sarandon (Premio Goya Internacional) en reconocimiento a su carrera cinematográfica y su activismo social, y rendirá homenaje a Gonzalo Suárez con el Goya de Honor.

La actriz Susan Sarandon recogerá el Goya de Honor a toda su carrera. REUTERS/Nacho Doce

En el plano de la diversidad y la visibilidad, uno de los focos estará en Miriam Garlo, protagonista de Sorda, nominada bajo la dirección de su hermana Eva Libertad. Este caso se ha destacado como un nuevo avance en la representación de personas con discapacidad en el cine español, en línea con los datos del Observatorio de la Diversidad (ODA) y el Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúan la presencia de estos personajes en pantalla muy por debajo de su proporción en la sociedad.

Balance colectivo y contexto histórico

El regreso de los Goya a Barcelona tras más de dos décadas refuerza el carácter especial de una edición dedicada a repasar los hitos de la cinematografía nacional desde la fundación de la Academia en 1987. La ceremonia tendrá lugar en el Auditori Forum CCIB, con un aforo superior a las 3.000 personas, y supone también la despedida al frente de la institución de Fernando Méndez-Leite, cuya presidencia finaliza este año tras un mandato iniciado en junio de 2022.