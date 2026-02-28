España Cultura

Previsiones de los Premios Goya 2026: entre ‘Sirat’ y ‘Los domingos, las ‘raves’ y los conventos de monjas

Repasamos algunas cuestiones en torno a lo que dará de sí la 40 edición de los Premios de la Academia Española

Guardar
Así fue la lectura de los nominados a los Premios Goya, que contó con Arturo Valls y Toni Acosta.

La 40 edición de los Premios Goya está a punto de desvelar las películas premiadas dentro una temporada de cine español que ha sido especialmente relevante tanto a nivel nacional como internacional, dada la repercusión que algunas de las obras han tenido en el extranjero.

Sirat, de Oliver Laxe, ambientada en una ‘rave’ en el desierto, consiguió en el pasado Festival de Cannes el Premio del Jurado y está nominada en dos categorías de los Premios Oscar, mejor película internacional y mejor sonido. Un acontecimiento cinematográfico que hacía tiempo que no ocurría en nuestro país y que hasta el momento solo había estado reservado a Pedro Almodovar, a Alejandro Amenábar y a J.A. Bayona.

En nuestro país, la película de Laxe también ha despertado un gran interés, pero la sorpresa del año ha sido sin duda Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, con más de 4 millones de euros de recaudación frente a los 2,9 de Sirat, convirtiéndose casi en un fenómeno sociológico por el tema que trata, el de una niña que decide ingresar en un convento de clausura.

Relevo generacional

Entre Los domingos y Sirat seguramente esté la vencedora de esta edición. Está claro que, desde hace unos años, se ha producido un relevo generacional gracias a directores como Rodrigo Sorogoyen, Carla Simón, que este año también está presente con Romería, Pilar Palomero o Clara Roquet.

Es algo que ha contribuido a renovar de forma fundamental a nuestra cinematografía, dotándola de nuevas temáticas y nuevos talentos, de forma que, la categoría de mejor película novel suele ser de las más disputadas.

Imagen de 'Los domingos', la
Imagen de 'Los domingos', la película de Alauda Ruíz de Azúa. (Movistar Plus+)

Los domingos, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, encabeza el listado con trece nominaciones, mientras que Sirat, de Oliver Laxe, ha acumulado once.

Estas cifras subrayan su posición dominante en la carrera por la estatuilla a Mejor Película, donde competirán junto a Maspalomas (Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi), La cena (Manuel Gómez Pereira) y Sorda (Eva Libertad).

En la categoría de Mejor Dirección, el enfrentamiento también parece estar polarizado entre Alauda Ruiz de Azúa y Oliver Laxe, aunque la terna se amplía con la presencia de Carla Simón (Romería), Albert Serra (Tardes de soledad) y la dupla Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga (Maspalomas).

Por lo que respecta a la Mejor Dirección Novel, el consenso apunta a Eva Libertad por Sorda como la opción más sólida, aunque también está ahí Gerard Oms con Muy lejos, Jaume Claret por Extraño río, Gemma Blasco por La furia e Ion de Sosa por Balearic.

Apartados interpretativos

En los apartados interpretativos, la categoría de Mejor Actor Protagonista destaca por la diversidad de trayectorias y el equilibrio entre nombres consolidados y revelaciones.

Jose Ramón Soroiz parte como favorito por su interpretación en Maspalomas (ganó la Concha de Plata en San Sebastián, los Feroz y los Forqué), junto a Mario Casas, que encara un registro muy diferente al habitual en Muy lejos. También optan al premio Miguel Garcés por Los domingos, Manolo Solo por Una quinta portuguesa y Alberto San Juan por la comedia La cena.

Nagore Aranburu y José Manuel
Nagore Aranburu y José Manuel Soroiz en 'Maspalomas'

Entre las actrices femeninas, sobresale Patricia López Arnaiz por su interpretación en Los domingos junto Nora Navas por Mi amiga Eva, además de Ángela Cervantes, por La furia, Antonia Zegers, por Los Tortuga y Susana Abaitua por Un fantasma en la batalla.

En el caso de Mejor Actor de Reparto, las previsiones consideran como máximos aspirantes a Kandido Uranga por Maspalomas y Álvaro Cervantes por Sorda, con el primero beneficiado por el reciente Feroz y el segundo por la potencia de su personaje, ya que prácticamente es protagonista.

En Mejor Actriz de Reparto se señala a Nagore Aramburu por Los domingos como la indiscutible favorita, habiendo recogido prácticamente todos los reconocimientos esta temporada, aunque María de Medeiros (Una quinta portuguesa) figura como potencial alternativa. Junto a ellas encontramos a Elena Irureta por Sorda y Elvira Mínguez por La cena.

Presentadores y reconocimientos a toda una carrera

La conducción de la ceremonia estará a cargo de Luis Tosar y Rigoberta Bandini, quienes han asegurado que el evento estará marcado por la música, el humor y una absoluta libertad para abordar cuestiones de actualidad como “el genocidio en Gaza, la guerra en Ucrania o el ICE”. Tosar ha enfatizado que habrá numerosos guiños a la historia acumulada de los premios a lo largo de cuatro décadas.

La edición contará, además, con la presencia de Susan Sarandon (Premio Goya Internacional) en reconocimiento a su carrera cinematográfica y su activismo social, y rendirá homenaje a Gonzalo Suárez con el Goya de Honor.

La actriz Susan Sarandon recogerá
La actriz Susan Sarandon recogerá el Goya de Honor a toda su carrera. REUTERS/Nacho Doce

En el plano de la diversidad y la visibilidad, uno de los focos estará en Miriam Garlo, protagonista de Sorda, nominada bajo la dirección de su hermana Eva Libertad. Este caso se ha destacado como un nuevo avance en la representación de personas con discapacidad en el cine español, en línea con los datos del Observatorio de la Diversidad (ODA) y el Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúan la presencia de estos personajes en pantalla muy por debajo de su proporción en la sociedad.

Balance colectivo y contexto histórico

El regreso de los Goya a Barcelona tras más de dos décadas refuerza el carácter especial de una edición dedicada a repasar los hitos de la cinematografía nacional desde la fundación de la Academia en 1987. La ceremonia tendrá lugar en el Auditori Forum CCIB, con un aforo superior a las 3.000 personas, y supone también la despedida al frente de la institución de Fernando Méndez-Leite, cuya presidencia finaliza este año tras un mandato iniciado en junio de 2022.

Temas Relacionados

Oliver LaxeAlauda Ruiz de AzúaMario CasasLuis TosarPremios GoyaCine EspañolCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

‘Scream 7′ tiene una de las muertes más brutales de toda la saga, pero también es la entrega más aburrida y carente de ideas

La franquicia de terror se centra en esta ocasión en la relación madre e hija de Sidney Prescott, dejando en un segundo plano todo lo construido en las anteriores películas

‘Scream 7′ tiene una de

‘Arca’, la novela de fantasmas más allá del tiempo que nos habla sobre el fin del mundo: “La literatura es un gran mecanismo de exhumación, tiene algo de videncia”

Ricardo Menéndez Salmón firma una historia situada entre lo que fue y lo que está por venir, con un protagonista capaz de rescatar el pasado de los objetos con solo tocarlos

‘Arca’, la novela de fantasmas

Susan Sarandon, Goya Internacional 2026: “Hollywood nunca ha sido política, solo le importa si te haces vieja o gorda”

La actriz sucede a Sigourney Weaver o Richard Gere en este premio que reconoce la trayectoria de la intérprete de ‘Thelma y Louise’ o ‘Pena de muerte’

Susan Sarandon, Goya Internacional 2026:

Vuelve Sesión Vermú, la serie de conciertos gratuitos en pueblos de Madrid: estos son los artistas y grupos de la nueva edición

De las Hinds a La Plata o Triángulo de Amor Bizarro, y con pueblos tan pintorescos como Pelayos de la Presa o Chapinería, la Comunidad de Madrid sigue apostando por aunar música y turismo

Vuelve Sesión Vermú, la serie

Los Premios Goya cambian su orden de entrega de premios: este es el listado de premios al completo

Aunque tradicionalmente comenzaba con el de Actor de reparto, en esta ocasión la disposición será diferente

Los Premios Goya cambian su
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pozuelo de Alarcón tumba el

Pozuelo de Alarcón tumba el chalé con piscina que el fichaje más caro en la historia del Real Madrid se quería construir en la urbanización más elitista de la región

La Policía Nacional y la Guardia Civil vuelven a suspender en igualdad: ninguno de los dos cuerpos alcanza el 20% de mujeres entre sus agentes en 2025

Abascal toma el control de Vox acusado de librar una “repugnante guerra sucia”: “Se busca que no haya nadie reconocible”

Cómo votar por correo en las elecciones de Castilla y León: plazos e instrucciones

El Gobierno valenciano releva a dos altos cargos de Emergencias, uno de los cuales cuestionó la actuación de Pradas en la DANA

ECONOMÍA

Niños con GPS y perros

Niños con GPS y perros con llaveros inteligentes: el deseo de tener controlados a hijos y mascotas dispara la demanda de dispositivos de localización

La Justicia condena a una agencia de detectives a indemnizar a una mujer con incapacidad permanente total con 3.000 euros por fotografiarla en su casa

Renfe detecta un aumento de fibras de amianto en un taller de Madrid en el que trabajan más de 100 empleados: alteraciones en Cercanías

El Gobierno catalán destina 1.900 millones a políticas de vivienda en los presupuestos de 2026, la mayor inversión de su historia

El precio de la luz cae en España: ha sido el mes de febrero más barato de la historia

DEPORTES

Así queda el calendario de

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica