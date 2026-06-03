Almudena y Darío acercan posturas y Claudia protagoniza un nuevo enfrentamiento: todo lo sucedido en la última gala de ‘Supervivientes’

Almudena y Darío en 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).

La recta final de Supervivientes 2026 ha elevado la presión entre los concursantes hasta niveles pocas veces vistos. Con la final cada vez más cerca y solo unos pocos aspirantes aún en Honduras, la última gala ha estado marcada por los conflictos en la convivencia, las estrategias de juego, las emociones a flor de piel y un esperado reencuentro que ha demostrado que algunas heridas del pasado pueden cicatrizar con el tiempo.

Uno de los momentos más comentados de la noche ha tenido como protagonistas a Almudena Porras y Darío Linero. Ambos llegaron a la televisión como pareja en La isla de las tentaciones, allí terminó su historia bajo los focos y tras varias infidelidades. Sin embargo, el destino quiso reunirlos de nuevo en Honduras, donde además convivieron con Borja, actual pareja de Almudena.

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Lo que en un principio parecía una situación destinada al conflicto acabó convirtiéndose en una experiencia muy diferente. Tras la expulsión de Darío y su regreso a España, ambos se reencontraron en el plató del programa dejando claro que la relación que mantienen actualmente dista mucho de la tensión que existió entre ellos en el pasado: “Conviví con él un día y medio, qué te digo. Al llegar allí llevábamos ocho meses sin vernos. Sé cómo llegamos y cómo hemos terminado”, afirmó ella.

Por su parte, Darío reconoció sentirse satisfecho por haber recuperado una relación cordial con su expareja: “Tanto como una amistad no sé Ion, pero yo sí quería tener la cordialidad que hemos alcanzado, que estoy muy orgulloso de ello”. Según explicó, haber superado sentimentalmente la ruptura fue clave para convivir sin tensiones tanto con Almudena como con Borja: “Me había faltado tener esa conversación con ellos. La tuvimos estando allí. Como yo ya no tengo herida abierta ninguna, he podido vivir la experiencia al margen de todo ese triángulo que teníamos. He podido tenerlos como compañeros”.

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Almudena y Darío en 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).

Claudia se enfrenta un día más a sus compañeros

Mientras tanto, en Honduras, la convivencia continúa siendo una auténtica prueba de resistencia emocional. Claudia ha protagonizado uno de los episodios más tensos de la semana después de sentirse atacada por varios compañeros. Agotada por las críticas y por la situación que atraviesa dentro del grupo, la concursante decidió no compartir parte de su comida con el resto de supervivientes.

“Viendo de cómo soy tratada y, simplemente, me importas tú, lo siento pero yo me como mi comida. Llevo dos días cediendo mi comida por gente que me ataca en la palapa y estoy muerta de hambre. Han comido más ellos que tú y yo", explicó a Maica. Una determinación que generó un fuerte enfrentamiento en la playa y que terminó afectándole profundamente.

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Claudia en 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).

Alba fue una de las voces más críticas, reavivando una rivalidad que ya se ha mantenido a lo largo del concurso. Ambas volvieron a enfrentarse por el reparto de alimentos, especialmente por las raciones de arroz, en una discusión que evidenció el desgaste acumulado tras más de tres meses de convivencia extrema. "Aquí estoy ya hasta las narices. Nunca he tenido que estar con gente así, sin ningún tipo de compañerismo, que te chilla, que te hace aspavientos, que te lleva al límite", sentenció la influencer.

Las estrategias también ocuparon buena parte del debate. Alvar, convertido en líder de Playa Conquista, se convirtió en el centro del juicio por algunas de sus decisiones, como su nominación a Maica junto a Claudia y Aratz. Este movimiento, fue muy cuestionado por sus compañeros, que le acusaron de etratega: "Que me hayan puesto contigo en una nominación me duele. Me dijo que iba a ir a por Alba, espero que la gente sea inteligente".

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