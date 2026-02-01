Dolores Fonzi, la actriz y directora nominada al Goya por ‘Belén’: “En Argentina no se filma ya nada. Había muy poco donde elegir”

Tráiler de "Belén", de Dolores Fonzi

No hay excusas para no conocer a Dolores Fonzi. Ha sido parte fundamental del cine argentino de los últimos años y ha trabajado con directores como Daniel Burman o Marcelo Piñeyro, con Luis Ortega, Pablo Agüero o Damián Szifrón, el responsable de Relatos salvajes.

Ella es la crème de la crème del cine argentino, y también ha hecho tándem artístico con su pareja, Santiago Mitre (Argentina 1985) en películas como Paulina o La cordillera.

Pero Dolores Fonzi es mucho más que una actriz de raza. En 2023 estrenó en nuestro país Blondi, su debut como directora y ahora se reafirma en esta labor (detrás y delante de la cámara) con Belén, que se presentó en el pasado Festival de San Sebastián, donde ganó el premio a la mejor interpretación de reparto, para Camila Plaate, estuvo en la ‘shortlist’ de los Oscar representando a Argentina y está nominada a los Goya como mejor película latinoamericana.

El germen de un movimiento reivindicativo

La directora construyó la historia tomando como base un caso real que conmocionó la opinión pública argentina hace una década. Así, Fonzi se sitúa en el terreno del drama judicial para narrar la experiencia de una joven de Tucumán que permaneció encarcelada durante 881 días, acusada de haber cometido un homicidio tras un aborto espontáneo.

El proceso, plagado de irregularidades, terminó con la absolución de la joven por falta de pruebas. Sin embargo, su caso, ocurrido el 24 de marzo de 2014, ha sido señalado como uno de los principales responsables de desencadenar la llamada Marea Verde, el movimiento que impulsó la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina.

Pregunta: ¿Qué le pareció que seleccionaran Belén para representar a Argentina a los Oscar? ¿Cómo lo valora?

Respuesta: Es obvio que la industria cinematográfica argentina no tiene nada que ver con el poder de turno. Y, precisamente, como está tan castigada, se opone completamente al Gobierno porque está vaciada, no se filma ya nada. Así que había muy poco donde elegir. había cuatro cosas, como La mujer de la fila y poco más. Y supongo que, como nuestra película iba en contra del sistema, precisamente se optó por ella, porque somos un país de resistencia.

P: Podría haber sido elegida Homo Argentum...

R: No, no había manera, porque justamente la gente que no está trabajando está disgustada contra las medidas del Gobierno. Y Homo Argentum ha sido una de las pocas películas que sí que recibió dinero.

Dolores Fonzi en 'Belén'

P: Más allá de la situación del cine actual en Argentina, Belén, que es una producción de Prime Video, ha tenido un recorrido internacional impresionante

R: Es una película que trata de ser mujeres, del aborto, y yo entiendo que haya gente a la que eso no le interese. Pero más allá de cualquier prejuicio, no quise hacer nada panfletario.

P: ¿Por qué cree que se genera prejuicios porque trate sobre mujeres?

R: Porque estamos quebrando las normas del sistema. Antes veías una película de juicios y solo había hombres, de la primera a la última escena y solo salía una mujer para servir el café. Ahora se está contando la historia al revés, y eso molesta, por eso se despacha con “ah, cine femenino, o cine feminista”, de manera peyorativa, cuando obviamente el feminismo es la mejor palabra que podría existir, porque ni siquiera es lo contrario del machismo. El problema es que a veces te cansas de luchar.

Lucha y resistencia

P: ¿Le ocurre a veces? ¿Cansarse de luchar?

R: Lo que me aburre es tener que justificarme. Hace poco fui a un programa de televisión y no quise matar al presentador porque me cae bien, pero me dice: “¿Vos por qué necesitás que tu cine tenga tanto contenido femenino?“. Y yo me quedé espantada porque, en ningún momento le hubiera preguntado a Guillermo Francella que por qué su cine tiene contenido masculino. No hablan en esos términos con los hombres, pero con nosotras sí. ¿Por qué?

Entonces yo le digo: “Decís feminista, no digas femenino, en todo caso decís feminista”. Y me autocensuré. ¿Por qué se autocensuró? Porque el feminismo tiene mala prensa. ¿Y por qué tiene mala prensa? Porque claramente los gobiernos de ultraderecha les conviene que el feminismo sea vapuleado.

La lista completa de las películas seleccionadas a la categoría Mejor Película Iberoamericana en Los Goya 2026 en la que 'Belén' ha sido finalmente elegida

P: A pesar de cómo está la situación, ¿siente esperanza?

R: Siento que cada vez todo es peor, que es todo una mierda. Que la contraofensiva de estos movimientos de ultraderecha son cada vez más fuertes. Pero veo a mis dos hijos, mi hija e hijo adolescentes, y los dos, ninguno de los dos se siente, por ser hombre o mujer, fuera de algo. Ya me parece una ganancia enorme.

P: Belén tiene lugar en 2016, que fue uno de los momentos en los que en Argentina se comenzó a salir a las calles para reivindicar los derechos de las mujeres. Y pocos años después hay una contraofensiva, como si de nuevo se nos intentara acallar

R: Viene la contraofensiva que te agota porque te maltrata, te atosiga, te adoctrina. Ahora se ha puesto en boga lo facho, los jóvenes piensan que es cool. Y nadie quiere que el hombre sea vapuleado, como lo que hacen con nosotras. Esa es la confusión.

P: ¿Qué aporta en ese sentido la película?

R: Que las calles siguen siendo nuestras, que hay que seguir reivindicando. Siento que la película trae un aire que refresca. Es cierto que en Argentina salen a pegarte si salís a manifestarte. Ahora hay una ley que permite que te peguen. Eso es increíble. O sea, que sale la ministra de Seguridad con esta ley de antiprotesta y no puedes... Y no se puede protestar.

Dolores Fonzi en la presentación de 'Belén' en el pasado Festival de San Sebastián

Y los jubilados, que son a los que no les aumentaron el sueldo, que viven con una miseria absoluta, les pegan a los viejitos en la calle, les pegan y vos ves eso cada miércoles. Cada miércoles es la marcha de los jubilados. Cada miércoles les pegan y ya no es noticia.

P: De todas maneras usted sigue ahí metiendo caña

R: Hago lo que puedo. El cine no hace milagros. Sí que reconforta, sí que trae memoria y es necesario. Pero bueno, después necesitamos que haya gente en la política que haga valer las leyes, que se imponga la igualdad. Digamos, que hay cosas que son obvias y que son terribles que haya que tener que seguir pidiendo. Pero hay que seguir resistiendo.