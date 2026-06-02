“Tendría que estar en la cocina fregando”: los insultos a una árbitra en un partido de juveniles en Alicante

Los insultos a una árbitra en un partido de juveniles en Alicante. (Pixabay)

Sábado por la tarde, fútbol juvenil (sub-18), Polideportivo Municipal Carrús de Elche. Lo que debería ser un partido de fútbol de la Tercera FFCV se convirtió en una auténtica pesadilla para la árbitra Silvia García. Debía pitar el encuentro entre The Warriors Burnham C.F. ‘A’ y Hércules C.F. S.A.D. ‘C’. Pero finalmente el partido quedó suspendido teniendo que llamar a la Policía Local.

Los problemas comenzaron en el minuto 65. Según recoge el acta arbitral, una persona, identificada como el presidente del club local, se dirigió de forma recriminatoria a los jugadores visitantes. Acto seguido, aficionados del equipo local comenzaron a amenazar desde la grada: “Os vamos a esperar con cuchillos” o “de aquí no salís”. Silvia activó el protocolo de violencia verbal e intentó mediar, pero la situación no remitió.

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Cuando se disponía a reanudar el juego, la delegada del campo local entró al terreno de juego mostrando su disconformidad con la actuación arbitral, y varios jugadores se acercaron a la colegiada. Es por eso que, “debido a la situación generada y al no poder garantizar la seguridad mía y de los integrantes del partido suspendo el mismo de forma definitiva”, escribió Silvia en el acta.

Encerrada con llave

Mientras la árbitra se dirigía sola al vestuario (nadie la acompañó, como ella misma deja constancia), un jugador local la siguió corriendo. “Te voy a follar, me da igual que esté tu novio, tu padre, tu madre, que te voy a follar”, le dijo el futbolista. Y añadió: “Eres una mujer, tendrías que estar en la cocina fregando”.

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No iba solo. Su entrenador le acompañaba. Ambos intentaron acceder al vestuario arbitral “con actitud agresiva”, pero Silvia cerró la puerta con llave. Golpearon varias veces. Afortunadamente, no pudieron entrar.

Desde dentro, la colegiada pudo llamar a la Policía Local. Hasta diez agentes se presentaron en cinco minutos en el campo, tomaron nota de lo ocurrido y escoltaron a Silvia hasta su vehículo una vez quedó el recinto despejado. La árbitra también señala en el acta que no pudo mostrarle la tarjeta roja al jugador en el momento de la expulsión porque, en ese instante, consideró que su integridad física corría peligro.

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Equipo del Juvenil de The Warriors Burnham. (Instagram)

La otra versión

El presidente del Warriors Burnham, Héctor Octavio Burnham, ofrece un relato completamente diferente al diario Informacion. Asegura que fue el propio club quien ofreció avisar a las fuerzas de seguridad ante los insultos que, según él, recibían sus jugadores desde la grada visitante.

Afirma también que el club graba todos sus partidos (dice que son un equipo con mayoría de jugadores extranjeros y reciben frecuentes insultos) y afirma que en las imágenes se puede ver a Silvia caminando sola hacia los vestuarios. “Luego ya lo verbal es la palabra de la árbitra contra la del jugador”, zanjó.

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El brasileño mostró a las cámaras el papel que revelaba la equivocación del árbitro

En manos de la Federación

Dos versiones radicalmente opuestas. Una, la del acta oficial firmada por la colegiada. Otra, la del club denunciado. Corresponde ahora a los órganos disciplinarios competentes analizar lo sucedido y determinar responsabilidades. El principio general en estos procedimientos otorga respaldo a la palabra de la árbitra salvo prueba de lo contrario.