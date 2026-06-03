Nada que envidiar a la patata: el boniato, un tubérculo que cuida la piel y los músculos

Boniato (Freepik)

La batata, también conocida como boniato, se ha consolidado como uno de los alimentos más apreciados dentro de una alimentación equilibrada. Su sabor dulce, su versatilidad en la cocina y su interesante perfil nutricional la convierten en una opción cada vez más presente en los hogares. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), este tubérculo destaca especialmente por su aporte energético, su riqueza en vitaminas y su contenido en minerales esenciales.

Uno de los principales beneficios de la batata es su elevado contenido en hidratos de carbono, que la convierte en un alimento energético ideal para personas con una vida activa. Por cada 100 gramos de porción comestible aporta alrededor de 101 kilocalorías y más de 21 gramos de carbohidratos. Además, su característico sabor dulce se debe a la presencia natural de azúcares, una característica que suele intensificarse en las variedades cultivadas en regiones más cercanas al ecuador.

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Más allá de su aporte energético, la batata sobresale por su riqueza en vitamina A. Este nutriente es fundamental para el mantenimiento de la visión, el funcionamiento adecuado del sistema inmunitario y la salud de la piel. Las variedades de pulpa amarilla o naranja intensa son especialmente ricas en esta vitamina gracias a su elevado contenido en betacarotenos, compuestos que el organismo transforma en vitamina A según sus necesidades.

Los datos de la FEN muestran que una batata de pulpa anaranjada de unos 150 gramos puede aportar el 79 % de las ingestas recomendadas de vitamina A para hombres adultos y hasta el 99 % en mujeres de entre 20 y 39 años. Esta cifra convierte a la batata en una de las fuentes vegetales más destacadas de este nutriente.

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Un tubérculo rico en antioxidantes

La presencia de antioxidantes es otro de los aspectos más interesantes de este alimento. Los betacarotenos, responsables de su color anaranjado, ayudan a combatir el estrés oxidativo generado por los radicales libres. Esta acción antioxidante contribuye a proteger las células y puede desempeñar un papel importante en la prevención del envejecimiento celular prematuro.

La batata también aporta cantidades relevantes de vitamina C, conocida por su contribución al funcionamiento normal del sistema inmunitario y a la formación de colágeno. Una ración de 150 gramos proporciona cerca de 30 miligramos de esta vitamina, aproximadamente la mitad de las necesidades diarias recomendadas para un adulto. No obstante, los expertos recuerdan que parte de esta vitamina puede perderse durante la cocción.

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El boniato, fuente de vitaminas y minerales

Otro nutriente destacable es la vitamina E, un antioxidante que ayuda a proteger las células frente al daño oxidativo. Una sola ración de batata cubre alrededor del 39 % de las ingestas recomendadas para la población adulta estudiada por la FEN. Además, contiene vitamina B6 y folatos, micronutrientes implicados en funciones metabólicas y en la formación de células sanguíneas.

En el apartado mineral, el potasio es el elemento más relevante. Con unos 320 miligramos por cada 100 gramos, este mineral contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos, además de participar en el mantenimiento de una presión arterial adecuada. La batata también aporta pequeñas cantidades de magnesio, fósforo, calcio y hierro.

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Su contenido en fibra, aunque moderado, representa otro punto a favor. Una ración aporta alrededor de tres gramos, lo que contribuye al buen funcionamiento intestinal y favorece una mayor sensación de saciedad.

Con un perfil nutricional equilibrado, bajo contenido en grasas y una elevada densidad de nutrientes, la batata se presenta como una alternativa saludable para incorporar energía de calidad, vitaminas y minerales a la dieta. Ya sea asada, cocida, al vapor o integrada en numerosas recetas, este tubérculo demuestra que sabor y nutrición pueden ir de la mano.

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