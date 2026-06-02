Cebolla, lechuga y carne de cerdo, los consumidores pagan hasta seis veces más de lo que recibe el productor por los alimentos

Múltiples estantes de un supermercado repletos de vegetales frescos y coloridos como zanahorias, rábanos rojos y blancos, remolachas y cebollinos (Reuters)

La diferencia entre el precio que pagan los consumidores por algunos alimentos como frutas o verduras en los supermercados y lo que reciben los productores agrarios y ganaderos por los mismos productos es abismal. Cebolla, lechuga y carne de cerdo han registrado este mes las mayores diferencias entre ambos precios, según el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) de los alimentos elaborado por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

Según el estudio elaborado por la Coordinadora, con datos del mes de mayo, la cebolla cuenta con un precio en origen de 0,36 euros el kilo, mientras que el precio en destino -el punto de venta al que tienen acceso los consumidores- es de 2,24 euros, lo que implica un incremento de 6,22 veces del precio de origen o, lo que es lo mismo un 522% de aumento entre el precio de origen y el del consumidor.

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Algo similar ocurre con la lechuga, que registra un precio de origen de 0,22 euros por kilogramo y un precio de destino de 1,28 euros por kilo. El aumento en este alimento entre el precio de origen y el de destino es de 5,82 veces, un 482%. El brócoli es otra verdura con grandes diferencias entre un punto de venta y otro. En origen, el productor recibe 0,54 euros por kilo, mientras que el consumidor paga en el punto de venta 2,63 euros por kilo, una diferencia de 4,87 veces (387%) entre un punto y otro.

Esta diferencia no la afrontan solo los agricultores. Los ganaderos sufren condiciones similares en algunos productos. Por ejemplo, tal y como recoge el estudio de COAG, el cerdo cuenta con un precio de origen de 1,31 euros el kilo, mientras que el consumidor debe abonar hasta 6,90 euros por kilo de este alimento. Esto implica de una diferencia entre el precio de origen y el de destino de 5,27 veces, un 427%.

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El cordero afronta un problema similar, aunque con unas deferencias menores entre uno y otro extremo de la cadena. En origen cuenta con un precio de 5,70 euros por kilo (vivo), mientras que en el destino el consumidor debe pagar 22,80 euros por kilo, lo que implica un aumento de cuatro veces entre origen y destino (300%).

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Comparativa de supermercados

Pese a que estos productos registran grandes diferencias entre los precios de origen y destino, los supermercados han mantenido sus precios en la mayoría de los alimentos desde abril hasta mayo de 2026. Por ejemplo, la lechuga iceberg ha registrado un descenso medio de 8% en su precio de un mes a otro, pasando de 0,99 euros de abril a 0,91 euros mayo, según el informe de comparativa de precios elaborado por Facua.

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Por otra parte, la cebolla se ha mantenido con precios similares de un mes a otro. De media, en el mes de abril los consumidores pagaban 2,31 euros, lo mismo que en el mes de mayo. Además, los supermercados que registran precios más elevados para este producto son Mercadona (2,50 euros por kilo) y Día (2,49 euros por kilo).

Según el informe de Facua, el producto que más ha elevado de media su precio ha sido el limón, pasando de 2,57 euros el kilo en abril a 2,76 euros el kilo en mayo. Mientras que en Mercadona y Eroski el precio se ha mantenido igual de un mes al otro, este ha aumentado en las cadenas de Aldi (13,9%) y Alcampo (17,47%).

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