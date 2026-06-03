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Sydney Sweeney protagonizará una nueva versión de ‘Sleepy Hollow’ basada en una relectura del clásico: Será un thriller gótico y erótico

La actriz, después de terminar su etapa en ‘Euphoria’ y tras el fenómeno de la asistenta, acaba de fundar su propia productora y este será su primer proyecto

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Sydney Sweeny se estrenará como productora en 'Hollow', una adaptación de 'Sleepy Hollow' desde el punto de vista femenino.
Sydney Sweeny se estrenará como productora en 'Hollow', una adaptación de 'Sleepy Hollow' desde el punto de vista femenino.

La actriz Sydney Sweeney protagonizará Hollow, la nueva adaptación cinematográfica de Lindsey Anderson Beer sobre La leyenda de Sleepy Hollow, un proyecto que reescribe el clásico de Washington Irving desde el punto de vista de Katrina Van Tassel y que llegará al mercado de estudios en los próximos días.

La película estará basada en el debut en la novela de la propia Anderson Beer, vendida a Putnam, sello de Penguin Random House, y prevista para publicarse en otoño de 2027. Según Deadline, Sweeney interpretará a Katrina Van Tassel y también producirá el largometraje a través de su nueva compañía Honey Trap.

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Según The Hollywood Reporter, Anderson Beer escribirá y dirigirá la película. La cineasta ya debutó como directora de largometrajes con Cementerio viviente: Los orígenes, estrenada en 2023 y basada en la novela de Stephen King.

"La Leyenda de Sleepy Hollow" por Washington Irving
'La Leyenda de Sleepy Hollow' por Washington Irving (Alba)

La historia parte de una reformulación del relato corto que Washington Irving publicó en 1820. En el original, el maestro Ichabod Crane compite con Brom Bones por el afecto de Katrina Van Tassel mientras se enfrenta a la amenaza del Jinete sin Cabeza.

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Qué contará ‘Hollow’ con respecto a ‘Sleepy Hollow’

En esta nueva versión, la protagonista deja de ser un objeto de disputa romántica para convertirse en el centro del relato. Según Deadline, la novela presenta a Katrina Van Tassel como figura principal de un misterio peligroso y de un triángulo amoroso sobrenatural con carga seductora. The Hollywood Reporter añade que la película busca mezclar elementos de thriller gótico y thriller erótico.

La producción correrá a cargo de LuckyChap, junto a Anderson Beer a través de Brew Lab y Sweeney desde Honey Trap. Según Deadline, será el primer largometraje producido oficialmente por la nueva empresa de la actriz tras el anuncio de su creación.

sleepy hollow
La leyenda del Jinete sin Cabeza ahora contada desde el punto de vista femenino

El libro también ha avanzado con rapidez en el mercado editorial. Según The Hollywood Reporter, Putnam adquirió Hollow de forma preventiva antes de que el título llegara a subasta, mientras que Deadline señala que la propuesta generó una fuerte competencia en la industria desde el momento de su presentación.

El paquete cinematográfico despertará ahora el interés de los estudios. The Hollywood Reporter sitúa su salida al mercado la próxima semana, y Deadline apunta que podría producirse oficialmente incluso esta misma semana.

Un buen momento para la actriz tras ‘La asistenta’

El movimiento llega después del último trabajo comercial de Sweeney en el cine. La actriz protagonizó junto a Amanda Seyfried el thriller de Lionsgate La asistenta, dirigido por Paul Feig y basado en la novela de Freida McFadden publicada en 2022, una adaptación que superó los 400 millones de dólares en la taquilla mundial. Ese título ya tiene continuación en marcha, una secuela basada en El secreto de la asistenta está prevista para 2027.

Trailer 'La asistenta'

Anderson Beer también ha desarrollado parte de su trayectoria a partir de relecturas de textos previos. Según The Hollywood Reporter, figura entre sus créditos el guion de la película de Netflix Sierra Burgess es una perdedora, estrenada en 2018 y planteada como una actualización de la obra Cyrano de Bergerac, escrita por Edmond Rostand en 1897, pero en versión adolescente y ambientada en un instituto.

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