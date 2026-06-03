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El único actor que pidió ver el guion de ‘La Odisea’ de Christopher Nolan antes de aceptar: “¿Quieres leerlo? El resto dijo que sí"

La épica película que adapta la obra homónima de Homero aterriza en cartelera el próximo 18 de julio

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La Odisea presenta un nuevo tráiler.

Matt Damon encabeza el reparto de La Odisea, la esperada adaptación cinematográfica de Christopher Nolan basada en la epopeya griega de Homero. El elenco incluye figuras como Anne Hathaway, Tom Holland y Robert Pattinson. Sin embargo, solo uno de estos actores pidió una condición especial antes de sumarse al proyecto: leer el guion completo. La respuesta sorprendió incluso al propio director.

Cuando Nolan contactó a Pattinson para ofrecerle un papel en La Odisea, el actor británico no dudó en manifestar su interés, pero exigió algo inusual entre sus compañeros: solicitó acceso al guion antes de dar el sí definitivo. Según relató en una entrevista para GQ, Pattinson recordó el intercambio con el director: “Yo le dije, ‘Sí, estoy deseando leerlo’. Y él respondió: ‘¿Quieres leerlo? El resto simplemente dijo que sí’”. La escena ilustra la confianza que muchos intérpretes depositan en Nolan, cuya reputación en la industria ha permitido que actores de primera línea acepten papeles sin conocer los detalles de la historia que van a protagonizar. Matt Damon encarna a Odiseo, el rey de Ítaca, mientras Anne Hathaway interpretará a Penélope y Tom Holland a Telémaco, hijo del protagonista. El reparto lo completan nombres como Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Zendaya, John Leguizamo y Elliot Page.

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Robert Pattinson fue el único integrante del elenco principal que solicitó leer el guion de La Odisea antes de comprometerse con el proyecto. El propio actor explicó que su petición resultó sorprendente para Nolan, quien ya había recibido respuestas afirmativas sin condiciones de otros intérpretes de renombre. “Todos los demás aceptaron sin pedir nada. Yo necesitaba saber más”, relató Pattinson. La elección de Pattinson de no sumarse automáticamente al filme subraya tanto su método de trabajo como el nivel de anticipación que genera cada nueva obra de Nolan. El director, ganador de dos premios Oscar, suele mantener un alto nivel de secreto en torno a sus proyectos, lo que hace que la mayoría de los actores confíen ciegamente en su visión creativa.

En esta versión de La Odisea, Pattinson interpreta a Antinoo, uno de los pretendientes que intentan apoderarse del trono de Odiseo y casarse con Penélope durante la ausencia del héroe. El actor describió a su personaje como “una especie de James Woods en Casino. Esa fue mi inspiración”. Además, Pattinson compartió detalles sobre su proceso creativo y su interés por añadir elementos particulares a su vestuario. “Pensé que sería divertido verlo en Ítaca. Y es un poco canalla. En las pruebas de vestuario, insistía: ‘Quiero tener calzoncillos de leopardo. Que asomen un poco de mi falda, con algo de brillo y piel’”, contó el actor.

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Robert Pattinson La Odisea
Robert Pattinson en 'La Odisea' Crédito: (IMDb)

Un rodaje extenuante

La exigencia del rodaje fue otro de los puntos destacados por Pattinson en la conversación. Recordó una escena en la que, mientras estaba en un bar de hotel en el sur de Italia, observó cómo llegaba el equipo después de una jornada de filmación y notó el agotamiento general. “Y eso que solo era un tercio del rodaje. Yo empecé un tercio avanzado y ya habían estado en dos países. La gente simplemente parecía… al final de cada día, todos estaban destrozados”, relató.

Esta declaración da cuenta de la magnitud y el carácter internacional de la producción de La Odisea, que ha implicado traslados por distintas locaciones y jornadas intensivas de trabajo para todo el equipo técnico y artístico. El tráiler recientemente difundido anticipa una adaptación cargada de acción visual y momentos emblemáticos del poema griego. Entre las escenas destacadas, se han mostrado enfrentamientos con cíclopes, la participación de Charlize Theron y la dinámica familiar entre los personajes de Damon, Hathaway y Holland.

La Odisea promete convertirse en uno de los estrenos más relevantes del verano cinematográfico. La decisión de Nolan de no superar la duración de Oppenheimer ha generado expectativas sobre el ritmo y el enfoque que tendrá el filme, mientras los seguidores aguardan la oportunidad de ver en pantalla una nueva relectura de la travesía de Odiseo. A pesar de que la sugerencia de Pattinson sobre los “calzoncillos de leopardo” probablemente no llegará al corte final, la anécdota ilustra el tono y la libertad creativa que algunos actores buscan imprimir en sus personajes bajo la dirección de Nolan.

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