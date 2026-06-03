La UME despliega 200 militares y 70 medios contra el incendio en Murcia que ha quemado más de 100 hectáreas del parque de El Valle-Carrascoy

El incendio declarado en el parque regional de El Valle-Carrascoy, en Murcia, ha provocado la movilización de 200 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y 70 recursos materiales para frenar su expansión. Las llamas, que comenzaron a propagarse en la tarde del martes a partir en torno a las 15, han arrasado ya unas 110 hectáreas, afectando a masas de pino, matorral y zonas cercanas a viviendas.

En las primeras horas, la emergencia se focalizó entre el núcleo urbano de Los Garres y el barrio de San José de la Montaña, donde numerosos vecinos colaboraron utilizando sus propias mangueras desde la vía pública para proteger sus domicilios, según informó EFE. El fuego se ha extendido desde la base de la ladera arbolada hasta alcanzar la carretera, obligando a desplegar una decena de hidroaviones y helicópteros con depósitos de agua, además de dos aeronaves dedicadas a la coordinación de las operaciones, que se han ido sumando progresivamente a lo largo de la tarde.

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Los medios aéreos, procedentes del Ministerio para la Transición Ecológica y de las comunidades autónomas de Valencia y Castilla-La Mancha, han trabajado en cooperación con los dispositivos regionales, según han confirmado tanto las autoridades estatales como autonómicas. El contingente de la UME, desplazado desde Bétera (Valencia), entró en acción tras la decisión del Gobierno murciano de activar el tercer nivel de alerta del plan de incendios, facilitando así la petición de refuerzos estatales.

La Guardia Civil ha señalado que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) investiga las causas del incendio, mientras la comunidad recuerda que el pasado domingo otro fuego afectó a dos hectáreas en la rambla de los Saltadores, en las inmediaciones del actual foco. El análisis de estos incidentes resulta esencial para mejorar las estrategias de prevención y respuesta ante incendios en una zona caracterizada por la acumulación de maleza y vegetación seca.

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Vista desde el aire de la situación del incendio forestal que afecta a la sierra de Los Garres, en Murcia. Una densa columna de humo es visible desde varios puntos, mostrando la gravedad de la situación.

Operativo nocturno de la UME

La petición de intervención de la UME se realizó oficialmente a las 19.20 horas, después de que los primeros medios aéreos llegaran desde Jaén, Requena (Valencia) y Torrejón de Ardoz (Madrid), incluyendo dos hidroaviones, un helicóptero con bolsa de agua y una aeronave de coordinación. En torno a las 20, portavoces oficiales reconocieron ante los medios que la situación inicial resultó “muy preocupante” y motivó la evacuación preventiva de unas 50 viviendas por la presencia de humo. Poco después, las autoridades confirmaron que “ya no hay riesgo para los residentes de esas casas, ya que la zona de mayor peligro está bajo control”, según declaraciones recogidas por EFE.

Al caer la tarde, los equipos aéreos se concentraron en la parte alta de la sierra para preparar la intervención nocturna, ante la posibilidad de que el viento modificara el rumbo de las llamas hacia el área de La Alberca. La unidad militar llevó a cabo “misiones de ataque directo”. El refuerzo de la UME para las horas sin luz se considera fundamental para sostener el control del incendio y limitar los daños. También se desplegaron brigadas forestales, agentes medioambientales, camiones de bomberos y personal de Protección Civil enviados por la administración municipal y regional.

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