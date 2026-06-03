Eric García habla de su regreso a la selección española para el Mundial: “Yo controlaba lo que dependía de mí, que era jugar y rendir bien. El resto dependía de Luis”

Eric García, Marc Pubill y Mikel Oyarzabal comparten su felicidad y orgullo por formar parte de la selección española. Los jugadores hablan sobre el sueño que supone jugar un Mundial y la importancia de esta oportunidad en sus carreras.

El 6 de septiembre de 2020, Eric García debutó por primera vez en el equipo de Luis de la Fuente. Fue en un partido ante Ucrania, donde entró en el minuto 62 para sustituir a Sergio Ramos. Estuvo en la Eurocopa de 2021 y en el Mundial de 2022, con Luis Enrique. Sin embargo, De la Fuente nunca había contado con él, lo que hizo que se perdiera la Eurocopa de 2024. Hasta ahora, que regresa al combinado nacional para disputar el Mundial 2026.

Durante el media day organizado por la selección española, Eric García atendió a los medios y habló de su convocatoria para la cita mundialista: “Creo que el sueño de todo jugador este año era estar en esa situación de poder ir a jugar a un Mundial, así que obviamente muy contento”. El jugador azulgrana polivalente sobre el terreno, aunque asentado en la defensa, sin embargo, jugará “donde me pida el míster”.

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Han pasado cuatro años desde que disputó el último Mundial junto a Luis Enrique y desde entonces han cambiado muchas cosas. “Personalmente han sido cuatro años que han cambiado muchas cosas. Me fui a Girona a buscar regularidad, minutos, que creo que encontré. Volví al Barça, al principio costó, pero creo que me he ido adaptando muy bien y he ido ganando polivalencia. Al final creo que es algo muy importante y gran parte de por qué estoy aquí”.

El jugador de la selección española Eric García (Europa Press)

A pesar de la gran temporada del FC Barcelona, donde Eric García ha sido uno de los protagonistas, no terminaba de entrar en las convocatorias de Luis de la Fuente. Una cuestión que podía dejar en duda su presencia en el Mundial 2026. Respecto a esta cuestión, el jugador azulgrana detalló: “Al final yo controlaba lo que dependía de mí, que era jugar, rendir bien. El resto dependía de Luis. Yo estaba satisfecho porque creía que había hecho bien el trabajo y al final pues llega el premio”. Con esta convocatoria, Eric se reencuentra con el que fue su entrenador en las categorías inferiores de la selección: “Los dos estamos muy contentos de volver a encontrarnos. He coincidido con Luis en las categorías inferiores, donde hemos conseguido buenas cosas. Así que ojalá que ahora también”.

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Eric García, sobre Gavi y Lamine Yamal

Eric García también habló de sus compañeros de equipo y de selección ante los medios. Al ser preguntado por Gavi y su reacción al enterarse de la convocatoria para el Mundial 2026, explicó: “Al final creo que es una persona muy pasional, que obviamente ha tenido años difíciles con las lesiones y yo como compañero y como amigo que soy, estoy muy contento de verlo aquí porque se lo merece”. Fermín es el otro lado de la moneda, ya que se perderá la cita mundialista debido a una lesión de última hora. “El sueño de todo jugador era estar aquí. Él, por desgracia, ha tenido una lesión, pero estoy seguro que estando aquí todos lo recordamos porque al final es un jugador muy importante”.

Así ha sido el anuncio de los convocados para la selección española de fútbol que jugarán el Mundial 2026.

También dedicó unas palabras a Lamine Yamal, que afronta su primer Mundial: “Poca cosa creo que le tengo que decir yo. Él ya sabe perfectamente lo que es jugar en las grandes competiciones. Creo que lo hace en un nivel de sobra y estoy seguro de que nos va a ayudar como nos ayuda en el Barça”. Respecto a si se merecería el Balón de Oro si ganan el Mundial, afirmó: “Creo que ganemos o no ganemos el Mundial, para mí seguirá siendo un gran jugador. Evidentemente que si lo ganamos, aún más”.

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Eric también anunció cuáles son las selecciones que considera favoritas, además de España. “Hay muchas selecciones con jugadores muy buenos como Francia o Brasil. Al final, en un Mundial nunca puedes saber realmente lo que va a pasar, porque al final te puede sorprender cualquier selección”, aseguró. España es una de esas selecciones que parten con la etiqueta de favorita y los jugadores, como detallaron durante el encuentro del lunes 1 de junio, están dispuestos a demostrar que son los mejores del mundo.