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Inditex se anota otro récord en beneficios para un primer trimestre con 1.375 millones y una mejora del 5,8% en las ventas

El gigante textil fundado por Amancio Ortega que agrupa marcas como Zara, Pull&Bear y Massimo Dutti registra un alza del 5,4% en sus ganancias en los primeros meses del ejercicio fiscal 2026-2027

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Inditex
Una tienda de la franquicia Zara en Barcelona, Catalunya (España). (David Zorrakino / Europa Press)

El beneficio neto de Inditex creció un 5,4% en el primer trimestre del año fiscal para la compañía, hasta alcanzar los 1.375 millones de euros, según la información remitida este miércoles por la firma a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En estos tres meses, en los que el gigante textil fundado por Amancio Ortega celebra “un sólido desempeño operativo”, las ventas de Inditex se elevaron hasta los 8.750 millones de euros tras un aumento interanual del 5,8%, una cifra que asciende hasta el 8,8% teniendo en cuenta la venta a tipo de cambio constante.

El margen bruto creció un 6,9% y se situó en 5.359 millones de euros, equivalente al 61,2% sobre ventas, lo que supone una mejora de 67 puntos básicos frente al primer trimestre del ejercicio anterior. El resultado operativo (Ebitda) alcanzó los 2.568 millones de euros, un 7,3% más. El resultado neto de explotación (Ebit) avanzó un 7%, hasta 1.756 millones, y el resultado antes de impuestos creció un 5,5%, hasta 1.762 millones, con un margen del 20,1%.

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Dividendo de 1,75 euros por acción

Además de las cuentas, la empresa también ha comunicado este miércoles que el Consejo de Administración de Inditex propondrá a la Junta General de Accionistas un dividendo de 1,75 euros por acción con cargo a los resultados de 2025, compuesto por un tramo ordinario de 1,20 euros y uno extraordinario de 0,55 euros. El pago se divide en dos cuotas iguales de 0,875 euros: la primera se abonó el 4 de mayo de 2026 y la segunda se realizará el 2 de noviembre próximo. El segundo desembolso combina 0,325 euros del dividendo ordinario con los 0,550 euros del extraordinario..

La mejora de la venta en línea apunta a un buen primer semestre

El grupo, que agrupa marcas como Zara, Pull&Bear y Massimo Dutti, atribuyó el desempeño a la creatividad de sus equipos y a la ejecución de su modelo de negocio integrado entre el canal físico y el digital. La compañía subrayó que las colecciones de primavera-verano fueron “muy bien recibidas” por sus clientes, un factor que contribuyó a sostener los márgenes durante el periodo analizado.

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Más allá del beneficio, la compañía destaca la aceleración que muestra el arranque del siguiente periodo: las ventas en tienda y online crecieron un 11,5% interanual entre el 1 de mayo y el 1 de junio de 2026, a tipo de cambio constante, con un impacto positivo por efectos de calendario.

(Noticia en ampliación)

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