Amores juveniles, crisis económica, maldiciones y terror cotidiano: así es la película que se basa en dos relatos de Mariana Enríquez

Tráiler de "La virgen de la tosquera", de Laura Casabé

Antes de que desembarque este año en Netflix Mis muertos tristes, película de Pablo Larraín basada en un relato de Mariana Enríquez, acaba de llegar a la cartelera una producción argentina que también adapta a la escritora, en esta ocasión los cuentos El carrito y La virgen de la Tosquera, incluidos en el volumen Los peligros de fumar en la cama.

La película ha estado dirigida por Laura Casabé y el guion lo firma Benjamin Naishtat (Puán o la miniserie El tiempo de las moscas) y unifica ambas historias en una sola, de forma que ambas terminan complementándose.

La trama se desarrolla en la periferia de Buenos Aires, durante la crisis económica y el estallido social de 2001-2002, aunque el foco se pone en el viaje emocional y las obsesiones de tres adolescentes (Natalia, Mariela y Josefina), interpretadas por Dolores Oliverio, Candela Flores e Isabel Bracamonte.

Entre el despertar sexual y la crisis económica

A través de sus ojos, se explora tanto la precariedad cotidiana como los deseos y rivalidades que surgen en el paso a la edad adulta. Natalia emerge como el eje central del argumento. Alejada de los tópicos de víctima, esta joven huérfana, que vive con su abuela Rita, despliega todos los recursos a su alcance en su afán por seducir a Diego, un joven mayor que se convierte en objeto de deseo para las tres amigas.

La aparición de Silvia, interpretada por Fernanda Echevarría, introduce un elemento de competencia adulta y experiencias vitales contrastadas, marcando una progresión dramática en la que se entrelazan la violencia explícita, los conjuros mágicos y la presencia de lo sobrenatural.

Las tres adolescentes que protagonizan 'La virgen de la Tosquera', de Laura Casabé

Así, el filme combina con naturalidad fenómenos como el despertar sexual y la rivalidad adolescente con manifestaciones de violencia física (como una brutal paliza inspirada en el cuento El carrito) y episodios esotéricos asociados a ritos y creencias populares.

“Leí Los peligros de fumar en la cama nada más se editó y fue en 2019 cuando me acerqué a Mariana Enríquez para pedirle trabajar con esos dos relatos”, cuenta Laura Casabé a Infobae.

Conversaron de películas, sobre todo de terror, de terror extremo francés, pero también de Velvet Goldmine, de Todd Haynes e incluso de Juego de tronos. También de la adaptación de Cementerio de animales, de Stephen King, que no deja de ser una influencia en la película por la forma en la que se aborda la amistad juvenil.

Poco después entraría en la ecuación Benjamin Naishtat. “Nuestra idea era hacer un relato generacional de los 2000″, continúa la directora. “Y él era un apasionado del cine de género, del más crudo, como La matanza de Texas, del terror de los años 70″.

Quizás por eso la construcción de la atmósfera sea tan malsana, cargada de erotismo y violencia latente, convirtiendo el despertar sexual en una especie de horror casi físico, como ocurría en Carrie.

La directora de cine Laura Casabé. Crédito: prensa FIC.UBA

Todo eso mezclado con una Argentina en crisis, en un microcosmos repleto de miseria, que la directora aprovecha para utilizar todo un cúmulo de detalles sensoriales que refuerzan la narración, desde el calor agobiante del verano hasta los cortes de luz, los saqueos y la acumulación de basura, elementos que contribuyen a un realismo inicial que progresivamente da paso a lo inquietante y lo paranormal.

La maldición de la crisis en Argentina

El entorno de la película es un suburbio de casas bajas, donde las protagonistas viven sumidas en experiencias de viaje de egresados, precariedad económica y problemas familiares. Los cibercafés y el uso del chat ICQ evocan la época, mientras que referencias musicales como ¿Para qué? de Las Pelotas o temas de Morphine profundizan en el ambiente generacional.

La convivencia forzada en un verano interminable intensifica las ansiedades y envidias, a lo que se añaden escenas acuáticas, violencia súbita, brotes de sangre, presencia de perros salvajes, resentimientos en torno de un relato social que enlaza lo personal con lo colectivo.

La maldición de 'el carrito' en 'La virgen de la tosquera'

“Cuando leí El carrito me dio la sensación de que era una metáfora sobre la crisis del 2001. Me parecía muy potente utilizar ese contexto que, en realidad, es endémico en nuestro país, porque siempre estamos en crisis, como si se tratara de una maldición. Después, la propia Mariana Enríquez me dijo que ese cuento hacía referencia a la crisis del 89 y me di cuenta de que era un material tan generoso que conectaba con el pasado, el presente e incluso el futuro”.

Cuenta Laura Casabé que la película tiene algo de “previa apocalíptica” sobre lo que vendría después. “Nosotros desarrollamos la película en 2020, cuando se desató la pandemia, un momento extraño en general y para nosotros también. Y después de la pandemia fue cuando todo cambió, en Argentina definitivamente. La pandemia fue el caldo de cultivo de la entrada del ‘ultraliberalismo’ que hoy está presidiendo nuestro país. Hoy siento que estamos realmente fragmentados y que la cicatriz no termina de cerrarse nunca, que siempre se vuelve a abrir cuando menos te lo esperas. Es como ocurre en la película, una especie de maldición”.