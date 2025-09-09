España Cultura

Stephen King confiesa cuáles son sus diez películas favoritas (excluyendo las adaptaciones de sus libros)

El escritor de novelas de terror ha revelado sus títulos imprescindibles, entre los que hay varias películas míticas y otras no tan conocidas

David Pardillos

Por David Pardillos

Guardar
Malditos Nerds te trae 5 películas para conocer el lado B de Stephen King de cara a la recién anunciada Pet Sematary: Bloodlines.

Pocas personas hay en este mundo más incansables que Stephen King. El veterano escritor de novelas de misterio y terror no solo es uno de los autores más prolíficos de su generación, sino que también es una de esas personalidades del mundo de la cultura que más se prodigan en redes sociales. Ya sea para anunciar novedades sobre su obra, para comentar la actualidad política y social o para recomendar la última película que ha visto, incluso cuando esta es una española olvidada, King es de esos a los que les gusta compartir su pasión.

Una pasión que ahora le ha llevado a compartir con sus seguidores nada menos que su lista de diez películas favoritas. King es un cinéfilo confeso, como no podía ser de otra manera viendo la gran relación que han guardado sus obras y el séptimo arte. Desde que Brian de Palma se aventurase a llevar a la gran pantalla Carrie, los caminos del cine y las novelas de Stephen King apenas se han separado, con títulos tan míticos como El resplandor, Misery, La milla verde o It, entre muchos otros.

El escritor anunciaba, de hecho, que excluía de su lista de películas favoritas los títulos que han adaptado sus obras, como Cadena perpetua o Cuenta conmigo, además de otros ya mencionados como Misery o La milla verde. Aunque son famosos los ejemplos de adaptaciones que no le han agradado -El resplandor de Kubrick es sin duda la más famosa-, lo cierto es que King guarda un grato recuerdo de muchas de sus adaptaciones, aunque darían para una lista aparte. En la que sí ha redactado y compartido en redes sociales figuran los siguientes títulos, sin ningún orden en particular:

  • Carga maldita (William Friedkin, 1980)
  • El padrino. Parte II (Francis Ford Coppola, 1974)
  • La huida (Sam Peckinpah, 1972)
  • Atrapado en el tiempo (Harold Ramis, 1991)
  • Casablanca (Michael Curtiz, 1942)
  • El tesoro de Sierra Madre (John Huston, 1948)
  • Malas calles (Martin Scorsese, 1973)
  • Tiburón (Steven Spielberg, 1975)
  • Encuentros en la tercera fase (Steven Spielberg, 1977)
  • Perdición (Billy Wilder, 1944)
Imagen de 'Atrapado en el
Imagen de 'Atrapado en el tiempo'

King en el horizonte

La selección de King revela un gusto particular por el cine clásico, pero también por las películas más icónicas de la década en la que empezó a cosechar el éxito, a saber, los años 70. Esta década es en general bien valorada por los expertos, ya que fueron unos años de gran experimentación y en la que afloraron los grandes cineastas de Estados Unidos de la segunda mitad de siglo, como Scorsese, Spielberg o Coppola. Aun con todo, cabe preguntarse si no hay películas más modernas que hayan conquistado el corazón de King, ya que la más reciente es Atrapado en el tiempo, que ya tiene más de treinta y cuatro años.

Mientras tanto, no hay que olvidar que en los próximos meses llegan nuevas producciones basadas en obras de King, después de un año en el que ya se han estrenado The Monkey o La vida de Chuck. Muy pronto lo hará la serie Bienvenidos a Derry, ambientada en el universo de It, o la ambiciosa miniserie en torno a Carrie, además de dos películas como La larga marcha y The Running Man, dirigida por Edgar Wright y protagonizada por Glen Powell. ¿Se acabará convirtiendo cualquiera de estos títulos en predilectos para el escritor?

Temas Relacionados

Stephen KingPelículas RecomendadasCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Se estrena en HBO la que podría ser la mejor serie del año: un thriller protagonizado por un antiguo sacerdote

Se llama ‘Task’, está protagonizada por Mark Rufallo y el ‘showrunner’ es Brad Ingelsby, creador de ‘Mare of Easttown’

Se estrena en HBO la

¿Era Cervantes gay?: el libro de un historiador y la nueva película de Alejandro Amenábar hablan de ello

Se publica ‘Cervantes íntimo. Amor y sexo en los Siglos de Oro’ y esta semana se estrena ‘El cautivo’

¿Era Cervantes gay?: el libro

Dwayne Johnson revela que su cambio de peso se debe a otro papel que está preparando: “Tengo otra oportunidad para transformarme”

El actor sorprendió a todos con su paso por el Festival de Venecia, pero ahora tiene entre manos otro gran papel con el mismo director

Dwayne Johnson revela que su

El apocalipsis zombi de ‘The Walking Dead’ llega a España con la nueva historia de Daryl Dixon: así es la nueva temporada rodada en España

Norman Reedus y Melissa McBride encabezan el reparto de la tercera entrega del conocido spin-off de la serie de muertos vivientes viajando por Galicia, Aragón y Cataluña, entre otras comunidades

El apocalipsis zombi de ‘The

La película favorita de Stanley Kubrick: un clásico del cine europeo considerada como la “primera obra maestra” de su director

El cineasta responsable de películas como ‘El resplandor’ o ‘La naranja mecánica’ compartió en los años 60 un listado de sus largometrajes favoritos

La película favorita de Stanley
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un mecánico explica si es

Un mecánico explica si es mejor la tracción trasera o la delantera para tu coche: “Es más económica”

Un especialista advierte sobre los errores que más dinero cuestan a los conductores: “Estás vaciando tu cartera en el taller y ni te estás dando cuenta”

La parcela que ha subastado Hacienda para que una empresa construya una gasolinera junto a unas viviendas y que provoca 400 alegaciones de los vecinos en su contra

Marine Le Pen, entre la Justicia y el poder: la extrema derecha francesa gana terreno tras la caída de Bayrou

Cómo funciona la Unidad Central de Identificación, el equipo de la Policía Nacional encargado de reconocer a las personas

ECONOMÍA

Una famosa cadena multinacional española

Una famosa cadena multinacional española cierra más de 60 locales: este es el motivo

Un abogado explica si puedes viajar mientras cobras el paro: “Podrías perderlo si no sabes esto”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de septiembre

Así es la nueva casa de dos plantas de Amazon: cuesta menos de 40.000 euros

Cuántos dólares cuesta un euro hoy 9 de septiembre

DEPORTES

El dinero que se llevará

El dinero que se llevará Hacienda tras la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open: es el premio más grande de la historia del tenis

Topuria habla sobre una supuesta pelea contra el campeón mundial de boxeo Terence Crawford: “Lo pondría a dormir en el primer contacto”

Fernando Alonso habla sobre la situación de Aston Martin: “No tenemos ninguna aspiración este año”

La policía detiene al “piloto fantasma de Fórmula 1” tras seis años de búsqueda: conducía un coche de GP2 con los colores de Ferrari

Vingegaard, líder de la Vuelta a España, también encabeza la defensa de los manifestantes pro Palestina: “Lo hacen por un motivo”