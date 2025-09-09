Stephen King confiesa cuáles son sus diez películas favoritas (excluyendo las adaptaciones de sus libros)

Malditos Nerds te trae 5 películas para conocer el lado B de Stephen King de cara a la recién anunciada Pet Sematary: Bloodlines.

Pocas personas hay en este mundo más incansables que Stephen King. El veterano escritor de novelas de misterio y terror no solo es uno de los autores más prolíficos de su generación, sino que también es una de esas personalidades del mundo de la cultura que más se prodigan en redes sociales. Ya sea para anunciar novedades sobre su obra, para comentar la actualidad política y social o para recomendar la última película que ha visto, incluso cuando esta es una española olvidada, King es de esos a los que les gusta compartir su pasión.

Una pasión que ahora le ha llevado a compartir con sus seguidores nada menos que su lista de diez películas favoritas. King es un cinéfilo confeso, como no podía ser de otra manera viendo la gran relación que han guardado sus obras y el séptimo arte. Desde que Brian de Palma se aventurase a llevar a la gran pantalla Carrie, los caminos del cine y las novelas de Stephen King apenas se han separado, con títulos tan míticos como El resplandor, Misery, La milla verde o It, entre muchos otros.

El escritor anunciaba, de hecho, que excluía de su lista de películas favoritas los títulos que han adaptado sus obras, como Cadena perpetua o Cuenta conmigo, además de otros ya mencionados como Misery o La milla verde. Aunque son famosos los ejemplos de adaptaciones que no le han agradado -El resplandor de Kubrick es sin duda la más famosa-, lo cierto es que King guarda un grato recuerdo de muchas de sus adaptaciones, aunque darían para una lista aparte. En la que sí ha redactado y compartido en redes sociales figuran los siguientes títulos, sin ningún orden en particular:

Carga maldita (William Friedkin, 1980)

El padrino. Parte II (Francis Ford Coppola, 1974)

La huida (Sam Peckinpah, 1972)

Atrapado en el tiempo (Harold Ramis, 1991)

Casablanca (Michael Curtiz, 1942)

El tesoro de Sierra Madre (John Huston, 1948)

Malas calles (Martin Scorsese, 1973)

Tiburón (Steven Spielberg, 1975)

Encuentros en la tercera fase (Steven Spielberg, 1977)

Perdición (Billy Wilder, 1944)

Imagen de 'Atrapado en el tiempo'

King en el horizonte

La selección de King revela un gusto particular por el cine clásico, pero también por las películas más icónicas de la década en la que empezó a cosechar el éxito, a saber, los años 70. Esta década es en general bien valorada por los expertos, ya que fueron unos años de gran experimentación y en la que afloraron los grandes cineastas de Estados Unidos de la segunda mitad de siglo, como Scorsese, Spielberg o Coppola. Aun con todo, cabe preguntarse si no hay películas más modernas que hayan conquistado el corazón de King, ya que la más reciente es Atrapado en el tiempo, que ya tiene más de treinta y cuatro años.

Mientras tanto, no hay que olvidar que en los próximos meses llegan nuevas producciones basadas en obras de King, después de un año en el que ya se han estrenado The Monkey o La vida de Chuck. Muy pronto lo hará la serie Bienvenidos a Derry, ambientada en el universo de It, o la ambiciosa miniserie en torno a Carrie, además de dos películas como La larga marcha y The Running Man, dirigida por Edgar Wright y protagonizada por Glen Powell. ¿Se acabará convirtiendo cualquiera de estos títulos en predilectos para el escritor?