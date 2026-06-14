La visita del papa y las “advertencias de no ir al centro” le cuestan a la Feria del Libro de Madrid 200.000 lectores y más de 400.000 euros, según los primeros datos

“Hemos competido con grandes acontecimientos de trascendencia histórica, como la visita del papa León XIV, y la advertencia repetida a los ciudadanos de que no se desplazasen al centro”. Con estas palabras justificaba Eva Orúe, directora de la Feria del Libro de Madrid, las cifras provisionales de la 85 edición del evento literario que durante dos semanas ha llenado de lectores y escritores el Parque del Retiro.

El balance apunta a un (nuevo) descenso de la afluencia: 600.000 visitantes en total, más de 200.000 menos que en la edición de 2025, donde, como venía siendo costumbre, se superó el millón de personas. Esta “considerable” bajada se ha traducido en un descenso de la facturación: de los más de 7 millones y medio de euros el año pasado (que luego ascenderían a 10 en las cifras definitivas), el volumen de negocio de 2026 apunta a quedarse en un total de 7,26 millones.

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Con todo, Orúe ha señalado que la facturación sería 430.000 euros inferior a los datos provisionales de 2025. Sin embargo, queda por ver qué ocurrirá en la última jornada de la Feria, marcada por unas previsiones meteorológicas desfavorables que podrían adelantar su cierre a las 15:00 horas de este domingo, afectando todavía más a los datos de facturación y venta. A las 14.00, el evento emitirá un comunicado informando sobre si finalmente se mantendrá este escenario.

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Varios años seguidos de caída

Para conocer los datos definitivos habrá que esperar al próximo miércoles 17 de junio, día en el que se publicarán las cifras con los datos del último fin de semana ya incorporados. En 2025, las últimas jornadas dieron un empujón considerable a las cifras provisionales, elevando las ventas por encima de los 10 millones de euros y el número de visitantes por encima del millón, una cifra más que considerable teniendo en cuenta los dos cierres del Retiro que se produjeron entonces a causa del calor.

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Con todo, estos datos también implicaron en su momento un ligero descenso en comparación con años anteriores, donde las ventas superaban los 11 millones de euros y un volumen de visitas de 1,2 millones de personas. Quedará por ver si, en 2027, en una edición que tendrá como eje temático el género de las memorias, se consigue revertir esta tendencia a la baja, acentuada este año por la visita del papa León XIV y los diferentes cortes de tráfico y transporte público que han dificultado la movilidad de muchas personas.

Feria del Libro de Madrid. (Europa Press)

Cómo afectará el tiempo a la Feria del Libro

El mal tiempo podría poner la puntilla a esta caída en los números, con un aviso amarillo por tormentas en toda la Comunidad de Madrid. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha indicado una probabilidad alta de chubascos intensos, granizo y viento, vigente desde las 12:00 hasta las 21:00 horas, con riesgo incluso de granizo y temperaturas que llegarán a los 26 grados en diferentes puntos de la comunidad autónoma.

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Ante estas previsiones, la Feria del Libro ha previsto tres posibles escenarios. "Si las alertas meteorológicas son anuladas, la actividad podrá desarrollarse con normalidad", señalan. “Si se mantiene únicamente la alerta naranja, la Feria permanecerá cerrada durante el periodo afectado”. En cambio, “confirma la alerta roja, las autoridades procederán al desalojo preventivo del Parque de El Retiro a partir de las 16:00 horas".