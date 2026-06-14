España

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

Con salarios por debajo de la media europea, la vivienda en máximos históricos y un mercado laboral que no absorbe a sus graduados, el talento nativo sigue saliendo pese al auge económico

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Imagen de un grupo de estudiantes de bachillerato en Valencia. (Jorge Gil / Europa Press)
Imagen de un grupo de estudiantes en Valencia. (Jorge Gil / Europa Press)

España registró en 2024 un crecimiento económico del 3,2%, casi cuatro veces la media de la eurozona, y The Economist la nombró la mejor economía del mundo ese año. Pese a esta realidad, 31.548 personas nacidas en el país lo abandonaron en términos netos. El dato, extraído del análisis de DataPulse Research publicado este junio a partir de registros de Eurostat con año de referencia 2024, hace evidente que la recuperación macroeconómica española no ha logrado frenar la salida de su talento nativo, y que el flujo negativo empeoró respecto a 2023.

La cifra supone además un deterioro del 36% frente a 2019. Mientras países como Bulgaria y Lituania han logrado revertir décadas de pérdida de población nativa, y Rumanía o Croacia han recortado sus saldos negativos de forma drástica, España avanza en la dirección contraria. De los 19 países europeos analizados por DataPulse, 17 pierden más ciudadanos nativos de los que recuperan. España ocupa el puesto 12 en pérdida per cápita, con -0,65 por cada 1.000 habitantes. Pese a que el pico de la crisis se alcanzó en 2013, con una salida neta de 49.473 personas, y la cifra fue mejorando de forma gradual hasta 2023, en 2024 volvió a empeorar.

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Evolución del saldo migratorio en España de 2008 a 2024. (Fuente: DataPulse Research)
Evolución del saldo migratorio en España de 2008 a 2024. (Fuente: DataPulse Research)

En oposición a este dato, las estadísticas migratorias oficiales arrojan un saldo positivo de 6.616 personas en 2024. La razón detrás de esta discrepancia es que estas contabilizan movimientos de pasaportes, no de personas según su lugar de nacimiento. El resultado es la suma de dos flujos que van en direcciones opuestas: los ciudadanos naturalizados aportaron una entrada neta de 32.137 personas, frente a la salida neta de los nacidos en España. El análisis de DataPulse aísla ese segundo flujo y revela que la recuperación económica española aún no ha logrado que los nacidos en el país regresen o dejen de marcharse.

La brecha que el crecimiento no cierra y la vivienda agrava

El origen de esta fuga se remonta a 2008. La crisis financiera abrió una diferencia en acceso al mercado laboral y salarios entre España y el norte de Europa que casi dos décadas de recuperación no han logrado solventar. Los recién graduados universitarios en España registran una tasa de empleo del 82%, casi tres puntos por debajo de la media de la UE (84,9%), según datos de Eurostat para 2024.

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La retribución salarial agrava el cuadro. Pese a que los sueldos nominales por hora subieron con fuerza en 2023 y 2024, los salarios reales en España se situaron en el primer trimestre de 2025 un 4,2% por debajo de su nivel de comienzos de 2021, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Entre las grandes economías de la OCDE, solo Australia e Italia registraron una caída más pronunciada en ese período. Al mismo tiempo, el desempleo español sigue quedando entre los más altos de toda la organización, con una tasa del 10,5% en 2025, más del doble de la media.

El saldo migratorio en 2024 por países de la Unión Europea. (DataPulse Research)
El saldo migratorio en 2024 por países de la Unión Europea. (DataPulse Research)

A la brecha salarial se suma una crisis de acceso a la vivienda que actúa como acelerador de la emigración. El precio medio del alquiler libre en España alcanzó los 1.176 euros mensuales a finales de 2025, el nivel más alto desde que existen registros, según el balance anual del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE). Para una persona joven con el salario mediano, esa cifra representa el 98,7% de sus ingresos mensuales. La tasa de emancipación juvenil cayó al 14,5% en 2025, la cifra más baja de la serie histórica. Solo el 25,2% de los jóvenes con empleo logró independizarse, lo que significa que más de siete de cada diez siguen viviendo en el hogar familiar pese a tener trabajo.

Los alemanes llegan buscando calidad de vida y los españoles huyen por los sueldos

Los nacidos en España que emigran eligen principalmente Francia, el Reino Unido y Alemania, según los datos de Eurostat y la OCDE. Los tres destinos comparten una característica: salarios más competitivos para trabajadores cualificados y mercados laborales con menor desempleo estructural. La mitad de los jóvenes españoles en 2023 planeaba o deseaba trasladarse al extranjero en los próximos tres años, según Eurofound, una proporción que refleja hasta qué punto la emigración ha dejado de ser una opción excepcional para convertirse en un proyecto vital normalizado entre las generaciones más formadas.

Mientras españoles se desplazan hacia el norte en busca de mejores salarios, Alemania envía 8.900 ciudadanos al año a España, según los datos de Destatis para 2024 que cita DataPulse. España es el cuarto destino de los emigrantes alemanes, solo por detrás de Suiza, Austria y Estados Unidos. Una nueva corriente de profesionales alemanes, trabajadores remotos y autónomos, elige ciudades como Barcelona, Valencia o Málaga como base de operaciones, mientras los trabajadores españoles cualificados hacen el recorrido inverso hacia Fráncfort, Londres o París.

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