Sun Tzu, el filósofo de ‘El arte de la guerra’: “Aparenta ser débil cuando seas fuerte, y fuerte cuando seas débil”

Retrato del filósofo chino Sun Tzu.

En la filosofía oriental, el nombre de Sun Tzu destaca por encima del resto. Al fin y al cabo, se trata de un pensador cuya trascendencia afectó a ámbitos tan diferentes como la psicología, el mundo militar o la toma de decisiones, aunque, paradójicamente, la mayoría de detalles de su vida siguen siendo un misterio. Los historiadores le sitúan actualmente en la China de los siglos VI o V a. C., época en la que escribiría algunos de los textos más influyentes del continente asiático.

Su obra más conocida es El arte de la guerra, un tratado compuesto por trece capítulos que analiza los principios fundamentales de la estrategia. Considerado uno de los textos clásicos más importantes de la literatura china, fue un libro de cabecera tanto para comandantes militares como para dirigentes políticos y, siglos después, también empresariales. Y es que, si a día de hoy este filósofo tiene tanto prestigio, es porque sus enseñanzas nunca se limitaron al campo de batalla. Al contrario, se ofrecieron y se siguen leyendo hoy como principios aplicables a cualquier situación en la que compitamos con otra persona.

PUBLICIDAD

Entre las frases más célebres de Sun Tzu destaca la siguiente: “Aparenta ser débil cuando seas fuerte, y fuerte cuando seas débil”. Esta idea procede del primer capítulo de El arte de la guerra y resume uno de los pilares de su pensamiento: la importancia de la percepción y el engaño estratégico. No se trata únicamente de ocultar las propias capacidades, sino de influir en la manera en que los demás interpretan una situación para obtener una ventaja decisiva.

'El arte de la guerra', de Sun Tzu. (Ediciones Obelisco)

El significado de la frase de Sun Tzu

Para comprender las palabras del filósofo chino, es necesario relacionarlas con otra de las afirmaciones más conocidas del libro: “Toda guerra se basa en el engaño”. Según Sun Tzu, quien revela con claridad sus intenciones, ofrece información valiosa a su adversario. Por el contrario, quien logra confundir las expectativas ajenas aumenta sus posibilidades de éxito. El filósofo nos invita, pues, a gestionar cuidadosamente la imagen que proyectamos y a evitar que los demás conozcan nuestras verdaderas fortalezas o debilidades.

PUBLICIDAD

La idea también guarda relación con otro consejo del estratega chino: “Si tu adversario tiene un carácter irascible, intenta irritarlo. Finge debilidad para que se vuelva arrogante”. En este caso, el objetivo es, además de ocultar la fuerza propia, provocar errores en el contrario. Cuando una persona sobreestima sus capacidades o subestima las de los demás, suele tomar decisiones precipitadas, de modo que, para Sun Tzu, muchas victorias se obtienen antes del enfrentamiento mediante una adecuada gestión psicológica del rival.

Estatua de Sun Tzu en la ciudad japonesa de Yurihama, Tottori (Crédito: Wikipedia)

En la vida cotidiana, esta enseñanza sigue teniendo vigencia. Un negociador que evita mostrar todas sus cartas desde el principio, un deportista que administra sus esfuerzos antes del momento decisivo o una empresa que trabaja discretamente en un nuevo producto están aplicando, en cierta medida, el mismo principio estratégico. Sin embargo, no debemos entender en Sun Tzu a alguien que nos invita a engañar a los demás permanentemente. Más bien, se trata de un recordatorio de que la prudencia, la discreción y la gestión de las expectativas pueden resultar tan importantes como la fuerza real de la que se dispone.

PUBLICIDAD

Una idea maquiavélica

Siglos después de Sun Tzu, Nicolás Maquiavelo desarrollaría planteamientos muy influenciados por esta visión estratégica de la política y el poder. En El príncipe, este filósofo italiano escribió que “los hombres juzgan más por los ojos que por las manos, porque todos pueden ver, pero pocos pueden tocar”. Con esta reflexión subrayaba la importancia de las apariencias en la vida pública porque, al igual que Sun Tzu, consideraba que la percepción de los demás podía ser tan determinante como la realidad misma.

El filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025. (Fundación Princesa de Asturias/UIMP/MOME)

Más de dos milenios después de su redacción, El arte de la guerra continúa siendo una referencia para comprender la estrategia y el comportamiento humano. La famosa máxima de Sun Tzu sobre parecer débil cuando se es fuerte, y fuerte cuando se es débil, sigue despertando interés porque aborda una realidad atemporal: las decisiones de las personas dependen tanto de los hechos como de la percepción que tienen de ellos. Algo que, en un mundo donde la información y la imagen desempeñan un papel cada vez más relevante, nos afecta más de lo que creemos.

PUBLICIDAD