Suiza rechaza en referéndum la propuesta para limitar la población a 10 millones de personas para impedir la llegada de migrantes, según los primeros resultados

Signs stand in front of a building, on the day of the vote on a plan backed by the right-wing Swiss People's Party (SVP) to limit population growth to 10 million inhabitants, in Appenzell, Switzerland, June 14, 2026. . REUTERS/Michaela Stache

En un referéndum popular a nivel nacional, Suiza ha votado una iniciativa sin precedentes para limitar la población a 10 millones de personas para impedir la llegada de migrantes al país. Con la votación llegando ya al ecuador del escrutinio, los suizos parecen dispuestos a rechazarla.

La población suiza asciende a día de hoy a 9,1 millones de personas. La propuesta impulsada por el partido de extrema derecha Unión Democrática de Centro contempla que, si el país alcanza los 9,5 millones antes de 2050, el gobierno se vería obligado a adoptar medidas para frenar el crecimiento demográfico, entre ellas, suspender el acuerdo de libre movimiento con la UE y poner fin al mercado único. El sistema de democracia directa de Suiza permite someter a votación popular las medidas que son consideradas de gran calado si obtienen 100.000 votos en un plazo de 18 meses. Es común que se sucedan hasta cuatro plebiscitos al año, aunque normalmente están relacionados con medidas antiinmigración impulsadas por la extrema derecha.

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