Si te gusta ‘La matanza de Texas’ y ‘El ángel exterminador’, no te pierdas esta joya del cine español: entre el cine de terror y la sátira social

Tráiler 'Balearic', una película independiente de Ion de Sosa que reflexiona en torno a la decadencia contemporánea

Ion de Sosa es uno de los grandes genios de la escena ‘underground’ en nuestro país. Su cine, siempre arriesgado y experimental, ha sufrido muchas mutaciones desde que debutara en con True Love en 2010. Se ha relacionado con algunos de los nombres representativos de la vertiente más alternativa de nuestra cinematografía, como Luis López Carrasco o Chema Garcia Ibarra.

Después de obras tan iconoclastas como Sueñan los androides y Mamántula, el director regresa con su proyecto más ambicioso hasta la fecha, Balearic, una película que, como todas las demás, es una auténtica rareza que desafía las convenciones del cine español contemporáneo.

Balearic se presenta como una fábula perversa dividida en dos actos y ambientada en un paraíso vacacional que se ve amenazado por el fuego. Desde el primer momento, la cinta transmite una sensación de inminencia apocalíptica, encapsulada en la frase: “Vamos a morir todos”. Esta sentencia, que puede interpretarse como advertencia, profecía o simple constatación, marca el tono de una película que se reinventa a sí misma a cada momento.

Jóvenes arriesgados y viejos burgueses adocenados

El director ha optado en esta ocasión por una estructura en dos relatos que funcionan como espejos. Por un lado, se muestra a un grupo de jóvenes que se cuelan en un chalet vacío para bañarse en la piscina, hasta que una manada de perros negros y furiosos irrumpe, transformando la despreocupación inicial en pánico.

Por otro, un grupo de burgueses celebra la noche de San Juan en una casa rodeada de bosque, aferrándose a sueños imposibles mientras un incendio amenaza con arrasarlo todo. Ambas historias, aunque aparentemente separadas, comparten un mismo destino: la imposibilidad de escapar de sí mismos, en una clara referencia a El ángel exterminador de Luis Buñuel.

¿De dónde surge Balearic? “Es un poco peli de la crisis de los cuarenta. Te ves ahí tomando ‘cañitas’ con los amigos, medio indolente y piensas, ”si yo lo que quería era cambiar el mundo a mejor", cuenta Ion de Sosa a Infobae España. “Creo que la peli es un poco reflexión en ese sentido, de qué forma hemos perdido conexión con el bien común y nos hemos centrado en cada uno de nosotros de manera egoísta”

La película contrapone dos generaciones: una juventud obligada a emigrar para continuar sus estudios y una generación mayor, adinerada y desarraigada, responsable de la falta de oportunidades para los más jóvenes.

Ion de Sosa utiliza dos estilos visuales diferenciados para retratar a cada grupo. Las jóvenes protagonistas aparecen casi atrapadas en los códigos del cine de terror clásico, moviéndose por una casa inmensa y vacía en una especie de juventud suspendida. En contraste, la reunión de amigos burgueses se aleja de cualquier género definido, acercándose a la sátira y mostrando una mirada fascinada y crítica hacia sus propias banalidades.

“Creo que la película refleja un zeitgeist y un sentir común en la sociedad occidental. Cuando era joven me sentía más conectado con lo que pasaba en el mundo y, ahora, con todo ese bombardeo de información al que estamos sometidos, creo que nos ha anestesiado, así que miramos hacia otro lado, bebemos alcohol o tomamos antidepresivos”, continúa Ion de Sosa.

Así, la película se mueve entre la pesadilla y la celebración, y se apoya en una puesta en escena que recuerda tanto a los cuentos de terror como a la sátira social. Balearic se mueve sin problema entre los géneros: resulta absurda, cruel, divertida e incómoda.

En ese sentido, el director no se ha adocenado. Sigue buscando nuevas fórmulas donde otros se han dado por vencidos y sigue forzando los límites del género hasta límites insospechables. “En cada película hay una búsqueda. ¿Qué pasa si empiezo en un tono y termino en otro? Se trata de introducirse en otros caminos menos explorados".

De ‘El nadador’ a ‘Picnic en Hanging Rock’

El director nos cuenta el germen de la película. Fue a ver al Reina Sofía la película El nadador (1968), con Burt Lancaster, y pensó que ojalá pudiera hacer algo parecido, con ese trasfondo, con unos colores tan bellos pero que, al mismo tiempo, fuera tan triste. Esa idea quedó ahí arraigada. Así que pensó sobre cómo desarrollar un ‘survival’ que se convirtiera en otra cosa y generar un diálogo entre géneros y, también, entre generaciones. Dos películas en una. Entre las referencias también encontraríamos, por ejemplo, Picnic en Hanging Rock, de Peter Weir.

En el guion de la película, además del propio Ion de Sosa ha participado Chema García Ibarra, Lorena Iglesias y Julián Génisson, que además aparecen como actores dentro de un reparto coral que incluye a la cantante Christina Rosenvinge.

Balearic es una apuesta desafiante. Será irritante para algunos e hipnótica para otros, pero está claro que habla de la hipocresía social y la crisis espiritual en la que nos encontramos mejor que cualquier otra película del año.