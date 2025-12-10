Una mujer acumuló en su casa más de 5.000 bolsas de basura llenas de residuos y convivía a diario con 50 gatos

Una mujer vivía con 50 gatos y 5.000 bolsas de basura. (Crédito Lina Gasca/Colprensa)

El 3 de diciembre de 2025 una empresa de limpieza acudió a la vivienda de una jubilada en Troyes (Francia) tras la insistencia del vecindario. Allí, encontró un caso de acumulación extrema de basura. La imagen que esperaba en el interior superó cualquier expectativa: un total de 5.000 bolsas de basura ocupaban la casa, cada una repleta de residuos acumulados durante meses. La escena evidenció el resultado de una convivencia diaria con la suciedad, el síndrome de Diógenes de la mujer y el olvido en términos de higiene doméstica.

La jornada de limpieza no se resolvió con una simple visita. El equipo contratado por las autoridades empleó tres días completos en la retirada sistemática de todos los sacos y en la descontaminación del lugar. El volumen de residuos retirados convirtió la operación en una de las más extensas registradas en la comarca, reflejando la gravedad del caso tras meses de evidente deterioro ambiental dentro del domicilio.

La vivienda, situada en una de las calles más residenciales del pueblo, mostraba un estado de abandono visible incluso desde el exterior, pero la magnitud del hallazgo sorprendió tanto al personal de limpieza como a los responsables institucionales. Este episodio marcó un punto de inflexión tanto para el barrio afectado como para las autoridades, que hasta ese momento solo habían podido actuar de manera periférica ante las reiteradas molestias denunciadas por los residentes.

Las denuncias de los vecinos

Vecinos del entorno manifestaron alivio y resignación tras conocerse la intervención en la vivienda. Durante meses, quienes residían en las proximidades soportaron un olor persistente y profundo, agravado por las altas temperaturas y la imposibilidad de ventilar las casas sin que los aromas penetraran en el interior. Uno de los residentes señaló que debió abandonar el uso de su balcón en pleno verano, ya que la presencia de orina de gato impregnaba el ambiente y resultaba imposible disfrutar de los espacios exteriores.

Afundación, la Obra Social de Abanca, ha lanzado este martes en la localidad pontevedresa de Baiona su campaña 'El mar empieza aquí', que tiene como objetivo alertar sobre el impacto de arrojar basura al alcantarillado público.

Estas declaraciones reflejan el alcance del malestar generado por la situación. La acumulación sistemática de residuos y la convivencia con alrededor de cincuenta gatos dentro de la vivienda profundizaron los problemas de insalubridad, extendiendo el impacto más allá de los límites de la propiedad e interfiriendo con la vida cotidiana del vecindario.

Las medidas de las autoridades

Detrás del estado crítico de la vivienda, los reportes señalaban la existencia de un problema de salud mental poco comprendido y a menudo invisibilizado: el síndrome de Diógenes. Esta condición se caracteriza por la acumulación compulsiva de objetos y residuos, el abandono de la higiene personal y doméstica, y una severa desconexión con el entorno social. En este caso, la jubilada compartía el espacio con decenas de felinos, acentuando los riesgos para la salud y el deterioro en el domicilio.

Las 5.000 bolsas de basura fueron retiradas por las autoridades. (Tomohiro Ohsumi/Getty Images)

Las autoridades locales enfrentaron serias restricciones al momento de intervenir. A pesar de la presión ejercida por el vecindario y la gravedad de la situación, el alcalde de la localidad, Thierry Mercuzet, declaró abiertamente la escasa capacidad de acción ante un posible caso de reincidencia. Según sus declaraciones, se trata de “un asunto de la vida privada”, lo que ubica la responsabilidad fuera del alcance directo de la administración municipal y dificulta la repetición de medidas en situaciones similares.