Se rescata uno de los primeros libros de la escritora Mariana Enríquez: una pieza fundamental para entender su obra

La periodista y escritora argentina Mariana Enríquez. EFE/Quique García

El reciente relanzamiento de Cómo desaparecer completamente, novela de Mariana Enriquez publicada originalmente en 2004, permite a los lectores actuales rastrear los orígenes de una poética literaria que ha marcado la narrativa argentina contemporánea.

Esta obra, recuperada por Anagrama, anticipa muchos de los elementos que definirían el estilo y las preocupaciones temáticas de la autora en sus libros posteriores, consolidando su lugar como una de las voces más singulares en lengua castellana.

La novela sitúa su acción en la Argentina de 2001, en plena crisis económica, y elige como escenario una “villa miseria” en las afueras de Buenos Aires.

Este espacio, descrito como invisible para el resto de la ciudad, se convierte en símbolo de todo aquello que la sociedad rechaza y teme. La periferia, en la visión de Enriquez, no solo es un lugar físico, sino también una metáfora de lo abyecto y lo monstruoso, de las violencias y miserias que existen pero que se prefieren negar.

La escritora Mariana Enríquez (Nora Lezano)

La autora utiliza este entorno para explorar el derrumbe social y económico del país, mostrando cómo la miseria impregna todos los aspectos de la vida cotidiana.

De qué va ‘Cómo desaparecer completamente’

El protagonista, Matías, es un adolescente marcado por una historia familiar devastadora. Víctima de abusos sexuales por parte de su padre, vive con una madre ausente y neurótica, incapaz de protegerlo, y con una hermana que, tras un intento fallido de suicidio, oculta su rostro desfigurado.

Matías percibe a ambas como figuras monstruosas, y la única persona a la que apreciaba, su hermano mayor, ha emigrado a Barcelona en busca de una vida mejor. Esta ciudad, presentada como un destino utópico, aparece también en otros textos de Enriquez, como el relato ‘Rambla triste’ incluido en Los peligros de fumar en la cama, y se revela como un espacio que, lejos de ofrecer redención, reproduce las mismas violencias de las que se huye.

Nueva portada de 'Cómo desaparecer completamente', de Mariana Enríquez (Anagrama)

La relación entre Cómo desaparecer completamente y los relatos posteriores de la autora se manifiesta en la manera en que aborda el realismo. Tanto en la novela como en sus cuentos, Enriquez describe la ciudad y su contexto social con una mirada que, aunque realista, está impregnada de un tono terrorífico.

El terror, en su obra, funciona como una clave de lectura social y política, permitiendo mostrar, a través de imágenes y escenas, la violencia latente y explícita que atraviesa la sociedad argentina.

Lo monstruoso parte de lo real

En este universo narrativo, lo monstruoso no se identifica con lo extraño, sino con lo real y cotidiano: los abusos del padre, la indiferencia materna, la desesperación de la hermana, y el sálvese quien pueda que impera en el barrio.

El carácter monstruoso de los personajes se convierte en una metáfora de lo oculto y palpitante en un país donde la violencia se manifiesta de múltiples formas, afectando cuerpos, calles y relaciones.

El deseo de desaparecer, de huir, aparece como la única salida posible para Matías, aunque la novela plantea la imposibilidad de encontrar un refugio real.

Varios lanzamientos, entre ellos algunos de los más esperados de la temporada.

Los espacios en los textos de Enriquez suelen ser cerrados, y en este caso, el propio cuerpo adolescente del protagonista se convierte en un espacio de encierro y conflicto. La adolescencia, como etapa de transición y de fuerte atracción por la muerte, es uno de los temas recurrentes en la obra de la autora, y aquí adquiere una dimensión central.

Un rescate necesario

La publicación de Cómo desaparecer completamente permite a los lectores regresar a las primeras notas de una melodía literaria que, a lo largo de los años, ha ido sumando variaciones y contrapuntos, pero siempre manteniendo una coherencia y complejidad notables.

La novela, con sus 200 páginas y un precio de 19,90 euros, se presenta como una pieza fundamental para comprender la evolución de la poética de Mariana Enriquez, quien ha transitado con soltura entre la novela, el relato y la no ficción, construyendo una obra armónica y profundamente inquietante.