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Países Bajos - Japón, en vídeo: la segunda parte desata la locura en las dos selecciones con cuatro goles y reparto de puntos

La selección neerlandesa y la japonesa firman un empate (2-2) en su debut en la cita mundialista

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Países Bajos y Japón sellan un empate durante su debut en el Mundial 2026, tras una segunda parte de infarto. Los dos equipos comenzaron su aventura mundialista con dudas y nervios. Con los minutos llegó la calma y el fútbol. Las ocasiones se sucedieron sin que ninguna llegara a certificar el gol. Fue en la segunda mitad cuando se desató la locura. Van Dijk adelantó a los neerlandeses, pero Japón no tardó en contestar con un gol de Nakamura. Unos minutos después Summerville volvía a adelantar a Países Bajos. No fue hasta los instantes finales cuando Kamada apareció para volver a instalar la igualdad en el partido. El marcador no volvió a moverse y con el pitido final llegó el reparto de puntos.

La selección neerlandesa y la japonesa aterrizaban en el Mundial 2026 como favoritas a liderar su grupo, el F. Cada una con una idea clara y una estrategia marcada. Dos equipos completamente distintos convergían en el torneo con un mismo sueño, conquistar la Copa del Mundo. Ninguno de los dos había alcanzado la gloria mundial hasta el momento, pero estaban dispuestos a luchar por ello en la edición de este 2026.

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“Siempre hay presión. Aunque nunca hayamos ganado la Copa del Mundo, tenemos la obligación de hacer una buena presentación. La vara está alta y nosotros mismos la ponemos ahí. Tenemos que mejorar pero estamos bien preparados”, afirmaba Ronald Koeman, seleccionador de Países Bajos, antes del duelo. “Para ganar, tenemos que disparar a puerta. Partimos de nuestras propias fuerzas, de nuestras condiciones y queremos atacar, esa será la idea básica mañana”, aseguraba el seleccionador japonés, Hajime Moriyasu.

El partido entre Países Bajos y Japón (REUTERS/Hannah Mckay)
El partido entre Países Bajos y Japón (REUTERS/Hannah Mckay)

El sonido inicial desató los nervios de los dos conjuntos. Iniciaban la aventura mundialista tensos, evitando errores iniciales. A medida que fueron pasando los minutos, el ambiente se fue destensando, aunque no abrió el escenario a un partido marcado por las ocasiones, que brillaron por su ausencia. Las hubo, quizá más por parte del combinado japonés, que cerca estuvo de ver portería en más de una ocasión. Nakamura fue quien firmó los ataques más contundentes y las ocasiones más claras, pero ninguna llegó a entrar en portería.

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Ninguna fue capaz de adelantarse en el marcador antes de que los primeros 45 minutos llegaran a su fin. Los 22 futbolistas enfilaron el túnel de vestuarios para recibir las indicaciones de sus respectivos seleccionadores. Era necesario cambiar pequeñas cosas de las estrategias iniciales si alguno de los dos quería alzarse con la victoria.

La segunda parte despierta a las dos selecciones

Las charlas de los seleccionadores tuvieron su efecto. La segunda mitad arrancó con una dinámica diferente a la que había mantenido la primera parte. Solo necesitaron seis minutos para deshacer la igualdad instaurada en los primeros 45 minutos. Fue Países Bajos quien dio un pase al frente y se adelantó en el marcador gracias a un gran remate de cabeza de Van Dijk tras el centro de Gravenberch.

La ventaja no les duraría mucho, ya que solo seis minutos después, Nakamura volvía a instalar las tablas en el marcador. Kubo subió con el balón en banda y tras llegar a línea de fondo cedió para el jugador del Reims, desde la frontal controló y disparó para batir a Verbruggen y igualar el partido. La euforia les duró poco, ya que se Países Bajos quería sellar la victoria y registrar sus primeros tres puntos y no estaba dispuesto a ceder en su empeño. Unos minutos más tarde volvía a ponerse por delante gracias a un gol de Summerville.

El futbolista del West Ham recibió un pase en la esquina derecha del área, controló y disparó contra la portería japonesa para batir Suzuki. Los minutos fueron pasando sin que ninguno volviera a mover el 2-1 instalado en el marcador. No fue hasta los instantes finales, cuando Kamada volvió a instaurar la igualdad en el partido. Unos minutos después el árbitro señaló el final del partido. Empate a 2-2 en el marcador y reparto de puntos para las dos selecciones.

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