Elisa Mouliaá esquiva al juez por tercera vez al estar trabajando “entre Dubái y distintas zonas del mar Rojo”: podría ser detenida si no comparece

La actriz Elisa Mouliaá (Europa Press)

Elisa Mouliaá seguirá citada para declarar este lunes como investigada por un presunto delito de calumnias contra Íñigo Errejón, pero ya ha adelantado que no acudirá presencialmente porque se encuentra trabajando fuera de España, entre Dubái y distintas zonas del mar Rojo. Eso sí, asegura que intentará comparecer por videollamada si las condiciones técnicas lo permiten.

La situación llega después de varios meses de tensión procesal y de dos intentos anteriores fallidos para tomar declaración a la actriz. El juez instructor, Arturo Zamarriego, ha decidido mantener la convocatoria prevista para este 15 de junio y lo ha hecho con un apercibimiento claro: si Mouliaá no comparece, podría acordarse su detención y traslado al juzgado, además de valorar si los hechos pueden constituir un delito de desobediencia a la autoridad.

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El procedimiento nace de la querella presentada por Errejón contra la actriz después de que esta afirmara públicamente que el exportavoz de Sumar había pactado o presionado a testigos relacionados con la causa en la que él está siendo investigado por una presunta agresión sexual. Se trata, por tanto, de un procedimiento distinto al que investiga esa denuncia y que discurre de manera paralela en otro juzgado.

Un contrato internacional y trabajo en el mar Rojo

En los últimos días, Mouliaá ha querido explicar públicamente por qué no estará en Madrid para declarar. El pasado viernes difundió un comunicado en redes sociales en el que aseguraba encontrarse trabajando bajo un contrato profesional internacional que, según indicó, está vigente desde el pasado 8 de junio y se prolongará hasta finales del verano. La actriz afirmó que ese trabajo la mantiene desplazada entre Dubái y diferentes puntos del mar Rojo, algunos de ellos con comunicaciones limitadas o incluso inexistentes.

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Este domingo volvió a pronunciarse para insistir en esa idea. “Me encuentro trabajando en el Mar Rojo y he acreditado documentalmente que estaré en zonas sin cobertura y con comunicaciones muy limitadas. Aun así, intentaré comparecer por videollamada si técnicamente es posible”, escribió en uno de sus mensajes.

La actriz aprovechó además para cuestionar el foco mediático sobre su situación procesal y recordar que, a su juicio, la atención debería dirigirse a la investigación por presunta agresión sexual que afecta a Errejón.

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Una declaración aplazada varias veces

La citación de este lunes no es la primera. De hecho, es el tercer intento del juez Zamarriego de tomar declaración a Mouliaá. Durante los últimos meses, la actriz ha alegado diferentes circunstancias para justificar su ausencia. Entre ellas, una baja médica y la necesidad de evitar coincidir con quien considera su presunto agresor sexual.

Ante esas explicaciones, el instructor llegó incluso a ordenar una valoración médica en su domicilio. El forense designado concluyó posteriormente que Mouliaá sí se encontraba en condiciones de acudir al juzgado, un informe que terminó despejando una de las principales cuestiones planteadas por la defensa.

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Con ese dictamen sobre la mesa, el magistrado fijó una nueva fecha para la declaración y añadió un apercibimiento expreso sobre las consecuencias de una eventual incomparecencia.

La recusación del juez y el rechazo del juzgado

En paralelo, la estrategia procesal de la actriz también ha pasado por intentar apartar al instructor de la causa. Mouliaá presentó una recusación contra Zamarriego al considerar que existían dudas sobre su imparcialidad. Sin embargo, el pasado viernes trascendió un auto en el que el magistrado rechazaba esa petición.

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En su resolución, el juez considera que la recusación está construida de forma “artificiosa” y vinculada a una estrategia dirigida a evitar la declaración. Precisamente por esa razón decidió no elevar la cuestión a la Audiencia Provincial y resolverla él mismo.

El mismo auto también rechazó la petición de suspender las actuaciones personales respecto a la actriz, lo que en la práctica supone mantener intacta la declaración prevista para este lunes.

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La letrada de Mouliaá, Yurena Carrillo, aseguró posteriormente que no había recibido formalmente esa resolución y defendió que la posición de su cliente es jurídicamente sostenible. Además, subrayó que una abogada no puede obligar a su representada a actuar en contra de sus instrucciones.

Las posiciones de las partes se endurecen

A medida que se acerca la fecha fijada por el juzgado, las posiciones de ambas partes parecen cada vez más alejadas. Desde la defensa de Mouliaá se insiste en que las medidas coercitivas planteadas por el instructor serían desproporcionadas y podrían constituir una forma de revictimización. También sostienen que la existencia del compromiso profesional en Emiratos Árabes Unidos ha sido comunicada y acreditada ante la Justicia.

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Por el contrario, la representación legal de Errejón considera que la situación es mucho más simple. Fuentes de su defensa sostienen que, si la actriz no comparece, procede aplicar las consecuencias ya advertidas por el juzgado debido a lo que califican como una negativa reiterada a acudir ante la autoridad judicial.

Además, esas mismas fuentes ponen en duda la relevancia del contrato profesional alegado por la actriz y señalan que su firma sería posterior a la citación judicial. También expresan su temor a que Mouliaá haya abandonado España con el objetivo de eludir la declaración.

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Mientras tanto, la propia actriz mantiene abierto otro frente judicial. Ha presentado una querella contra Errejón por presuntas calumnias con publicidad derivadas de declaraciones realizadas tanto en esta causa como en el procedimiento relacionado con la denuncia por presunta agresión sexual.