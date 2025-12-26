‘Aquí no hay quien viva’ porque los sueldos no dan para todo: la economía de España crece en 2025, pero no la de los españoles. (Montaje Infobae España)

“¿Y de qué sirve, señor presidente, un país que va como un tiro en lo macro, si a la gente no le da?, ¿si a la gente no le llega?”, denunció el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, desde su escaño en el Congreso en el último pleno del año. Una frase que resume perfectamente la sensación de millones de hogares este 2025. Y es que, en España, las cifras macroeconómicas dibujan un panorama relativamente optimista, pero no es una percepción que se esté trasladando al bolsillo de los españoles. Pagar el alquiler, llenar la nevera o afrontar unas facturas cada vez más altas, son gastos que cuentan una historia muy distinta.

Nuestro país cierra el año con una economía que sigue creciendo por encima de la media europea. La OCDE mejoró sus previsiones y sitúa el avance del PIB en torno al 2,9% para 2025, con buenos resultados también para 2026. La inflación, lejos de los picos de años anteriores, se ha moderado y el IPC interanual ronda el 3%. Sobre el papel, el escenario parece acercarnos a una recuperación del estado de bienestar. Pero, cuando se pasa del gráfico a la calle, el balance es mucho menos alentador.

El gran problema vuelve a ser el de siempre. Los salarios no corren al mismo ritmo que los precios. Es cierto que los convenios colectivos han pactado incrementos medios cercanos al 3,5% a lo largo del año, y en algunos meses incluso por encima de la inflación. Pero esa foto no es del todo exacta. No todos los trabajadores están cubiertos por un convenio, ni todos han visto reflejadas esas subidas en su nómina. El salario medio y, sobre todo, el salario mediano siguen siendo insuficientes para absorber el encarecimiento acumulado del coste de la vida.

El salario ya no alcanza para vivir en las ciudades

El salario mínimo interprofesional (SMI) se ha situado en los 1.184 euros mensuales en 14 pagas, una cifra que supone un aumento del 61% desde 2018, cuando rondaba los 736 euros al mes. Pero, incluso así, se queda corto para muchas de las grandes ciudades. El salario mediano, el que refleja mejor lo que cobra la mayoría, se estima entre los 23.000 y los 26.000 euros brutos anuales, según diferentes estudios de InfoJobs y Prosfy. Con estos sueldos, a día de hoy, llegar a todo es muy complicado.

La gran pérdida de la clase trabajadora: sus salarios rozan el poder adquisitivo de 2019, pero ni se acercan al de hace 15 años.

Y la vivienda es el ejemplo más evidente de este desfase. El precio medio de la vivienda libre ha alcanzado máximos nunca vistos en casi dos décadas, con subidas interanuales de dos dígitos y situándose en los 2.093 euros por metro cuadrado a nivel nacional. Comprar es cada vez más difícil, pero alquilar se ha convertido directamente en una carrera de obstáculos.

El alquiler medio supera ya los 14 euros por metro cuadrado, de acuerdo con los últimos datos de Idealista. Y en muchas capitales, el precio es bastante más alto. Para un piso estándar, esto se traduce en incrementos de más de 100 euros al mes en solo un año. Ninguna subida salarial media compensa ese golpe.

El resultado es que la vivienda se come buena parte del crecimiento del salario. La hipoteca o el alquiler absorben de media más de 570 euros mensuales y, en el caso de quienes viven de alquiler, la presión es todavía mayor. Para los hogares con ingresos bajos, los gastos asociados a la vivienda y al mantenimiento del hogar pueden llegar a llevarse casi todo el sueldo. Con este panorama, intentar ahorrar para el futuro o imprevistos es prácticamente imposible.

La compra y la energía aprietan aún más el presupuesto familiar

La cesta de la compra tampoco ha dado tregua. Tras un verano relativamente estable, el otoño trajo nuevas subidas, tal y como indican desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), con especial hincapié en productos básicos como la carne, que acumula encarecimientos de dos dígitos en poco más de un año. Aunque el aumento mensual pueda parecer pequeño, el efecto acumulado pesa cada vez más en unos presupuestos familiares ya muy ajustados. Alimentarse cuesta más y el margen de dónde recortar es limitado.

La cesta de la compra sube en 2025, con aumentos en productos básicos como la carne. El impacto acumulado afecta más a los hogares. (Freepik)

A estos gastos, además, se le suman los suministros energéticos, que aunque han bajado respecto a los peores momentos de la crisis, siguen representando una carga importante. Para las rentas más bajas, la luz, el gas y otros suministros pueden suponer más del 20% de los ingresos. Un dato de Idealista que explica por qué la pobreza energética sigue siendo una amenaza real para miles de hogares.

Más empleo y crecimiento, pero menos poder adquisitivo real

Desde la perspectiva europea, España ha reducido distancia respecto a la media en términos de poder adquisitivo per cápita. Esto es una forma de medir cuánto dinero tiene cada persona para gastar o ahorrar, teniendo en cuenta los ingresos y el nivel de precios. Pero seguimos por debajo y en la mitad baja de la tabla, lo que indica una mejora lenta e insuficiente para compensar la sensación de estancamiento.

Además, de acuerdo con el último estudio de NielsenIQ sobre el poder adquisitivo en Europa en 2025, cuando se analiza el salario por hora trabajada, el avance (un 2,3% en el último año) ha sido inferior al de los precios (2,8%). Esto indica una pérdida efectiva de capacidad de compra en los últimos meses del año.

Y las consecuencias no son solo económicas, sino también sociales. Más de la mitad de los españoles, según el Informe Europeo de Pagos de Consumidores 2025 de Intrum, reconoce que el aumento del coste de la vida ha tenido un impacto negativo duradero en su bienestar financiero. Entre los jóvenes, la situación es aún más delicada, siendo el colectivo al que más se le acumulan los problemas para llegar a fin de mes, con impagos recurrentes y la presión por mantener estilos de vida inalcanzables, alimentada por las redes sociales.

2025 se despide con una paradoja incómoda. España crece, crea empleo y ofrece una imagen de estabilidad macroeconómica envidiable para otros países. Pero a la gente no le da para todo. Mientras los salarios no den un salto real que compense la acumulación de años de pérdida de poder adquisitivo, la recuperación económica seguirá siendo, para muchos, una simple palabra que no cabe en su presupuesto.