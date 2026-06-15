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Ya hay fecha para que el Real Madrid haga oficial el fichaje de Cucurella tras una llamada de Mourinho

El jugador del Chelsea es el cuarto fichaje confirmado del club merengue tras las elecciones en las que Florentino Pérez revalidó su candidatura

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El jugador del Chelsea se incorporará, presumiblemente, el lunes al club merengue. / Reuters - David Klein
El jugador del Chelsea se incorporará, presumiblemente, el lunes al club merengue. / Reuters - David Klein

Tras una jornada en vilo, el Real Madrid ha cerrado este domingo el fichaje de Marc Cucurella tras una negociación de menos de 48 horas, con un acuerdo de 55 millones fijos más 5 en variables, según ha publicado Marca. El cuándo lo hará oficial el club de Florentino Pérez, será presumiblemente este lunes por la mañana.

Para todos los hinchas del club merengue que quieran saber cómo se ha fraguado el fichaje, cabe destacar la llamada del entrenador José Mourinho, quien ha trasladado al lateral que era su prioridad: “Te quiero en mi proyecto, eres tú o nadie”. Cucurella ha dado el visto bueno desde la concentración de la selección española en Chattanooga, donde se espera a debutar en el Mundial 2026 este lunes a las 18 horas.

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Cómo se fraguó un fichaje de 60 millones: “Tú o nadie”

El primer contacto se produjo el viernes pasado y esa noche el Real Madrid presentó su primera oferta, según ha reconstruido Marca. El sábado se negociaron las cantidades, duración del contrato y sus variables. En menos de 48 horas depsués, el acuerdo ha quedado sellado oficialmente este domingo.

La noticia se filtró desde el club londinense a la misma hora en la que Cucurella completaba con España su última sesión de entrenamiento antes del debut mundialista frente a Cabo Verde. El seleccionador Luis de la Fuente reaccionó, acto seguido, al traspaso: “Nos alegramos. Es buena noticia y lo celebramos. Yo estoy tan feliz como ellos”.

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Según ha publicado Marca, las cifras del traspaso sitúan a Cucurella en la parte alta de los futbolistas que más dinero han generado en transferencias, con más de 150 millones de euros acumulados en operaciones a lo largo de su carrera.

Marc Cucurella entrena junto a su compañero de selección, Borja Iglesias, en días previos al debut de España en el Mundial 2026. / Reuters - Jordan Godfree
Marc Cucurella entrena junto a su compañero de selección, Borja Iglesias, en días previos al debut de España en el Mundial 2026. / Reuters - Jordan Godfree

En unso primeros momentos, mientras el Chelsea y el Real Madrid negociaban las condiciones, se planteaba hacer definitivo el traspase del defensa tras la finalización del Mundial 2026, con tal de evitar que la decisión repercuta sobre el rendimiento del jugador en la selección española. No obstante, el intercambio de impresiones ha acelerado las negociaciones.

Marc Cucurella, nuevo fichaje de la nueva era de Florentino Pérez

La llegada de Cucurella se produciría pese a que el Barça y el Atlético de Madrid mantenían negociaciones activas por el futbolista. En el lateral izquierdo, el conjunto madrileño ya cuenta con Fran García, Ferland Mendy y Carreras, este último incorporado el último verano desde el Benfica. A ellos, se sumaría ahora Cucurella.

Florentino Pérez ha emitido en antena el anuncio de José Mourinho como su nuevo entrenador tras la entrevista de Enrique Riquelme en 'El Hormiguero' (@elchiringuitotv)

El posible traspaso se enmarca en otros movimientos que el club tendría en evaluación para la próxima temporada: Konaté, Dumfries y Bernardo Silva aparecen mencionados como alternativas, aunque ninguno de esos fichajes ha sido oficializado. El plan formaría parte de la renovación de la plantilla en la segunda etapa de Mourinho en el banco del Santiago Bernabéu, con Florentino Pérez como presidente de la entidad.

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