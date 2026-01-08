España Cultura

La primera mejor serie del año es argentina y está en Netflix: dos amigas ‘expresidiarias’ que sobreviven fumigando e investigando un posible asesinato

Acaba de aterrizar en la plataforma ‘El tiempo de las moscas’, adaptación de dos novelas de Claudia Piñeiro que es al mismo tiempo un thriller y una comedia social

Dos ex presidiarias se convierten en heroínas cuando se enfrentan a la posibilidad de volver a delinquir. Una serie protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa (Netflix)

La plataforma Netflix sigue apostando por la ficción argentina en uno de los momentos más delicados dentro de la industria del país. Tras el éxito internacional de series como El eternauta, el 1 de enero aterrizó una nueva propuesta que adapta dos de las novelas de la autora Claudia Piñeiro, Tuya (2005) y El tiempo de las moscas (2022).

En la primera se contaba la historia de Inés, una ama de casa que se enteraba de la infidelidad de su marido, algo que desmoronará su vida acomodada por completo y la sumirá en el caos y la paranoia. Un thriller repleto de humor negro que hablaba de las apariencias en un entorno costumbrista y familiar opresivo.

En la segunda, que da título a la serie, El tiempo de las moscas, el personaje de Inés, después de pasar por la cárcel por matar a la amante de su ex marida, intenta rehacer su vida junto a la amistad de la Manca, con la que formará una empresa de fumigaciones para plagas al mismo tiempo que el mundo ha cambiado mucho desde que fue detenida.

Seis episodios que se ven del tirón

La miniserie, que consta de 6 episodios de unos 30 minutos cada uno, ha sido creada por el tándem formado por Ana Katz (actriz y directora de títulos como Mi amiga del parque) y Benjamín Naishtat (responsable de las galardonadas Puán o Rojo). Al frente del reparto, Carla Peterson (El eternauta o 27 noches) y Nancy Dupláa (Relatos salvajes), que se convertirán en una especie de detectives al margen de las convenciones tras pasar por el entorno carcelario.

Nancy Duplaa como La Manca
Nancy Duplaa como La Manca y Carla Peterson como Inés en 'El Tiempo de las Moscas'. Cr Cleo Bouza / Netflix ©️2025

Desde el inicio, El tiempo de las moscas establece su apuesta por la construcción de personajes femeninos complejos marcados por la reintegración social, la precariedad y la ‘sororidad’. Inés (Carla Peterson), una mujer de clase media condenada por asesinar a su marido tras una infidelidad, sale en libertad condicional después de quince años de prisión. En la cárcel forja una intensa amistad con Mariana, apodada La Manca (Nancy Dupláa). Al recobrar la libertad, ambas intentan rehacer su vida a partir de un pequeño emprendimiento de fumigación, con La Manca acogiendo a Inés en su hogar y involucrándola en su negocio.

La diferencia social entre ambas queda marcada desde el principio (Inés proviene de un entorno burgués; La Manca, de un ambiente mucho más popular), pero la experiencia compartida y la necesidad de apoyarse mutuamente configuran el núcleo de la trama.

El relato alterna el presente con flashbacks que profundizan en el pasado de Inés, especialmente en torno al crimen que la llevó a prisión y a los lazos familiares rotos, incluida la complicada relación con su hija adolescente, Lali. La exploración de la vida ‘poscarcelaria’ femenina (tema central en la obra de Piñeiro) se ve enriquecida por una mirada feminista, tanto en la estructura del argumento como en la representación de la cotidianeidad de quienes deben reconstruirse tras el estigma social. Así, la adaptación subraya la potencia política y cultural de estas historias, situando conceptos como la “muerte civil” tras la reclusión o el “feminismo accidental” que emerge de la supervivencia y no de la retórica.

Valeria Lois en 'El Tiempo
Valeria Lois en 'El Tiempo de las Moscas'. Cr Cleo Bouza / Netflix ©️2025

El suspense se articula a partir de un encargo inesperado: Susana Bonar (Valeria Lois), una clienta adinerada a la que han de fumigar la casa, les ofrece una suma considerable a cambio de conseguir un veneno letal, sin explicar el propósito real de la petición. Esta intriga, que sostiene la tensión a lo largo de varios episodios, deriva en un despliegue de recursos policiales y detectivescos, con La Manca asumiendo el papel de investigadora y utilizando su entorno (incluido su primo Rody, interpretado por Osqui Guzmán) para averiguar las verdaderas intenciones de Bonar.

Mientras tanto, cuestiones personales como el estado de salud de La Manca (tiene un tumor en el pecho) y la necesidad de coste económico para su tratamiento aportan un matiz de urgencia y desprotección a las protagonistas. Este trasfondo funciona como catalizador para que ambas se vean impulsadas a tomar decisiones que pondrán en riesgo su libertad condicional y su frágil presente.

Dos grandes actrices: Carla Peterson y Nancy Dupláa

La serie destaca, además, por la naturalidad y la complicidad interpretativa entre Peterson y Dupláa, quienes ya habían compartido pantalla en producciones previas. Esta conexión real fuera de la ficción otorga verosimilitud y profundidad a sus personajes, que lejos de los arquetipos heroicos tradicionales se revelan como figuras frágiles, determinadas y dotadas de una humanidad inusual en relatos de este género.

Es cierto es que se utiliza demasiado la voz en off, especialmente en referencia a la vida de las moscas, estableciendo un paralelismo con la trayectoria de la protagonista, sus esperanzas y sus equivocaciones. Un mecanismo que funciona mejor en el ámbito literario que en la traslación audiovisual, donde puede resultar reiterativo o forzado para algunos espectadores.

Nancy Dupláa en 'El tiempo
Nancy Dupláa en 'El tiempo de las moscas'. Cr Cleo Bouza / Netflix ©️2025

El desarrollo de los episodios mantiene una estructura de alternancia’ autoral’: Ana Katz se encarga de la dirección de los capítulos uno, cuatro y seis, mientras que Benjamín Naishtat firma el dos, tres y cinco. Especial mención merece el tercer episodio, focalizado en el pasado de Inés, donde la tensión y la introspección alcanzan momentos especialmente logrados.

El resultado es una serie atípica que no se puede circunscribir a ningún género, aunque en ella exista un equilibrio entre thriller y retrato social, la comedia costumbrista y el drama, así como la narración de raigambre feminista.

La riqueza del elenco secundario, donde destacan Jimena Anganuzzi como Trini, Diego Velázquez como Ricky y participaciones especiales de actrices y actores como Julia Dorto, Carlos Belloso, Lola Berthet, Ginette Reynal, Claudia Piñeiro en un pequeño cameo judicial y Julieta Laso en el ámbito musical, amplía el universo de la miniserie, dotándolo de matices y cohesión interpretativa.

