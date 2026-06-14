Acusan a una cantante brasileña de plagiar a Rosalía y su ‘Lux Tour’: “Es completamente igual”

Imágenes de Rosalía y Manu Bahtidão en dos conciertos. (Montaje realizado por Infobae)

En España, el nombre de Manu Bahtidão no era conocido hasta volverse viral en las últimas horas por las protestas de fans de Rosalía. Los seguidores de la cantante catalana, que actualmente se encuentra en Estados Unidos realizando la parte americana de su Loux Tour, han señalado directamente a esta artista brasileña por “plagiar” para el último de sus conciertos la estética de la primera.

“Por qué nadie habla de que está copiando descaradamente el Lux Tour usando las mismas alas, la misma coreografía, el mismo escenario y hasta las plumas de confeti?”, denunciaba una usuaria en una publicación de X. Con mensajes como este, las redes se han llenado de fotografías y vídeos comparando la estética de partes del show de Rosalía con los de Bahtidão.

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Esta mujer, cuyo nombre real es Emanuella Tenório Rocha, es una reconocida cantante y compositora brasileña de tecnomelody y música sertaneja (también conocida como country brasileño). Se trata de una personalidad muy popular en Brasil, sobre todo por temas como Daqui Pra Sempre, y actualmente ya está consolidada como una de las voces principales de la sofrência moderna y se encuentra promocionando sus álbumes más recientes, como Destino, en cuyos conciertos se han señalado estas similitudes con el directo de Rosalía.

Rosalía y Manu Bahtidão, en sus conciertos. (Montaje realizado por Infobae)

Todas las similitudes de los shows de Bahtidão y Rosalía

Para reforzar las acusaciones de plagio, la usuaria de X @motobabylux ha publicado un hilo señalando todos los elementos parecidos entre los conciertos de Rosalía y la última actuación de la cantante. “El cierre de su concierto con música muy similar” es el primero, señala, con la misma coreografía, escenografía y vestuario, donde destacan las botas y el vestido con alas que las cantantes abren justo antes de desaparecer en caída libre.

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En otras partes de las actuaciones, esta misma usuaria señala que el “outfit es prácticamente igual, solo que en otro color”, y que en diferentes puntos se copia tanto la estética del escenario como los bailes y movimientos de las artistas. “Está plagiando todo el concepto del espectáculo LUX Tour sin dar el crédito correspondiente”, denuncian desde otra cuenta, con miles de visualizaciones e interacciones que acusan directamente a Manu Bahtidão, con más de un mensaje coincidiendo en la misma idea: “Es completamente igual”.

La cantante actúa por primera vez en Madrid con la gira de 'LUX' ante un público que clama por ella. / Grabación de pantalla de @rafacasah

¿Podría Rosalía presentar una denuncia?

Ninguna de las dos cantantes se ha pronunciado sobre esta polémica hasta la fecha. Tanto en España como en Brasil existen leyes de propiedad intelectual que protegen el diseño de los espectáculos de los músicos, considerándolo como una obra artística con derechos de autor propios. Además, dado que ambos países son del Convenio de Berna (tratado internacional que protege los derechos de autor), cabría perfectamente la posibilidad de que la cantante catalana pudiera presentar una demanda ante los tribunales brasileños si lo considerara pertinente.

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Otro sector del fandom de Rosalía ha señalado que, probablemente, el hecho de que Manu Bahtidão haya presentado un espectáculo tan parecido se deba a que “está buscando crear polémica” para hacerse más conocida. En todo caso, no sería la primera vez que los seguidores de la artista española acusan de plagio a otra cantante, con casos como el de Karol G que surgen en posts y en foros de forma recurrente.