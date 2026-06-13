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Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

El 61% de los particulares muestra interés por residir en zonas rurales, pero comprar una propiedad en suelo rústico puede acarrear graves problemas legales y administrativos si no se revisa en profundidad su situación urbanística

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Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria, a 15 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). (Tomàs Moyà / Europa Press)
Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria, a 15 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). (Tomàs Moyà / Europa Press)

La búsqueda de un espacio propio en el campo ha crecido en España, donde el 61% de los particulares muestra interés por residir en zonas rurales, según datos de Fotocasa. El atractivo de estas viviendas suele estar en su precio, pero comprar una propiedad en suelo rústico puede acarrear graves problemas legales y administrativos si no se revisa en profundidad su situación urbanística.

La legislación española prohíbe en términos generales la construcción de viviendas residenciales en suelo rústico, salvo excepciones muy concretas relacionadas con actividades agrarias o forestales. Las competencias urbanísticas recaen en las comunidades autónomas, por lo que las restricciones y permisos varían según la ubicación del terreno. Un error frecuente es confiar únicamente en la información del Catastro, cuya función es fiscal y no urbanística, lo que puede llevar a decisiones erróneas.

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El suelo rústico se define como aquel que los planes municipales califican como no urbanizable, alejado de núcleos urbanos y habitualmente sin infraestructuras básicas. Existen dos grandes tipos: suelo rústico protegido, donde la construcción está totalmente prohibida debido a su valor ambiental o por riesgo de inundación, y suelo rústico no protegido, que admite edificaciones ligadas a la explotación agrícola o minera, pero sigue sujeto a fuertes limitaciones.

Según Fotocasa, la compra de una vivienda en terreno rural sin la debida regularización puede derivar en sanciones económicas, multas administrativas y hasta penas de prisión de uno a tres años. En suelos rústicos protegidos, la pena de cárcel puede alcanzar los cinco años. Además, el propietario puede recibir órdenes de demolición si la edificación resulta ilegal y no susceptible de legalización.

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El expediente sancionador no afecta solo al promotor original. La responsabilidad administrativa se transfiere al nuevo propietario en caso de compraventa, incluyendo la obligación de ejecutar una demolición si la Administración lo exige. En este escenario, la multa puede recaer sobre el promotor, pero el procedimiento de restauración corresponde al propietario actual.

La dificultad de conseguir una hipoteca

Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, asegura que el precio de la vivienda y del alquiler seguirá subiendo este año a no ser que España viva una crisis económica originada por la guerra en Oriente Medio.

Otra limitación importante es la imposibilidad de ampliar la vivienda, incluso si se trata de una construcción antigua y regularizada. Sólo se permiten obras de mantenimiento o reformas interiores que no alteren la estructura. Además, la falta de legalización impide el acceso a suministros básicos: es frecuente que el abastecimiento de agua deba realizarse mediante pozos o el saneamiento mediante fosas sépticas, como sucede en zonas de L’Horta Nord, en Valencia.

El acceso a financiación bancaria también se ve restringido. Las entidades financieras no conceden hipotecas sobre viviendas en suelo rústico si la propiedad carece de la inscripción adecuada y de cédula de habitabilidad. Cuando la finca está registrada, el porcentaje de financiación se reduce drásticamente, exigiendo al comprador aportar hasta un 50% o 60% del valor de tasación.

Antes de cerrar la compra,es recomendable solicitar una nota simple para comprobar la inscripción en el Registro de la Propiedad, un certificado urbanístico que confirme la calificación del suelo y verificar la inexistencia de expedientes sancionadores o de demolición. Si la vivienda carece de inscripción, quedará en un limbo legal y será imposible obtener hipoteca o contratar servicios urbanos.

Una figura relevante en este contexto es el Asimilado Fuera de Ordenación (AFO). Este procedimiento permite regularizar edificaciones antiguas sin licencia cuya infracción ha prescrito, aportando cierta seguridad jurídica y permitiendo la contratación de suministros, aunque no confiere una legalización plena. El interés por vivir en el campo puede traducirse en un precio atractivo, pero la operación esconde riesgos administrativos y económicos considerables si no se realiza una verificación urbanística rigurosa. Los costes derivados de legalizaciones, limitaciones en la financiación o la eventual obligación de demoler la vivienda pueden transformar una inversión inicialmente atractiva en una carga inesperada.

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