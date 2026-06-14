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Quevedo anuncia la nueva gira de ‘El Baifo’ con solo cuatro conciertos en la Península: cuándo y cómo conseguir entradas

El cantante canario, que logró colocar diez canciones suyas en el Top 10 de lo más escuchado en España, ha revelado las dos ciudades en las que actuará en 2027 lejos de sus islas

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Quevedo anuncia 'El Baifo Tour 2027 España'. (Europa Press)
Quevedo anuncia 'El Baifo Tour 2027 España'. (Europa Press)

El cantante canario Quevedo, uno de los artistas más escuchados del panorama de la música urbana en España, acaba de anunciar una nueva gira de conciertos con El Baifo Tour 2027, un proyecto en el que ofrecerá conciertos en dos ciudades de la península ibérica para presentar en directo las canciones de su último disco, que desde su lanzamiento el pasado 24 de abril se ha convertido en uno de los trabajos musicales más exitosos de la temporada.

Las cuatro fechas que Quevedo ha anunciado tendrán lugar en las dos ciudades más grandes: Madrid y Barcelona. El Movistar Arena acogerá al canario los días 9 y 10 de abril, mientras que el Palau Sant Jordi será el escenario de sus conciertos en Barcelona el 1 y 2 de julio. “Lo conseguimos, nos vemos en EL BAIFO TOUR 2027 ESPAÑA, me toca ir pa la Península. Entradas disponibles esta semana”, informaba el propio cantante en un mensaje publicado por sorpresa en sus redes sociales.

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Quevedo anuncia nueva gira de 'El Baifo' en 2027 con fechas en Madrid y Barcelona.

Cuándo y cómo conseguir las entradas

Quienes deseen asistir a estos conciertos deberán prepararse para un proceso de compra escalonado, que comienza con un registro previo para acceder a la preventa. El registro estará habilitado hasta el lunes 15 de junio a las 15:00 horas, permitiendo a los interesados optar a un acceso prioritario a las entradas.

Las personas que completen este registro recibirán un código el martes 16 de junio. Ese mismo día, a partir de las 12:00 horas, se abrirá la preventa exclusiva para los registrados. Aquellos que prefieran esperar o no logren conseguir entradas en esa fase tendrán una segunda oportunidad: la venta general se habilitará el jueves 18 de junio a las 12:00 horas. Para todo ello, se ha dejado un link en el perfil del cantante que permita acceder a su página web.

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Quevedo lanza 'El Baifo', su disco más influido por la cultura y la tradición canarias. (Europa Press)
Quevedo lanza 'El Baifo', su disco más influido por la cultura y la tradición canarias. (Europa Press)

Los conciertos en Canarias, “cuando menos se lo esperen”

La gira servirá para presentar en directo El Baifo, el álbum más reciente del cantante. El propio Quevedo ha manifestado que se trata de “uno de los trabajos más personales” de su carrera, en el que mezcla sonidos urbanos con referencias explícitas a la cultura y la identidad de Canarias. El disco, compuesto por 14 canciones, incorpora colaboraciones con artistas de distintos géneros y generaciones en las islas y el título hace referencia al nombre que se da en Canarias a la cría de cabra, un guiño a sus orígenes y a la importancia de las raíces en su música.

El comunicado del Movistar Arena ha destacado también la magnitud del evento: Quevedo regresará al recinto madrileño en una doble cita que promete convertirse en uno de los grandes espectáculos musicales del año. El artista presentará su nuevo repertorio, pero también interpretará los temas que lo han consagrado, como “Quédate” y “Columbia”. Del mismo modo, el propio recinto ha subrayado que se espera una alta demanda de entradas, dado el éxito de un disco que logró colocar en la lista de las 10 canciones más escuchadas del país 10 temas suyos.

Por su parte, el cantante ha dejado en el aire cuándo podría actuar en Canarias. En el vídeo promocional de la gira se le ve anunciando que se marcha a la Península a actuar, pero cuando le preguntan si no va a hacer nada en su isla (Gran Canaria), dice: “Eso es cuando menos se lo esperen”. Unas palabras que abren la puerta al anuncio de nuevos shows en su comunidad autónoma.

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