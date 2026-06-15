La semana que puede marcar un antes y un después para Zapatero: así llega el expresidente a una declaración judicial sin precedentes en la democracia española

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. (Photogenic/Claudia Alba/Europa Press)

La política española vivirá esta semana una imagen inédita desde la restauración democrática. José Luis Rodríguez Zapatero comparecerá ante la Audiencia Nacional para declarar como investigado en el ‘caso Plus Ultra’, convirtiéndose en el primer expresidente del Gobierno que se sienta ante un juez en esa condición procesal. Lo hará, además, en un momento en el que la investigación acaba de ampliarse con la apertura de una pieza separada por las joyas halladas durante el registro de su despacho, unos hechos sobre los que también deberá responder ante el magistrado.

La cita, fijada para los días 17 y 18 de junio a las 9:00 horas, trasciende con mucho el recorrido de una causa concreta. España ha visto a otros expresidentes pasar por los tribunales, pero siempre como testigos. Adolfo Suárez declaró en actuaciones relacionadas con el caso Banesto; Felipe González compareció ante el Tribunal Supremo por el caso Marey; José María Aznar lo hizo en el juicio de la caja B del PP; y Mariano Rajoy declaró tanto en Gürtel como en Kitchen. La diferencia es que ninguno de ellos acudió porque estuviera siendo investigado.

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Por eso, más allá de las derivadas políticas o de la evolución futura del procedimiento, la declaración de Zapatero está llamada a convertirse en uno de los acontecimientos judiciales más relevantes del año.

El expresidente comparecerá ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, el magistrado que dirige la investigación. El juzgado ha reservado dos jornadas completas para la declaración, una decisión que da una idea de la magnitud del sumario y de la cantidad de cuestiones que previsiblemente se pondrán sobre la mesa. La comparecencia estaba inicialmente prevista para abordar las presuntas irregularidades relacionadas con el rescate de Plus Ultra, pero la reciente apertura de una pieza separada por las joyas incautadas durante los registros ha ampliado el alcance de un interrogatorio que ya se anticipaba especialmente extenso.

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No es habitual que una declaración de investigado disponga de dos días enteros en la agenda judicial. La duración prevista responde tanto al volumen de documentación acumulada durante la instrucción como a la relevancia de los hechos investigados y a la posición institucional de quien va a prestar declaración. Aunque no existe ninguna garantía de que las sesiones se prolonguen durante las dos jornadas completas, el señalamiento refleja que el instructor espera una comparecencia extensa.

Se ha conocido el sumario completo de la investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero. Se le acusa de organizar una trama de tráfico de influencias relacionada con el rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra.

Qué se juega realmente Zapatero

La expectación que rodea a la cita puede llevar a pensar que la declaración constituye una especie de juicio anticipado. No es así. Lo que ocurrirá esta semana es un paso más dentro de la fase de instrucción, el periodo en el que el juez trata de determinar qué ocurrió realmente y si existen indicios suficientes para continuar el procedimiento.

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La comparecencia tiene, sin embargo, una enorme importancia. Será la primera vez que Zapatero dé explicaciones ante el juez sobre los hechos que se investigan y sobre los indicios que han ido incorporándose a la causa durante los últimos meses.

Esa explicación ya no se limitará al supuesto papel desempeñado en torno al rescate de Plus Ultra. El expresidente también tendrá que responder por el origen de las joyas localizadas en su despacho, valoradas preliminarmente en 1,3 millones de euros, después de que el juez haya apreciado indicios para investigar en una pieza separada posibles delitos fiscales y de contrabando.

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También será la primera ocasión en la que el magistrado podrá contrastar directamente la versión del expresidente con la documentación del sumario. De esa declaración dependerán en buena medida los siguientes movimientos de la instrucción, ya sea mediante nuevas diligencias, informes complementarios o futuras comparecencias.

Por el momento, nada apunta a que la atención de la semana vaya a centrarse en unas eventuales medidas cautelares. El interés jurídico y político está puesto en otro lugar: en conocer qué explicación ofrece Zapatero y en comprobar cómo encaja esa versión con los elementos que maneja la investigación.

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El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. (Joaquín Corchero/Europa Press)

La batalla que está cambiando el rumbo de la causa

Si hay un asunto que ha marcado los últimos días, y que probablemente condicionará buena parte de la declaración, es el teléfono móvil de Rodolfo Reyes. El contenido de ese dispositivo se ha convertido en una de las piezas centrales de la investigación. En los mensajes incorporados al sumario aparecen conversaciones en las que se menciona a Zapatero y que los investigadores consideran relevantes para reconstruir determinadas actuaciones relacionadas con el rescate de Plus Ultra.

Sin embargo, en las últimas semanas el debate ha empezado a desplazarse desde el contenido de esos mensajes hacia una cuestión todavía más importante: el origen de la prueba. La novedad más relevante llegó cuando el juez Calama solicitó formalmente a las autoridades estadounidenses autorización para utilizar el contenido del teléfono como prueba en un eventual juicio oral. La petición supone reconocer que la discusión sobre la validez jurídica de ese material puede convertirse en uno de los grandes campos de batalla del procedimiento.

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Hasta ahora, el contenido del teléfono ha servido como elemento de investigación. La cuestión que empieza a plantearse es distinta: si esos mensajes podrán llegar a utilizarse como prueba de cargo cuando llegue el momento de enjuiciar los hechos. Ahí es donde entra en juego la estrategia de la defensa.

En los últimos días, Zapatero ha reclamado conocer con detalle cómo fue obtenido el dispositivo por las autoridades estadounidenses, qué procedimiento se siguió para acceder a la información, qué garantías acompañaron al volcado de los datos y cuál fue la cadena de custodia hasta su llegada a España.

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La defensa sostiene que antes de debatir sobre lo que dicen los mensajes resulta imprescindible aclarar cómo se obtuvieron. El instructor, por su parte, trata de reforzar la solidez procesal de esa prueba mediante la cooperación judicial con Estados Unidos.

En la práctica, la causa ha entrado en una fase en que la discusión ya no gira únicamente sobre los hechos investigados, sino también sobre la validez de uno de los principales elementos probatorios que sustentan la investigación.

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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto tráfico de influencias en el rescate de la empresa Plus Ultra, ha solicitado "cooperación jurídica internacional" a Estados Unidos para utilizar "como medio de prueba" el contenido del teléfono de Rodolfo Reyes, exdirectivo de la aerolínea. (Fuente: Europa Press y EBS)

Una semana llamada a marcar la agenda

La declaración llega además después de varios movimientos procesales que han ido elevando la expectación. La defensa logró aplazar inicialmente la comparecencia para disponer de más tiempo para estudiar la documentación incorporada al sumario. Desde entonces, la atención se ha concentrado en torno al teléfono de Rodolfo Reyes, al intercambio de escritos entre las partes y a las últimas decisiones adoptadas por el juez. Entre ellas destaca la apertura de una nueva pieza separada para investigar las joyas intervenidas durante los registros, una decisión que añade un nuevo foco de interés a una comparecencia que ya se preveía decisiva para el futuro de la causa.

Todo ello desemboca ahora en una semana que puede marcar un punto de inflexión en la investigación. Por primera vez, el juez escuchará directamente la versión de Zapatero. Será también la primera ocasión en la que el expresidente responda en sede judicial a los indicios recogidos en el sumario. Lo hará, además, respecto de dos líneas de investigación que confluirán en la misma comparecencia: la relacionada con Plus Ultra y la que trata de esclarecer el origen y la situación fiscal de las joyas intervenidas. Y por primera vez en la historia democrática española, un antiguo jefe del Ejecutivo comparecerá ante un juez en calidad de investigado.