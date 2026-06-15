Costa de Marfil-Ecuador, en vídeo: un gol en el minuto 89 hace despuntar al conjunto africano frente a ‘La Tri’, que sucumbe

El debut de Costa de Marfil y Ecuador en Filadelfia ha dejado una primera imagen aérea en tonos amarillos del campo, por el gran número de aficionados de ‘La Tri’ que han acudido al estadio estadounidense en apoyo a su selección. No ha servido de mucho, ya que el equipo africano ha salido victorioso de este primer encuentro en la fase de grupos. Una afición minoritaria ha clamado en apoyo a su selección, que ha marcado en el minuto 89 del partido.

Tras la goleada de Alemania a Curazao, el 1 a 0 que se ha obtenido a raíz de este último encuentro posiciona a la selección africana por detrás de la germana en el grupo E. En tercera posición estaría Ecuador, seguida de los caribeños, con -6 puntos tras su aplastante derrota 7 a 1 esta tarde en su debut en el Mundial 2026.

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El primer lanzamiento a puerta y un claro dominio del balón no auguraba el resultado final del partido. No obstante, los ecuatorianos han marcado el ritmo del encuentro con figuras como Enner Valencia, el favorito de la selección que llega al Mundial habiendo marcado los 6 de 7 goles que ha logrado el equipo durante la clasificación para la Copa del Mundo. Cinco minutos más tarde, llegaban un par de oportunidades de los Elefantes que hacían mantener el aliento a ambos conjuntos. Y así empezaban los sucesivos intentos de ambos por hacerse con la victoria.

Amad Diallo lleva a la victoria a la selección de Costa de Marfil en su debut en el Mundial 2026. / Reuters - Mike Segar

A los 27 minutos, el árbitro ha sacado la primera tarjeta amarilla del encuentro, a Seko Fofana, de Costa de Marfil, por una dura entrada a Caicedo. Diez minutos más tarde, el colegiado sancionada de la misma manera al segundo mediocentro de los Elefantes, Franck Kessié. No pintaba bien para el conjunto africano, pero se ha mantenido el resto del partido.

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Los jugadores que han llevado a Costa de Marfil a su primera victoria en el Mundial 2026: de Amad Diallo a Franck Kessié

El conjunto ecuatoriano, entrenado por Sebastián Beccacece, llegaban a su debut en la fase de grupos con un buen sabor de boca, tras las victorias en dos partidos amistosos frente a Arabia Saudí y Guatemala. El técnico argentino ha optado por Nilson Angulo y Alan Minda en el carril izquierdo del mediocampo; Willian Pacho, Piero Hincapié y Joel Ordóñez como defensas; y Moisés Caicedo y Pedro Vite en el mediocampo. También ha disputado el partido desde el primer tiempo Hernán Galíndez. El bloque que ha salido esta madrugada es el mismo que llevó a la selección ecuatoriana a superar las eliminatorias sudamericanas, aunque, en esta ocasión, han salido derrotados.

Por otro lado, la selección de Costa de Marfil ha llegado a Filadelfia tras ganar en un amistoso con la subcampeona del mundo, Francia, el pasado 4 de junio. Los Elefantes, como se conoce al equipo africano, cuentan con la experiencia de Emerse Faé, quien les entrena desde 2024. “Queremos jugar nuestro fútbol”, afirmaba Faé antes de empezar el encuentro, realidad que se ha visto durante los 90 minutos en el campo.

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En este partido, Faé se ha decantado por un mediocampista como Franck Kessié y ha sorprendido al no apostar por el once titular en el extremo, Amad Diallo, jugador del Manchester United que ha acabado marcado el gol de la victoria en el segundo tiempo. El resto de jugadores que han disputado la primera clasificación han sido: Yahia Fofana, Ghislain Konan, Wilfried Singo, Guela Doue, Emmanuel Agbadou, Seko Fofana, Yan Diomande, Elye Wahi, Nicolás Pepe y Bazoumana Toure.

La tensión ha sido palpable en ambos tiempos en el debut de Costa de Marfil y Ecuador. En la imagen, el jugador de 'La Tri' Moises Caicedo encarado con el africano Christ Oulai . / Reuters - Mike Segar

Los aficionados de Costa de Marfil no pueden apoyar a su selección por la política migratoria de Trump

Estados Unidos se ha convertido en un país hostil a todo aquel que no entre en los parámetros de Donald Trump. Por su política migratoria basada en la restricción de la libre circulación de seres humanos, las selecciones de Costa de Marfil y Senegal no podrán llevar delegaciones de hinchas a los partidos que se jueguen en territorio estadounidense.

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El presidente del Comité Nacional de Aficionados de los Elefantes (CNSE), Julien Kouadio Adonis, ha afirmado que Estados Unidos ha sido tajante al afirmar que “no quería ver a nuestros aficionados”. Tan solo un grupo escaso de funcionarios del CNSE ha sido autorizado a viajar, a los que se le sumaran los ciudadanos del país ya afincados en EE. UU., lo que se estima que serán alrededor de 1.000 aficionados.

Una situación que ocurre por vez primera en un Mundial y que ha impedido que los aficionados consigan obtener visados. Lo mismo ha sucedido con el árbitro somalí Omar Artan, que ha sido expulsado este fin de semana tras haber estado retenido 11 horas en el Aeropuerto de Miami, tal y como ha reportado la BBC. Aún así, la FIFA ha confirmado que le pagará el salario íntegro tras su no admisión a Estados Unidos.

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Además de los problemas fronterizos a los que ha tenido que hacer frente la selección de Costa de Marfil y sus seguidores, ha ocurrido otro hecho inusual antes de que diese comienzo el encuentro en Filadelfia, Estados Unidos. El protagonista ha sido el árbitro, el inglés Michael Oliver, quien ha tenido que ser sustituido por una lesión. En su lugar, ha supervisado el partido el francés François Letexier.