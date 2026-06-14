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En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Así van las posiciones de pilotos y constructores del mundial de la F1 tras el último Gran Premio

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La Fórmula 1 es el deporte de motor más prestigioso del mundo (Jovani Perez/Infobae)
La Fórmula 1 es el deporte de motor más prestigioso del mundo (Jovani Perez/Infobae)

El motor ruge con más fuerza en este nuevo inicio de temporada de la Fórmula 1 que promete grandes emociones en los aficionados de esta disciplina. Fernando Alonso escribirá nuevas hojas en su gran historia dentro de la “Gran Carpa” al frente del Aston Martin AMR25 y Carlos Sainz tiene nuevos retos que afrontar con Williams.

La pretemporada generó altas expectativas: los cambios en las escuderías, la construcción de nuevos monoplazas y los rostros jóvenes en la parrilla son algunos de los elementos más atractivos para la temporada número 75 de la F1.

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El asfalto del último Gran Premio se ha enfriado después de una gran competencia, pero la situación en el Campeonato Mundial de Pilotos comienzan a calentarse tras los primeros puntos conseguidos por los diferentes conductores. A continuación te compartimos cómo quedó la tabla de clasificación después de la carrera de este fin de semana.

Los 3 mejores pilotos del Campeonato

Fernando Alonso buscará sumar un campeonato a su carrera después de que el ex ingeniero de Red Bull, Adrian Newey, se sumó a las filas de Aston Martin (REUTERS/Andrew Boyers)
Fernando Alonso buscará sumar un campeonato a su carrera después de que el ex ingeniero de Red Bull, Adrian Newey, se sumó a las filas de Aston Martin (REUTERS/Andrew Boyers)

Los pilotos que dominan el podio del campeonato mundial son: Kimi Antonelli, Lewis Hamilton y George Russell.

Tras la última carrera, el italiano de Mercedes encabeza la tabla de pilotos, llegando a los 156 puntos en lo que va de la competición.

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Por su parte, el piloto británico de la escudería Ferrari le pisa los talones a Antonelli y se encuentra en el segundo lugar con sus 115 puntos, hasta el momento.

Mientras que el podio lo cierra el piloto de Mercedes, con el tercer puesto. El británico ya suma 106 en lo que va de la temporada.

La tabla completa de la Fórmula 1

Max Verstappen buscará sumar un nuevo campeonato en su carrera con su nuevo compañero de equipo Liam Lawson (AP Foto/Darko Bandic)
Max Verstappen buscará sumar un nuevo campeonato en su carrera con su nuevo compañero de equipo Liam Lawson (AP Foto/Darko Bandic)

1.- Kimi Antonelli

Escudería: Mercedes

Número: 12

País: Italy

Puntos: 156

2.- Lewis Hamilton

Escudería: Ferrari

Número: 44

País: Great Britain

Puntos: 115

3.- George Russell

Escudería: Mercedes

Número: 63

País: Great Britain

Puntos: 106

4.- Charles Leclerc

Escudería: Ferrari

Número: 16

País: Monaco

Puntos: 75

5.- Lando Norris

Escudería: McLaren

Número: 1

País: Great Britain

Puntos: 73

6.- Oscar Piastri

Escudería: McLaren

Número: 81

País: Australia

Puntos: 68

7.- Max Verstappen

Escudería: Red Bull Racing

Número: 3

País: Netherlands

Puntos: 55

8.- Pierre Gasly

Escudería: Alpine

Número: 10

País: France

Puntos: 41

9.- Isack Hadjar

Escudería: Red Bull Racing

Número: 6

País: France

Puntos: 34

10.- Liam Lawson

Escudería: Racing Bulls

Número: 30

País: New Zealand

Puntos: 28

11.- Oliver Bearman

Escudería: Haas F1 Team

Número: 87

País: Great Britain

Puntos: 18

12.- Franco Colapinto

Escudería: Alpine

Número: 43

País: Argentina

Puntos: 16

13.- Arvid Lindblad

Escudería: Racing Bulls

Número: 41

País: Great Britain

Puntos: 13

14.- Carlos Sainz

Escudería: Williams

Número: 55

País: Spain

Puntos: 6

15.- Alexander Albon

Escudería: Williams

Número: 23

País: Thailand

Puntos: 5

16.- Esteban Ocon

Escudería: Haas F1 Team

Número: 31

País: France

Puntos: 3

17.- Gabriel Bortoleto

Escudería: Audi

Número: 5

País: Brazil

Puntos: 2

18.- Fernando Alonso

Escudería: Aston Martin

Número: 14

País: Spain

Puntos: 1

19.- Nico Hulkenberg

Escudería: Audi

Número: 27

País: Germany

Puntos: 0

20.- Valtteri Bottas

Escudería: Cadillac

Número: 77

País: Finland

Puntos: 0

21.- Sergio Perez

Escudería: Cadillac

Número: 11

País: Mexico

Puntos: 0

22.- Lance Stroll

Escudería: Aston Martin

Número: 18

País: Canada

Puntos: 0

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