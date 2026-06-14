Partidos del Mundial 2026, hoy 15 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo, grupo por grupo

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 sigue avanzando y afronta su quinta jornada este lunes 15 de junio, en la que ocho selecciones debutarán en el torneo. Entre ellas destaca España, que llega a la cita ante Cabo Verde como una de las grandes favoritas a alzarse con la Copa del Mundo, dada su actuación en la Eurocopa de 2024, donde se proclamó campeona. También se estrenará en la cita mundialista Bélgica en un partido ante Egipto, con los focos puestos en Courtois, que ya dejó caer que este podría ser su último torneo con la selección.

La jornada, además, estará marcada por el debut de Uruguay, que se enfrentará a Arabia Saudita. Los charrúas son un hueso duro de roer, cuentan con dos Mundiales en su haber y su juego se caracteriza por la dureza sobre el césped. Una de sus principales armas será Fede Valverde, un jugador polivalente, con capacidad para adaptarse a cualquier posición. Sin embargo, el combinado entrenado por Marcelo Bielsa afronta el partido con la duda de si jugará el central del FC Barcelona, Ronald Araújo, dado que arrastra una lesión en el gemelo, y con la baja confirmada de Giorgian de Arrascaeta, también por problemas en el gemelo.

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La jornada la cerrará el duelo entre Irán y Nueva Zelanda. Todos los encuentros programados para este lunes tendrán como escenario distintas ciudades de Estados Unidos, uno de los tres países organizadores del Mundial.

Todos los partidos del Mundial 2026 hoy 15 de junio

España-Cabo Verde

Llega la hora del primer partido de España en el Mundial 2026. La Roja jugará en el estadio de Atlanta contra Cabo Verde.

La hora de juego: a las 18:00 horas del lunes 15 en España; a las 13:00 horas del lunes 15 en Argentina, Uruguay y Paraguay; a las 12:00 horas en Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (EEUU); a las 11:00 horas del mismo lunes en Ecuador, Colombia, Perú y Panamá; y a las 10:00 horas del mismo día en México, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

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Bélgica-Egipto

El siguiente encuentro del día se producirá entre las selecciones de Bélgica y Egipto, en el estadio de Seattle, en el grupo G.

La hora de juego: a las 21:00 horas del lunes 15 en España; a las 16:00 horas del lunes en Argentina, Uruguay y Paraguay; a las 15:00 horas en Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (EEUU); a las 14:00 horas del mismo lunes 15 de junio en Ecuador, Colombia, Perú y Panamá; y a las 13:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

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Arabia Saudita-Uruguay

Después se disputará el partido entre las selecciones de Arabia Saudita y Uruguay, en el estadio de Miami, en el grupo H.

La hora de juego: a las 0:00 horas ya del martes en España; a las 19:00 horas del lunes en Argentina, Uruguay y Paraguay; 18:00 horas en Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (EEUU); a las 17:00 horas del mismo lunes 15 de junio en Ecuador, Colombia, Perú y Panamá; y a las 14:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

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Irán-Nueva Zelanda

Por último, se llevará a cabo el partido entre las selecciones de Irán y Nueva Zelanda, en el estadio de Los Ángeles, en el grupo G.

La hora de juego: a las 3:00 horas del martes en España; y el lunes, a las 22:00 horas en Argentina, Uruguay y Paraguay; 21:00 horas en Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (EEUU); a las 20:00 horas en Ecuador, Colombia, Perú y Panamá; y a las 19:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

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Cómo ver todos los partidos del Mundial 2026

España vs Cabo Verde

Transmisión: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / TVE y DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Win Sports (Colombia), Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox (Panamá), VIX (México), Tigo Sports (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras).

Bélgica vs Egipto

Transmisión: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Win Sports (Colombia), Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox (Panamá), VIX (México), Tigo Sports (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras).

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Arabia Saudita-Uruguay

Transmisión: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Win Sports (Colombia), Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox (Panamá), VIX (México), Tigo Sports (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras).

Irán-Nueva Zelanda

Transmisión: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Win Sports (Colombia), Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox (Panamá), VIX (México), Tigo Sports (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras).

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Todos los resultados de los partidos del Mundial 2026 hasta ahora

Grupo A

México 2-0 Sudáfrica.

Corea del Sur 2-1 República Checa.

Grupo B

Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina.

Catar 1-1 Suiza.

Grupo C

Brasil 1-1 Marruecos.

Haití 0-1 Escocia.

Grupo D

Estados Unidos 4-1 Paraguay.

Australia 2-0 Turquía.

Grupo E

Alemania 7-1 Curazao.

Grupo F

Países Bajos 2-2 Japón.